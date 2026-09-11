Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Pohonné hmoty v Plzeňském kraji zdražily za týden o bezmála dvě koruny

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pohonné hmoty v Plzeňském kraji čtvrtý týden po sobě zdražují, v posledním týdnu byl růst cen nejvýraznější. Litr benzinu Natural 95 se u čerpacích stanic v regionu prodává v průměru za 44,35 koruny, před týdnem byl o 1,86 koruny levnější. Nafta zdražila 1,76 koruny, za litr teď řidiči dají průměrně 47,86 koruny. Podle údajů společnosti CCS, která ceny dlouhodobě sleduje, je benzin v současnosti o 10,76 koruny dražší než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili o 15,50 koruny méně.
Pohonné hmoty v Plzeňském kraji zdražily za týden o bezmála dvě koruny

Pohonné hmoty v Plzeňském kraji zdražily za týden o bezmála dvě koruny

Zdroj: Richard Beneš
Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Město prudce zlevnilo stání v parkovacím domě. Způsobilo to bouři na zastupitelstvu
Město prudce zlevnilo stání v parkovacím domě. Způsobilo to bouři na zastupitelstvu
Pracoval pro ruskou státní propagandu, teď učí dějepis na plzeňské střední škole
Pracoval pro ruskou státní propagandu, teď učí dějepis na plzeňské střední škole

Šest let pracoval pro ruskou státní propagandu, teď učí v Plzni angličtinu a dějepis. Upozorňuje na to...

Plzní projde duhový průvod, policie vyhodnotila opatření jako vysoce rizikové
Plzní projde duhový průvod, policie vyhodnotila opatření jako vysoce rizikové

Duhovým pochodem hrdosti vyvrcholí letošní ročník festivalu Pilsen Pride. Průvodu se každoročně účastní...

Město připravuje Centrum veterinární medicíny s nepřetržitou pohotovostí
Město připravuje Centrum veterinární medicíny s nepřetržitou pohotovostí

Majitelé domácích mazlíčků se v Plzeňském kraji konečně dočkají veterinární pohotovosti. Na Nové Hospodě...

Překvapivé rozuzlení má případ dvou kocourů odložených v přepravkách u popelnic
Překvapivé rozuzlení má případ dvou kocourů odložených v přepravkách u popelnic

Naprosto nečekané rozuzlení má případ dvou krásných kocourů, odložených v přepravkách u popelnic na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.