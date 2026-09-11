Pochettino žádá, aby Chelsea odebrali titul v Premier League. Získali ho podvodem, tvrdí bývalý trenér Spurs i Blues

Mauricio Pochettino v rozhovoru pro Guardian z 10. září 2026 řekl věc, kterou si v anglickém fotbale málokdo dovolí vyslovit nahlas: Chelsea by měla přijít o titul Premier League ze sezony 2016/17 a trofej by měla zpětně připadnout Tottenhamu, tedy týmu, který tehdy skončil druhý se sedmibodovou ztrátou. Pochettino v té sezoně vedl právě Spurs, později trénoval i Chelsea, a právě tato dvojí role dává jeho slovům zvláštní váhu i zvláštní příchuť. Nejde přitom o formální právní krok. Jde o veřejnou výzvu, která otevírá otázku, na niž anglický fotbal dosud odmítá odpovědět: jak daleko je ochoten zajít při přepisování vlastní historie?
Co Chelsea přiznala a co za to dostala
Příběh se rozmotává ve třech paralelních liniích, které se v mediálním pokrytí často slévají do jedné. Nejdřív UEFA: ta svou část uzavřela už 28. července 2023 a řešila období 2012–2019. Pak Premier League, která 16. března 2026 zveřejnila vlastní sankce za utajené platby třetích stran hráčům, neregistrovaným agentům a dalším subjektům mezi lety 2011 a 2018. A konečně FA, která 11. září 2025 vznesla 74 obvinění týkajících se porušení pravidel kolem agentů, zprostředkovatelů a investic třetích stran, s časovým rozsahem od července 2009 do srpna 2022, přičemž většina skutků spadala do sezon 2010/11 až 2015/16.
Klíčový detail: všechna tato porušení nahlásil sám klub. Konsorcium BlueCo při hloubkové prověrce po převzetí Chelsea v květnu 2022 objevilo problematické historické transakce a předalo je regulátorům. Z kupní ceny bylo zadrženo 150 milionů liber právě kvůli očekávaným řízením. Nové vedení tedy vědělo, co kupuje.
FA nakonec 31. července 2026 uložila pokutu 10 milionů liber a podmíněný zákaz registrací na dvě přestupová okna. Původní podmíněný odpočet šesti bodů odvolací orgán zrušil. Premier League přidala devítiměsíční zákaz přestupů v akademii a podmíněný roční zákaz registrace hráčů pro A-tým. Chelsea poté prohlásila, že všechna regulatorní řízení jsou uzavřena.
Deset milionů liber: pokuta, nebo účtenka za oběd?
Absolutní číslo zní vysoké. Relativní kontext ho ale výrazně ředí. Chelsea za rok do 30. června 2025 vykázala tržby 490,9 milionu liber, pokuta tedy představuje zhruba dvě procenta ročních výnosů. Ještě výmluvnější je jiné srovnání: podle oficiálního reportu FA Chelsea za období únor 2025 až únor 2026 vyplatila fotbalovým agentům 65,1 milionu liber. Pokuta je tedy nižší než jedna sezona standardně přiznaných agentních nákladů.
FA zároveň oznámila, že celých 10 milionů půjde do masového fotbalu. Peníze z historických porušení na špičkové úrovni tak skončí u dětí na obecních hřištích. Symbolika je silná, odstrašující efekt pro kluby s miliardovými rozpočty spíš slabý.
Pochettinova logika a její limity
Argentinský trenér argumentuje principem: pokud klub přiznal porušení pravidel, nemůže si ponechat trofej získanou v období, kdy pravidla porušoval. Výslovně dodal, že by stejný metr uplatnil i na Tottenham, kdyby Spurs pravidla porušili. Formálně ale žádný podnět nepodal, žádný dopis neodeslal. Mluví do mikrofonu, ne do spisu.
Prvostupňová komise FA přitom napsala, že motivem utajených plateb bylo získat sportovní výhodu a že Chelsea díky nim disponovala širším a kvalitnějším kádrem, než by měla při dodržení pravidel. Odvolací orgán ale tento závěr oslabil: podle něj nebyly identifikovány dostatečné důkazy, že porušení skutečně rozhodla výsledky na hřišti. Právě tady naráží Pochettinova logika na stěnu. Podezření je silné, důkaz nikoli.
Přepíše Anglie vlastní historii? Precedenty říkají ne
Anglický fotbal má k přepisování tabulek tradičně daleko. Nejbližší precedent, kauza West Hamu a Carlose Téveze ze sezony 2006/07, skončil rekordní pokutou 5,5 milionu liber a následnou arbitráží o kompenzaci pro Sheffield United, který kvůli tomu sestoupil. Tabulka ale zůstala beze změny, titul nikdo neodebral.
Jinde v Evropě to vypadá jinak:
- Itálie, 2006: Juventus po skandálu Calciopoli přišel o dva tituly Serie A a spadl do druhé ligy. Šlo o prokázanou manipulaci s rozhodčími, tedy o přímý zásah do výsledků, ne o finanční machinace v pozadí.
- Francie, 1993: Oficiální palmarès Ligue 1 vedený Francouzskou fotbalovou federací uvádí sezonu 1992/93 jako „titre non attribué“, tedy titul nepřidělen.
Anglie bývá opatrnější. Pokuty, arbitráže, kompenzace, to ano. Přepsání šampiona však dosud nikdy.
Trofej zůstává, stín taky
Chelsea si titul z roku 2017 ponechá. FA i Premier League případ uzavřely, Pochettino nepodal žádný formální návrh a anglický precedent hovoří jednoznačně proti zpětnému přepisování výsledků. Prvostupňová komise FA ale sama připomněla, že během dotčeného období Chelsea získala dva tituly Ligy mistrů, tři tituly Premier League a tři FA Cupy, a dodala, že „soud veřejného mínění“ si udělá vlastní názor. Právně tituly zůstávají. Reputačně jsou otevřené debatě, kterou Pochettino právě nahlas zahájil.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle