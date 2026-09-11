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Lidl ani Penny nemají šanci. Do Česka vtrhne superlevný obchodní řetězec se základními potravinami

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Žádné regály, žádná hudba, žádné slevy. Jen palety se zbožím a ceny, kterým tradiční řetězce nemohou konkurovat. Nový typ obchodů mění pravidla hry.
Lidl ani Penny nemají šanci. Do Česka vtrhne superlevný obchodní řetězec se základními potravinami

Lidl ani Penny nemají šanci. Do Česka vtrhne superlevný obchodní řetězec se základními potravinami

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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