Trojanova exmanželka ve společnosti, Třeštík po boku partnerky i bývalé ženy: Hvězdná premiéra plná překvapení

Dlouho očekávaný dokument, který mapuje život jedné z nejlepších českých zpěvaček právě vstoupil do kin. Premiéru dokumentu Bára Basiková si nenechalo ujít spoustu umělců a známých osobností. K překvapení všech se objevila Klára Havelková (54) (dříve Trojanová, Pollertová pozn.red.)po boku manžela Michala. V nezvyklém složení dorazil i fotograf Tomáš Třeštík (48), kterého doprovodily děti, bývalá manželka Radka Třeštíková (45) a partnerka Eva.
Radka Třeštíková, Tomáš Třeštík s partnerkou Evou.
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