CENTRUM o páté: Dá se zvládnout orgasmus na povel? A tipy na páteční jídlo za odměnu

Letadlo už ne, dnešní 11. září by bylo kybernetické
Výročí 11. září otevírá otázku, jak se změnila podoba teroristické hrozby. Zatímco únosy letadel patří spíše do historie, experti upozorňují na nové technologie a hybridní operace, které dnes představují větší riziko než rozsáhlé akce organizovaných skupin.
Českem zase hýbou dotace Agrofertu
Domácí politiku zaměstnává téma střetu zájmů premiéra Andreje Babiše a dotací Agrofertu. I když veřejnost téma příliš nesleduje, opozice nemůže mlčet – podle politologů jde o past, z níž vede cesta skrze vysvětlení, jak tento stav ovlivňuje obyčejné lidi.
Proč se zabila dcera válečného zločince? Dodnes nevíme
Smrt Anny Mladičové, dcery válečného zločince Ratka Mladiče, zůstává jednou z nejtemnějších kapitol nedávné historie. Pohřbená vedle otce v Bělehradě, zemřela ve 23 letech jeho pistolí – co ji k tomu vedlo, zůstává bez jasné odpovědi.
Nejdřív ji nechtěli oblékat a dostala zákaz. Teď tenistka válcuje kurty
Americká tenistka Taylor Townsendová, dnes partnerka Kateřiny Siniakové ve čtyřhře, prošla před patnácti lety krutým obdobím, kdy jí zakázali hrát a nikdo ji nechtěl oblékat kvůli její postavě. Dnes se tomu směje na prahu kariérního grandslamu na US Open.
Když ze štíhlosti mrazí
Céline Dion se objevila na veřejnosti výrazně pohublá, což na sociálních sítích vyvolalo debaty o jejím zdraví. Nemoc, kterou dlouhodobě léčí, se na ní podepsala více, než kdokoli čekal, a fanoušci sledují každý její krok před nadcházejícím koncertem v Paříži.
Dá se orgasmus natrénovat? Ruská špionka tvrdí, že ano
Bývalá ruská špionka dnes předává ženám své triky na svádění a dosažení vrcholu téměř na povel. Během výcviku prý ovládla umění manipulace a přesvědčování, nyní tyto zkušenosti využívá k posílení ženského sebevědomí a charisma.
Čím se dobít, na podzim i v pátek večer
S příchodem chladnějšího počasí přichází i téma posílení imunity. Správně zvolené čaje s bylinkami jako ženšen, kustovnice nebo echinacea mohou podpořit obranyschopnost organismu v období střídajících se teplot.
Páteční večer si zaslouží odměnu – a právě proto přinášíme tipy na šest jídel, která působí jako zasloužená tečka za pracovním týdnem. Žádné složité recepty, jen teplá, chutná a uspokojující jídla, která oznámí, že víkend začal.
Když strom ve městě až tak nepomůže
Ekologické téma dne připomíná, že stromy ve městech nemusí vždy zlepšovat kvalitu vzduchu. Některé dřeviny za slunečného a teplého počasí uvolňují látky přispívající ke vzniku přízemního ozonu – v českých městech jde zatím o okrajový efekt, který však nelze přehlížet.
Svět se dnes nezměnil v ničem zásadním, ale každé z těchto témat připomíná, že za titulky se skrývají lidské příběhy, nevyřešené otázky i malé rady, které pomáhají žít o něco lépe. A právě to dělá dnešní den tím, čím byl.