Saúdové odmítli ženský tenis jako neatraktivní. WTA hrozí bankrot a české hvězdy mohou přijít o miliony

Organizace řídící ženský profesionální tenis za rok 2024 prodělala téměř pět milionů dolarů a na účtech jí zbývá polštář, který by velkou firmu udržel v chodu sotva pár týdnů. Čísla z amerického daňového přiznání WTA Tour Inc. ukazují tržby 142,6 milionu dolarů proti výdajům 147,5 milionu, a čistá aktiva pouhých 4,05 milionu dolarů. To je výchozí pozice, ze které se organizace v létě 2026 snaží vyjednat svou budoucnost. A v té budoucnosti sedí devět českých tenistek v první padesátce světového žebříčku.
Tři rány najednou
Finanční tlak na WTA není výsledkem jedné chyby. Složily se tři věci současně.
Za prvé: konec Rijádu jako hostitele Turnaje mistryň. Společné prohlášení WTA a Saudi Tennis Federation z 1. července 2026 říká, že WTA sama požádala o přesun ročníku 2026 do nové destinace a saúdská strana návrh přijala. Tříletá dohoda tak skončila po dvou sezonách. Důležitý detail: nejde o úplný rozchod se Saúdy. Státní investiční fond PIF dál figuruje mezi globálními partnery WTA. Ale prestižní vlajková akce s rekordním prize poolem 15,5 milionu dolarů z roku 2025 se stěhuje do Indian Wells, a konkrétní částku pro letošek WTA dosud nezveřejnila.
Za druhé: jednání o společné komerční entitě s mužskou ATP se rozpadla. Původní plán počítal se spojením obchodních a mediálních práv obou okruhů při zachování oddělených soutěží. Jenže podmínky (podle důvěryhodných zdrojů poměr aktiv zhruba 80:20 ve prospěch ATP) WTA nepřijala. Deník The Guardian v červenci 2026 popsal, že jednání fakticky stojí.
Za třetí: provozní ztráta se prohlubuje. Informace z interních jednání v New Yorku uvádějí projekci pouhých 15 milionů dolarů v hotovosti na konci roku 2026 a provozní ztrátu 23 milionů za celý rok. Při pokračování trendu by se organizace mohla dostat do akutního problému během podzimu 2027.
Propast mezi muži a ženami v číslech
Aby bylo jasné, proč WTA nemůže jednoduše „vydělat víc“: ATP za stejný fiskální rok 2024 vykázala tržby 293,7 milionu dolarů a čistý zisk 52,1 milionu. Mužský okruh tedy vydělal přes dvakrát tolik a skončil v pohodlném plusu, zatímco ženský prodělával.
Nejde o sportovní kvalitu. WTA už v roce 2023 přijala strategii postupného dorovnávání prize money na kombinovaných turnajích do roku 2027, na dalších velkých akcích do roku 2033. Jenže dorovnávat odměny z vlastní kapsy při klesajících příjmech je jako splácet hypotéku z kreditky. Sekundární zdroje popisují, že WTA musela na některých společných akcích doplácet desítky milionů liber ročně, aby ženské prize money odpovídaly mužským. Bez nového kapitálu nebo radikálně lepší komercializace se tento model sám neuživí.
Český dopad: devět jmen, miliony v ohrožení
Pravidla případných škrtů by platila pro všechny stejně. Jenže Česko má právě teď v elitě WTA mimořádně silné zastoupení, a proto by plošné snížení odměn dopadlo na české tenisové příjmy nadproporcionálně.
V aktuální Top 50 WTA najdeme devět Češek:
- Linda Nosková, čerstvá wimbledonská šampionka 2026, Top 10
- Karolína Muchová, letošní prize money přes 4,4 milionu dolarů
- Marie Bouzková
- Barbora Krejčíková
- Sára Bejlek
- Nikola Bartůňková
- Kateřina Siniaková
- Tereza Valentová
K tomu se v létě 2026 do Top 100 vrátila Markéta Vondroušová na 93. místě.
Konkrétní škrt WTA neoznámila, ale náš redakční model ukazuje řádové dopady: při plošném 10% snížení prize money by jen Muchová přišla o zhruba 446 tisíc dolarů, při 20% o téměř 892 tisíc. U Noskové jako hráčky Top 10 by i jednociferný procentní zásah znamenal ztrátu ve stovkách tisíc dolarů. V součtu za celou českou skupinu jde o miliony.
Co dělá vedení WTA
Předsedkyně WTA Valerie Camillová, jmenovaná do funkce v říjnu 2025, veřejně pracuje na třech osách. V únoru 2026 spustila Tour Architecture Council, který má připravit strukturální změny okruhu pro sezonu 2027. WTA Ventures uzavřela partnerství s IMG na produkční služby od příštího roku a s Accenture na technologickou modernizaci. Turnaj mistryň se přesouvá do Indian Wells na 8.–15. listopadu 2026.
Konkrétní záchranný plán s čísly a cílovou hotovostí ale veřejně neexistuje. The Guardian píše, že dosud nebyly zasaženy prize money, ale provozní škrty už běží: méně zaměstnanců na některých turnajích, snižování režijních nákladů. Camillová podle dostupných informací není spokojená s podmínkami, které přijal její předchůdce Steve Simon. Otázka je, jestli má dost času je změnit.
Pro české tenistky a jejich agenty z toho plyne jedno praktické doporučení: rozpočet na sezonu 2027 by měl vedle optimistické varianty obsahovat i opatrnější scénář s nižšími příjmy z WTA. Ne jako hotovou věc, ale jako pojistku pro případ, že se polštář organizace v příštích měsících skutečně vyčerpá.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář