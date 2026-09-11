US Open čekalo na takové semifinále celou Open Eru. Shelton a Tiafoe pošlou černého Američana do finále poprvé od Asheho

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US Open čekalo na takové semifinále celou Open Eru. Shelton a Tiafoe pošlou černého Američana do finále poprvé od AshehoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ben Shelton a Frances Tiafoe proti sobě nastoupí jako první dva černí Američané v grandslamovém semifinále Open Ery. Jeden z nich navíc bude prvním černým americkým finalistou US Open od Arthura Asheho v roce 1972.
Frances Tiafoe
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