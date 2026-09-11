Pohonné hmoty v Plzeňském kraji zdražily za týden o bezmála dvě korunyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pohonné hmoty v Plzeňském kraji zdražily za týden o bezmála dvě koruny
Šest let pracoval pro ruskou státní propagandu, teď učí v Plzni angličtinu a dějepis. Upozorňuje na to...
Duhovým pochodem hrdosti vyvrcholí letošní ročník festivalu Pilsen Pride. Průvodu se každoročně účastní...
Majitelé domácích mazlíčků se v Plzeňském kraji konečně dočkají veterinární pohotovosti. Na Nové Hospodě...
Naprosto nečekané rozuzlení má případ dvou krásných kocourů, odložených v přepravkách u popelnic na...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
- Město prudce zlevnilo stání v parkovacím domě. Způsobilo to bouři na zastupitelstvu
- Pracoval pro ruskou státní propagandu, teď učí dějepis na plzeňské střední škole
- Plzní projde duhový průvod, policie vyhodnotila opatření jako vysoce rizikové
- Město připravuje Centrum veterinární medicíny s nepřetržitou pohotovostí