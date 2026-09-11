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Věrnost za věrnost. Šéf sportu České televize Dusík přísahal řádu s vazbami na Rusko, pak dal kamarádovi lukrativní zakázku

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Anketa Sportovec roku po téměř třiceti letech mění organizátora. Nový partner je spolek založený teprve v roce 2023 a jeho předseda má doložitelné vazby na řádové struktury kolem kontroverzního Josefa Zicklera.
Věrnost za věrnost. Šéf sportu České televize Dusík přísahal řádu s vazbami na Rusko, pak dal kamarádovi lukrativní zakázku

Věrnost za věrnost. Šéf sportu České televize Dusík přísahal řádu s vazbami na Rusko, pak dal kamarádovi lukrativní zakázku

Zdroj: Česká televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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