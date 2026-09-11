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Trojanova exmanželka ve společnosti, Třeštík po boku partnerky i bývalé ženy: Hvězdná premiéra plná překvapení

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Dlouho očekávaný dokument, který mapuje život jedné z nejlepších českých zpěvaček právě vstoupil do kin. Premiéru dokumentu Bára Basiková si nenechalo ujít spoustu umělců a známých osobností. K překvapení všech se objevila Klára Havelková (54) (dříve Trojanová, Pollertová pozn.red.)po boku manžela Michala. V nezvyklém složení dorazil i fotograf Tomáš Třeštík (48), kterého doprovodily děti, bývalá manželka Radka Třeštíková (45) a partnerka Eva.
Radka Třeštíková, Tomáš Třeštík s partnerkou Evou.

Radka Třeštíková, Tomáš Třeštík s partnerkou Evou.

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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