Ani cereálie ani jogurty. Toto je obyčejná snídaně, kterou jedí všichni dlouhověcí

Nečekejte však žádný zázračný recept. Dlouhověkost ovlivňuje celá řada faktorů – genetika, pohyb, spánek, strava, kouření, alkohol, mezilidské vztahy, životní prostředí i dostupnost zdravotní péče. Snídaně je jen jednou částí celého životního stylu.
Co mají společného modré zóny
Takzvané modré zóny označují místa, která si získala pozornost díky vysokému zastoupení dlouhověkých obyvatel. Nejčastěji se zmiňují japonská Okinawa, řecká Ikaria, italská Sardinie, kostarický poloostrov Nicoya a kalifornská Loma Linda.
Jejich kuchyně se samozřejmě výrazně liší. Přesto mají některé společné rysy. Jídelníček tradičně obsahuje velké množství rostlinných potravin, luštěnin, zeleniny, celozrnných obilovin, ovoce, ořechů a semen. Naopak vysoce průmyslově zpracované potraviny a velké množství přidaného cukru nebývají jeho základem.
Okinawa: tofu, sladké brambory a miso
Tradiční jídelníček Okinawy je založen především na zelenině, sójových výrobcích a sladkých bramborách. Objevuje se také tofu, mořské řasy, miso, rýže a příležitostně ryby.
Miso může být zajímavou součástí jídelníčku, ale obsahuje poměrně hodně soli, takže je vhodné používat ho s mírou. Nejde přitom o to, že by právě miso nebo jediná konkrétní potravina zajišťovala dlouhý život. Důležité je celkové složení stravy.
Ikaria a Sardinie: jednoduchost především
Na řecké Ikarii se tradičně konzumují luštěniny, sezónní zelenina, bylinky, olivy, olivový olej a celozrnný či kváskový chléb. Na stole nechybí ani ovoce, brambory, jogurt, sýr a menší množství ryb.
Ráno přitom nemusí jít nutně o sladké jídlo. Snídaní může být chléb se zeleninou, bílým jogurtem nebo dokonce menší porce jídla, které zbylo z předchozího dne.
Podobně jednoduchá je tradiční kuchyně Sardinie. Najdeme v ní celozrnný nebo kváskový chléb, zeleninu, luštěniny, brambory, ovoce, ořechy a bylinky. Maso se v minulosti často nejedlo každý den, ale spíše při výjimečných příležitostech. Důležitou součástí života byl také přirozený pohyb a silné rodinné a komunitní vazby.
Nicoya a Loma Linda
Na kostarickém poloostrově Nicoya patří mezi základní potraviny fazole, kukuřice, rýže, dýně, zelenina a ovoce. Kombinace obilovin a luštěnin je výživově hodnotná, protože poskytuje sacharidy, vlákninu i rostlinné bílkoviny.
V kalifornské Loma Lindě je patrný výrazný vliv komunity adventistů sedmého dne. Mnozí její členové se stravují převážně rostlinně a na jejich stole se objevují ovesné vločky, celozrnné obiloviny, ovoce, ořechy, zelenina a luštěniny. Významnou roli zde ale hrají také další návyky, například nízká míra kouření, pravidelný odpočinek a společenské vztahy.
Co si z toho můžeme vzít
Společným jmenovatelem těchto jídelníčků je především jednoduchost. Základem jsou běžné potraviny s vysokým obsahem vlákniny a živin. Místo sladkých cereálií si můžete dát obyčejné ovesné vločky s bílým jogurtem, ovocem a několika ořechy.
Další možností je celozrnný chléb s cizrnovou, fazolovou nebo čočkovou pomazánkou a čerstvou zeleninou. Pokud dáváte přednost slané snídani, může dobře posloužit také vejce se zeleninou, fazolemi a celozrnným pečivem. Slaninu nebo klobásy není nutné úplně vyřadit, ale není vhodné stavět na nich každodenní snídani.
A pokud jste zvyklí na sladkou snídani, nemusíte se jí vzdávat. Rozdíl je především mezi celým ovocem a potravinami plnými přidaného cukru. Banán, jablko nebo bobulové ovoce dodají kromě přirozeně se vyskytujících cukrů také vlákninu a další živiny.
Žádná snídaně nezaručí stovku
Představa, že lidé v modrých zónách jedí každé ráno jedno konkrétní jídlo, které jim prodlužuje život, je příliš zjednodušená. Ani velká snídaně sama o sobě podle dostupných výzkumů nezaručuje delší život.
Mnohem důležitější je celkový jídelníček a způsob života. Pravidelný pohyb, dostatek spánku, pestrá strava, minimum kouření a rozumný přístup k alkoholu spolu s dobrými vztahy mohou být mnohem významnější než jediná potravina na ranním stole.
Největší inspirací z jídelníčků dlouhověkých lidí proto není žádná exotická surovina. Je to návrat k jednoduchým potravinám – zelenině, ovoci, luštěninám, celozrnným obilovinám, ořechům a dalším co nejméně zpracovaným surovinám. Taková snídaně vám sice život do sta let nezaručí, může ale být dobrým a výživným začátkem dne.
Zdroje článku: sita.sk, bluezones.com, edition.cnn.com, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková