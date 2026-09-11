Na stoncích se po odkvětu objeví stříbrné chomáčky a nadýchané koule, které vypadají jako cukrová vata. Kdo trvalky ostříhá, přijde o nejkrásnější část roku

Většina zahrádkářů sahá po nůžkách, jakmile poslední květ zvadne. Logika je prostá: uklidit, zastřihnout, připravit záhon na další sezonu. Jenže u vybraných trvalek a popínavých plaménků tím mizí okrasná fáze, která bývá přinejmenším stejně působivá jako samotné kvetení. Místo barevných korunních lístků nastupují péřité čnělky, chmýřité nažky a nadýchané koule, které rozptylují světlo, chytají jinovatku a proměňují záhon v jemný filigrán. Stačí znát správné druhy a vědět, kdy se stříhání opravdu vyplatí a kdy raději počkat.
Pět trvalek s nejokázalejším plodenstvím: od hedvábných záclonů po kouřové chocholy
Každá z následujících rostlin přináší po odkvětu jinou texturu, jiný objem a jiný kalendář efektu.
Plamének tangutský a příbuzné drobnokvěté druhy ( Clematis tangutica, C. orientalis, C. tibetana subsp. vernayi, kultivar „Bill MacKenzie“) patří k absolutní špičce. Po žlutých zvonkovitých květech se na popínavých výhonech objeví husté hlavice nažek s dlouze péřitými čnělkami, celé splývavé závěsy hedvábných souplodí, které vydrží od podzimu hluboko do zimy. Podle RHS jde o jeden z nejdelších zimních efektů mezi popínavkami vůbec. Podstatné upřesnění: výrazný „vatový“ obláček tvoří jen druhy s péřitou čnělkou. U velkokvětých hybridních plaménků bývá čnělka hladká, takže žádný stříbřitý závoj nečekejte.
Koniklec obecný ( Pulsatilla vulgaris) nabízí opačný extrém, kompaktní kulovitou hlávku, která vyroste nad růžicí jemně děleného listí. Hedvábné chloupky se po dozrání roztáhnou do dokonalé koule připomínající miniaturního pampeliškového obra. Efekt přichází v květnu až červnu, tedy jen pár týdnů po jarním kvetení, a vydrží řádově týdny, než vítr semena roznese.
Kuklík prérijní ( Geum triflorum) si vysloužil anglickou přezdívku „prairie smoke“, tedy prérijní kouř. Po opylení se převislá poupata narovnají a nad listy vyplanou stříbřitě růžové chocholy s péřitými přívěsky dlouhými téměř osm centimetrů. Podle University of Wisconsin Extension mohou být plody stejně dekorativní jako květy, nebo dokonce efektnější. Důležitá poznámka: tento „kouřový“ efekt spolehlivě odpovídá právě druhu Geum triflorum; běžné zahradní hybridy kuklíku takto výrazné plodenství zpravidla netvoří.
Dryádka osmilistá ( Dryas octopetala), alpská skalničková kráska s bílými květy, po odkvětu nasadí drobné nadýchané chocholky, které připomínají miniaturní verzi plaménkových souplodí. Dekorativní fáze spadá do léta a v českých zahradách ji najdete spíš ve specializovaných školkách a skalničkářských sbírkách.
Japonská sasanka ( Anemone × hybrida a příbuzné druhy) uzavírá výběr s jednou výhradou: chmýřitá semena se na ní mohou objevit po prvních mrazech, ale zdaleka ne pokaždé a ne u každého kultivaru. Považujte ji za příjemný bonus, nikoli za zaručenou druhou show. Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Proč odložené nůžky zachrání zimní siluetu záhonu i drobné živočichy
Ponechat suché stonky a plodenství do předjaří přináší trojí dividendu. Za prvé vizuální: péřité a chloupkaté struktury patří k těm, které jinovatku chytají nejlépe. Objem se ještě zvětší, hranice jednotlivých vláken se zvýrazní a celý záhon získá éterickou kresbu, jakou žádný letní květ nedokáže nabídnout. Za druhé ekologickou: stojící semenné hlavice poskytují potravu ptákům živícím se semeny a úkryt přezimujícímu hmyzu včetně samotářských včel.
RSPB výslovně doporučuje nechávat suché květenství přes zimu právě z tohoto důvodu. Za třetí praktickou: odříznutý stonek už nevrátíte, zatímco jarní řez v únoru či březnu nic nepokazí a rostlina obrážela stejně spolehlivě.
U plaménků třetí řezové skupiny, kam spadají právě drobnokvěté druhy s nejhezčími souplodími, se řez provádí v únoru až březnu na nejnižší pár zdravých pupenů, zhruba 15 až 30 centimetrů nad zemí. U bylinných trvalek stačí sestřihnout suché stonky k zemi, jakmile se na bázi ukáží první zelené výhony.
Kdy každý druh zdobí: kalendář okrasných plodenství od jara do zimy
Rozhodující detail, který odlišuje chytrou selekci od plošného „nestříhat nic“: délka dekorativní fáze se druh od druhu dramaticky liší.
Rostlina Doba plodenství Výdrž efektu Plamének tangutský a příbuzné podzim – zima měsíce (nejdelší) Koniklec obecný květen – červen týdny Kuklík prérijní ( G. triflorum) pozdní jaro – léto několik týdnů Dryádka osmilistá léto týdny Japonská sasanka po prvních mrazech proměnlivé, nespolehlivé
Z tabulky plyne, že opravdu celosezónní zimní kostru záhonu vybudujete především z plaménků. Koniklec, kuklík prérijní i dryádka přidávají dechberoucí akcenty v první polovině vegetace. Japonská sasanka funguje jako občasný pozdní detail.
Jak poznat správný okamžik pro střih a jak plodenství uchovat do vázy
Optimální fázi pro ponechání na rostlině poznáte podle tří znaků: plodenství dosáhlo plného objemu a finálního tvaru, stonek stojí pevně a hlávka nevykazuje známky hniloby ani plísně. U plaménku hledejte plně rozvinuté péřité čnělky, u koniklece dokonale kulovitou hlávku, u kuklíku prérijního moment, kdy se stonek po opylení narovná a chocholy se rozevřou nad listy.
Pokud chcete plodenství využít do sušených aranžmá, stříhejte celý stonek těsně předtím, než se struktura začne samovolně drolit a semena vypadávat. U kuklíku prérijního se osvědčuje sušení zavěšením hlavou dolů na suchém, větraném místě. U plaménku je vodítkem stav čnělek: jakmile se nažky snadno oddělují pouhým dotykem, na řezání do vázy už je pozdě.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková