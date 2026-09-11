Lidl ani Penny nemají šanci. Do Česka vtrhne superlevný obchodní řetězec se základními potravinami

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Když domácnosti začaly kvůli inflaci a drahým energiím přepočítávat každou korunu v rodinném rozpočtu, klasické supermarkety vsadily na věrnostní programy a slevové kupóny. Jiný typ obchodů však zvolil radikálně odlišnou cestu – žádný marketing, žádná estetika, jen brutálně nízké ceny.
Prodejny řetězce Mere připomínají spíš průmyslový sklad než obchod. Zboží leží přímo na dřevěných paletách nebo v přepravních kartonech, osvětlení zajišťují prosté zářivky a o žádnou atmosféru tu nejde. Veškeré úspory z provozu se promítají přímo do cenovek – a právě to přitahuje stále více zákazníků.
Zmrzlina za šestku a máslo za devatenáctku
Pro lidi, kteří musí obracet každou korunu, přestává být důležité, jak obchod vypadá. Rozhoduje jen konečná částka na účtence. A když se na paletách objeví máslo za 19 korun nebo zmrzlina za 6 korun, vyplatí se i delší cesta.
Sortiment tvoří především základní potraviny – rostlinné tuky, rybí konzervy, trvanlivé pečivo, sladkosti, slané pochutiny nebo lahůdky. Nechybí ani drogerie a běžné spotřební zboží do domácnosti. Známé značky z televizních reklam tu ale většinou nenajdete.
Diskont spolupracuje s menšími dodavateli z východní Evropy, Pobaltí nebo Turecka. Obaly nesou vícejazyčné nápisy a kvalita může být různá. Každý nákup je trochu loterie – zákazníci si musí produkty vyzkoušet sami. Přesto si mnozí své úlovky chválí a tipy sdílejí na sociálních sítích.
Tichá expanze bez reklam
Žádné billboardy, žádné televizní spoty, žádné okázalé otevírání prodejen. Řetězec Mere komunikuje především přes Facebook a lokální sociální sítě, kde přímo a bez příkras oslovuje své publikum. Právě tímto způsobem oznámil další rozšíření do Moravskoslezského kraje.
Po pobočkách v Mostě, Plzni, Jihlavě, Příbrami, Bašce, Českém Těšíně a dalších městech vzniká nová prodejna v Karviné. Firma již vypsala inzeráty na pokladní a provozní pracovníky, což naznačuje brzké spuštění provozu. Pro místní obyvatele to znamená možnost nakoupit levně bez nutnosti dojíždět.
V Česku dnes řetězec provozuje dvanáct poboček a jeho síť se postupně rozrůstá. Zatímco etablované obchody bojují o zákazníky pomocí složitých věrnostních programů, tento model sází výhradně na jednoduchost a nízkou cenu.
Ruské kořeny a sankce
Celý projekt má však i kontroverzní stránku. Mere je evropskou větví ruské sítě Svetofor, kterou ovládají ruští podnikatelé. V některých západoevropských zemích se značka setkala s bojkotem spotřebitelů a musela část obchodů zavřít.
Na přelomu července a srpna 2026 zařadila Evropská unie spolumajitele řetězce Andreje Šnajdra na sankční seznam. Český Finanční analytický úřad následně jemu a jeho manželce zmrazil podíly v tuzemské firmě, která provozuje prodejny v Česku. V důsledku sankcí začal řetězec narychlo uzavírat pobočky v okolních státech, například na Slovensku nebo v Řecku.
V České republice a středoevropském prostoru zvolilo místní vedení strategii mediální neviditelnosti. Žádné tiskové konference, žádné okázalé akce – jen pragmatický nákupní prostor pro běžného spotřebitele.
Praxe ukazuje, že nemalé části nakupujících je původ kapitálu lhostejný, pokud mohou ušetřit citelnou část příjmů. Zda je prodej z palet symbolem úpadku nákupní kultury, nebo funkčním řešením pro napjaté peněženky, zůstává otázkou osobního přístupu. Rostoucí síť prodejen však dokazuje, že tento model na českém trhu své místo našel – a pro tradiční konkurenci představuje výzvu, se kterou se bude muset vypořádat.
Zdroje článku: idnes.cz, seznamzpravy.cz, energozrouti.cz, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová