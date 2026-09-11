Islanders vyhráli čtyři Stanley Cupy v řadě. Pak je Edmonton porazil a začala úplně jiná dynastie

O rok později se Oilers vrátili a z mužstva, které od Islanders dostalo lekci, se stal jejich nástupce. Když New York Islanders 17. května 1983 porazili Edmonton Oilers 4:2, nebylo na první pohled důvod pochybovat o tom, kdo NHL vládne. Islanders vyhráli finále 4:0 na zápasy a získali čtvrtý Stanley Cup v řadě. Byla to jejich devatenáctá vítězná série play-off za sebou, což zůstává rekordem NHL.
Šestnáct hráčů bylo součástí všech čtyř mistrovských týmů a jádro kolem Bryana Trottiera, Mikea Bossyho, Denise Potvina, Clarka Gilliese a Billyho Smitha už působilo jako něco, co se jen velmi těžko sesazuje z trůnu.
Jenže právě na druhé straně ledu stálo mužstvo, které mělo jejich éru ukončit. Wayne Gretzky, Mark Messier, Jari Kurri, Paul Coffey a Grant Fuhr byli mladší, rychlejší a během základní části produkovali ofenzivu, jakou liga prakticky neznala. V roce 1983 to ale nestačilo. Islanders ve finále Gretzkyho dokonale utlumili, nepovolili mu jediný gól a sérii ukončili ve čtyřech zápasech.
Nejdůležitější lekce možná přišla až cestou kolem šatny
Z porážky v roce 1983 vznikla jedna z nejslavnějších historek celé dynastie Oilers. Gretzky a Kevin Lowe po posledním zápase procházeli kolem šatny Islanders a čekali oslavu. Místo mužstva překypujícího euforií uviděli hráče fyzicky zničené, potlučené a mentálně vyčerpané. Gretzky později vzpomínal, že právě tehdy pochopili, kolik musí člověk při cestě za Stanley Cupem skutečně obětovat.
Tohle je důležitý detail, protože mladí Oilers do té chvíle uměli NHL hlavně roztrhat útokem. Gretzky vyráběl body v historickém tempu, Coffey přidával z obrany další vlnu a Edmonton dokázal soupeře přestřílet tempem, které někdy připomínalo úplně jiný sport. Islanders ale ve finále ukázali, že play-off vyžaduje něco navíc: obranu, trpělivost, blokované střely, bolest a ochotu vyhrát zápas, který vůbec nevypadá krásně.
Islanders tedy Edmontonu nepředali dynastii tím, že by začali být špatní. Naopak. Naučili svého budoucího nástupce, co musí udělat, aby je jednou porazil.
Přitom samotná dynastie Islanders vznikla velmi rychle
New York vstoupil do NHL teprve v roce 1972. Generální manažer Bill Torrey ale postupně vybudoval mimořádně hluboké mužstvo převážně draftem a trenér Al Arbour ho dovedl k prvnímu Stanley Cupu už v roce 1980. Rozhodující šesté finále proti Philadelphia Flyers tehdy ukončil Bobby Nystrom gólem v prodloužení.
Pak už se rozjela série, která dnes působí skoro neuskutečnitelně. Islanders porazili ve finále 1981 Minnesota North Stars, v roce 1982 Vancouver Canucks a v roce 1983 Edmonton. Mezi jarem 1980 a finále 1984 neprohráli jedinou sérii play-off. Nestačilo tedy mít jeden skvělý ročník. Čtyři roky po sobě museli přežít každé kolo a pořád znovu najít způsob, jak být v květnu lepší než všichni ostatní.
Jejich síla nebyla jen v jedné superhvězdě. Bossy patřil mezi nejlepší střelce historie, Trottier byl kompletní elitní centr, Potvin určoval hru z obrany a Billy Smith dokázal v play-off přidat k brankářským schopnostem i míru agresivity, která byla dokonale kompatibilní s tehdejší NHL. Butch Goring, získaný v roce 1980 z Los Angeles, se stal posledním velkým dílem skládačky a v následujícím roce získal Conn Smythe Trophy.
V roce 1984 se oba světy potkaly znovu
Edmonton se po porážce nevrátil slabší. Naopak. V sezoně 1983/84 Oilers vyhráli 57 zápasů a vstřelili rekordních 446 gólů. Gretzky nasbíral 205 bodů, Coffey 126, Kurri 113 a Messier 101. Pokud Islanders představovali mistrovské řemeslo vybudované přes několik let play-off, Edmonton začal vypadat jako budoucnost NHL.
Ve finále se ale ukázalo, že se Oilers poučili i v jiné části hry. První zápas na Nassau Coliseum nebyl žádnou ofenzivní show. Edmonton vyhrál 1:0. Grant Fuhr udržel nulu a jediný gól vstřelil Kevin McClelland, který dal během celé základní části právě jedinou branku. Gretzky později označil tento zásah za možná nejdůležitější gól v historii Oilers.
Právě to je na přechodu mezi oběma dynastiemi skoro symbolické. Mužstvo známé stovkami gólů nezačalo sesazovat Islanders výsledkem 8:6. Porazilo je jejich vlastním způsobem: trpělivostí, brankářem a jedním špinavým gólem.
Islanders ještě odpověděli. Potom se Edmonton utrhl
New York druhý zápas vyhrál a série se za stavu 1:1 přesunula do Edmontonu. Jenže třetí a čtvrtý duel skončily shodně 7:2 pro Oilers. Messier začal fyzicky i herně dominovat způsobem, který podle Gretzkyho ukázal, že se zařadil mezi úplně největší hráče ligy. V pátém utkání Edmonton zvítězil 5:2 a poprvé získal Stanley Cup. Messier dostal Conn Smythe Trophy.
Islanders tedy nepřišli o titul v nějakém náhodném sedmém zápase po odrazu od brusle. Ve finále 1984 je Edmonton nakonec porazil 4:1 na zápasy a bylo zřejmé, že poměr sil se otočil.
Denis Potvin později říkal, že při předávání poháru necítil žádnou hanbu. Hráči Edmontonu se k Islanders chovali s respektem a několik z nich jim při podávání rukou říkalo, že je obdivovali. To není obvyklý konec nenávistné sportovní rivality. Je to téměř předání řemesla.
Jedna dynastie skončila přesně tam, kde začala druhá
Oilers pak vyhráli Stanley Cup také v letech 1985, 1987, 1988 a 1990. Pět titulů během sedmi sezon z nich udělalo určující mužstvo druhé poloviny osmdesátých let. Islanders naopak po finále 1984 už další Stanley Cup nezískali.
Právě proto jsou finále 1983 a 1984 v historii NHL tak výjimečná. Sportovní dynastie většinou mizí postupně. Hráči stárnou, tým začne vypadávat dřív a teprve po několika letech je jasné, že jeho čas skončil.
Tady se oba dominantní týmy potkaly přímo. Nejprve starý šampion nového vyučoval. O rok později nový žák svého učitele porazil.
A mezi Islanders a Oilers tak vede skoro dokonale viditelná čára mezi dvěma epochami NHL. Jedna dynastie neodešla tiše. Přímo ve finále potkala tu, která měla převzít její místo.
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Zdroje: NHL.com – Stanley Cup Champions 1980–1989 [1], NHL.com – 1982–83 Islanders voted No. 7 Greatest NHL Team [2], NHL.com – 1983–84 Oilers voted No. 9 Greatest NHL Team [3], NHL Records – 1983–84 Stanley Cup Winner [4], New York Islanders – This Day in Isles History: May 17 [5], NHL.com – Oilers, Panthers set to add to history of Final rematches [6].