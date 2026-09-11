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Pod Českou začíná ražba nového kolektoru. Ulice pak dostane novou dlažbu

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Pod brněnskou Českou ulicí začne ražba nového kolektoru. Zhruba deset metrů pod zemí vznikne během roku 235 metrů dlouhá chodba, do které se později přesunou vodovodní, kanalizační i další sítě. Až práce pod zemí skončí, dostane ulice nový povrch a místo asfaltu ji pokryje dlažba.
Pod Českou začíná ražba nového kolektoru. Ulice pak dostane novou dlažbu

Pod Českou začíná ražba nového kolektoru. Ulice pak dostane novou dlažbu

Zdroj: Město Brno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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