Pod Českou začíná ražba nového kolektoru. Ulice pak dostane novou dlažbuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pod Českou začíná ražba nového kolektoru. Ulice pak dostane novou dlažbu
Život Hanky ze Syrovic u Brna se točil kolem rodiny, domu na venkově a podnikání. Běžné aktivní dny jí ale...
Víkend je za dveřmi a jihomoravský region nabízí pestrou paletu akcí pro rodiny, gurmány i sportovní...
Starosta Hodonína začátkem srpna skončil v nemocnici, při pádu ze schodů si poranil hlavu i hrudník. Podle...
Policie uzavřela vyšetřování bývalého brněnského soudce Romana Kafky a navrhla jeho obžalobu. Podle...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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