Věrnost za věrnost. Šéf sportu České televize Dusík přísahal řádu s vazbami na Rusko, pak dal kamarádovi lukrativní zakázku

8. září 2026 se na webu Karlovarského kraje objevila tisková zpráva, která vypadala jako běžná regionální radost: prestižní galavečer Sportovec roku se 19. prosince poprvé uskuteční v Císařských lázních v Karlových Varech. Citováni byli dva muži, Michal Dusík, šéfredaktor sportovní redakce České televize a předseda Klubu sportovních novinářů, a Michal Kopecký, představený jako zástupce spolku Pohneme Českem. Za slavnostním oznámením „nové éry“ se ale skrývá síť vazeb, chybějících dokumentů a nezodpovězených otázek, které prestižní značku české sportovní žurnalistiky staví do nepříjemného světla.
Konec třicetileté éry, začátek nepřehledné
BPA sport marketing organizovala galavečer Sportovec roku téměř tři desetiletí. Spolupráce, která přežila několik generací sportovních hvězd i vedení KSN, skončila bez veřejně dostupného vysvětlení. Novým partnerem se stal SPORT CLUB ČR, zapsaný spolek, jehož předsedou je Michal Kopecký.
Jenže SPORT CLUB ČR není zavedenou eventovou agenturou. Podle Hlídače státu vznikl teprve 3. března 2023, v registru smluv u něj figuruje pouhých pět kontraktů za celkových 900 tisíc korun a jedna dotace ve výši 15 tisíc korun. Pro srovnání: BPA za sebou měla desítky let zkušeností s produkcí jednoho z nejsledovanějších galavečerů v zemi. Veřejně dohledatelný tendr, výběrové řízení ani zápis z hlasování výboru KSN, který by přesun schválil, neexistují.
A právě tady začíná problém.
Kdo je Michal Kopecký
Kopecký není v českém mediálním prostoru neznámý, ovšem nikoli díky sportovním akcím. Jeho jméno se opakovaně objevuje v souvislosti s řádovými strukturami kolem Josefa Zicklera, někdejšího lídra politického hnutí Řád národa.
Doložitelné vazby jsou konkrétní:
- III. Řád strážců koruny a meče z.s. – spolek vzniklý 20. srpna 2012, kde byl Kopecký od roku 2018 zapsán jako administrátor. Výmaz proběhl až v dubnu 2025.
- Řád strážců koruny a meče krále železného a zlatého – novější spolková struktura, kde Kopecký figuruje od listopadu 2021.
- Česká marketingová a SPORT-MEDIA-MARKETING – další subjekty v jeho podnikatelském okolí, propojené s řádovým ekosystémem.
Podle reportáže iDNES Kopecký spravoval e-shop řádu. Fórum 24 v roce 2018 popsalo, že Zicklerovo hnutí natáčelo předvolební videa v budově Na Zátorce 43/9 v Praze 6, nemovitosti patřící ruskému státu. iROZHLAS přinesl přímou citaci Zicklera, ve které sám potvrdil personální propojení oficiálních stránek Řádu národa a facebookové prezentace Řádu strážců koruny a meče.
Důležitý korektiv: zpráva Ministerstva vnitra k extremismu za rok 2014 uvádí, že při registračním řízení o náboženské společnosti ministerstvo u řádu tehdy nezaznamenalo extremistické, rasistické ani xenofobní projevy. Mediální obraz a úřední posouzení se tedy rozcházejí.
Dusíkova dvojrole a chybějící transparentnost
Michal Dusík sedí na dvou židlích. Jako šéfredaktor sportovní redakce České televize rozhoduje o vysílání galavečeru. Jako předseda KSN spolurozhoduje o tom, kdo galavečer organizuje. Obě role se v případě Sportovce roku protínají, a právě proto je absence veřejně čitelného rozhodovacího procesu tak zásadní.
Co se nepodařilo veřejně dohledat:
- Smlouva mezi KSN a SPORT CLUB ČR ani její cena.
- Zápis z jednání nebo hlasování devítičlenného výboru KSN o změně partnera.
- Oficiální stanovisko vedení České televize k celé záležitosti.
- Jakýkoli primární doklad o Dusíkově osobním napojení na řádový okruh; sekundární zdroje s tím pracují, ale bez skenu, fotografie či videozáznamu jde o neověřené tvrzení.
KSN přitom disponuje vlastní etickou komisí. Zda se kauzou zabývá, veřejně známo není.
Co je skutečně v sázce
Sportovec roku není soukromá akce. Je to značka, kterou desítky let budovali sportovci, novináři i diváci České televize. Její důvěryhodnost stojí na předpokladu, že o ní rozhodují profesionálové bez postranních vazeb.
Podle nás nejde primárně o to, „kdo se s kým zná“; osobní známosti jsou v malém českém prostředí nevyhnutelné. Podstatné je něco jiného: prestižní anketa přechází k subjektu s minimální veřejnou stopou, rozhodnutí proběhlo bez dohledatelného procesu a člověk, který ho oznámil, má současně klíčovou roli na obou stranách stolu. To není důkaz zneužití. Ale je to reputační riziko, které si žádá odpovědi, od Dusíka, od výboru KSN i od České televize.
Galavečer v Císařských lázních se technicky nejspíš uskuteční. Otázka je, jestli na pódium vstoupí sportovci s vědomím, že o zákulisí jejich ocenění nikdo nepochybuje, nebo s vědomím, že o něm nikdo nic neví.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta