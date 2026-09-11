Nosková málem porazila světovou jedničku na US Open. Pak prozradila svůj recept na bolest: Opiju se a zapomenu

Bylo krátce po desáté večer místního času, když Linda Nosková odložila raketu po dvou hodinách a čtyřiceti minutách boje s Arynou Sabalenkovou. Skóre 7:6(1), 3:6, 7:6(7) pro světovou jedničku. Česká tenistka vedla ve třetím setu 4:2, v super tie-breaku 2:0, a přesto se nikdy nedostala k mečbolu. Když se jí reportér zeptal, jak hodlá zpracovat tak těsnou porážku, odpověděla se smíchem: „Opiju se a zapomenu.“ Věta, která obletěla sociální sítě, ale která vypovídá víc o intenzitě prožitku než o čemkoli jiném.
Zápas, který rozhodly čtyři míče
Čísla z oficiální zápasové stránky WTA vypadají jako statistický otisk vyrovnaného duelu: Nosková nasázela 18 es, získala 105 ze 218 odehraných míčů. V prvním setu dominovala v tie-breaku 7:1, ve druhém ji Sabalenková přetlačila 6:3 a třetí set se stal příběhem sám o sobě.
Nosková v něm brejkla Sabalenkovou a vedla 4:2. Běloruská jednička ale srovnala na 4:4 a zápas dospěl do super tie-breaku. Tam šla Nosková po skvělé výměně na síti do vedení 2:0. Pak přišly dva chybné forhendy a dvojchyba. Momentum se otočilo. Sabalenková v závěru vytáhla nejlepší servis celého večera, čtyři z jejích posledních pěti podání zůstaly bez returnu. Hotovo. Žádný mečbol pro Noskovou, žádná šance na druhé grandslamové semifinále v jedné sezoně.
Sabalenková ji po zápase označila za „neuvěřitelnou hráčku“ a upřesnila proč: v jednu chvíli měla pocit, že je zápas ztracený. Nebyl to zdvořilostní kompliment. Byl to popis toho, co se na kurtu skutečně dělo.
Ventil, ne skandál
Věta o alkoholu zazněla v oficiální pozápasové reakci pro US Open, nikoli v nějakém nehlídaném momentu. Nosková ji řekla se smíchem, v kontextu, kde zároveň mluvila racionálně o tom, co si z turnaje musí vzít. Český bulvár to později rozvedl na třídenní pobyt v New Yorku a přípitek šampaňským s kamarádkou Agátou, pravděpodobně Agátou Černou, kterou Nosková po wimbledonském titulu veřejně označila za svou „atmosférovou manažerku.“
Kdo sleduje Noskovou delší dobu, ví, že tohle je její registr. Sebeironický, přímý, bez PR filtru. Výrok fungoval jako ventil po nevyužité životní šanci, ne jako signál jakéhokoli problému. Ve stejné pasáži totiž řekla i tohle: „Vím, kde stojím. Bolí to a ještě bude bolet, ale musím si vzít pozitiva.“ Dvacetileté tenistce, která je šestá na světě a má v kapse wimbledonský titul, se těžko vyčítá, že po nejtěsnější možné porážce zvolila upřímnost místo naučených frází.
Sezona, která mění měřítka
Čtvrtfinále US Open není pro Noskovou izolovaný výsledek. Je to další dílek skládanky, která z ní dělá jednu z nejlepších hráček roku 2026:
- Wimbledon 2026 – titul po finálové výhře nad Karolínou Muchovou 6:2, 5:7, 6:3
- Berlín – turnajové vítězství
- Indian Wells – semifinále (porážka se Sabalenkovou 3:6, 4:6)
- US Open – čtvrtfinále, 430 bodů do žebříčku
- Kariérní maximum – šesté místo světového žebříčku
Vzájemná bilance se Sabalenkovou sice zůstává 0:3, ale kvalita posledního duelu naznačuje, že se vzdálenost mezi nimi dramaticky zkrátila. V Indian Wells to byla jasná záležitost ve dvou setech. V New Yorku chyběly čtyři míče.
Cesta na Turnaj mistryň
Nosková po zápase otevřeně mluvila o tom, že kvalifikace na Turnaj mistryň by pro ni byla „splněný sen“. A čísla říkají, že sen je reálný. V aktuálně zveřejněném žebříčku Race to the WTA Finals je osmá s 3 804 body. Sedmá Muchová má 4 270, devátá Kosťuková 3 610, rozestupy jsou hratelné.
Zásadní je ale pravidlo, které běžné přepisy výsledků nezmiňují. Podle oficiálních kvalifikačních pravidel WTA se na Turnaj mistryň kvalifikuje sedm nejlepších hráček Race plus nejvýše postavená grandslamová vítězka sezony na pozicích 8–20, pokud už není kvalifikovaná. Nosková jako wimbledonská šampionka tuto podmínku splňuje. I kdyby ji v Race předběhla jedna nebo dvě hráčky, pořád má pojistku, kterou ostatní nemají.
Další program veřejně nepotvrdila, ale v oficiálních seznamech je zatím dohledatelná pro China Open v Pekingu koncem září. Asijská část sezony rozhodne.
Čtyři chybné míče v super tie-breaku ji stály semifinále US Open. Nezměnily ale nic na tom, že Linda Nosková hraje nejlepší tenis svého života, a ví to.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář