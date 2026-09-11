Lidé na Sulawesi cucali betelové ořechy už před 25.000 lety. Jejich zuby uchovaly nejstarší přímou stopu užívání psychadelik

Na první pohled to byly jen podivně obroušené zuby
Výsledek posouvá přímý doklad jejich pravidelného užívání až do doby před 25 000 lety – hluboko před vznik zemědělství. Zuby patří k nejodolnějším částem lidského těla a pro archeology představují mimořádně cenný archiv. Zanechává na nich stopy strava, používání nástrojů, nemoci i opakované návyky. U dvou pravěkých obyvatel indonéského ostrova Sulawesi však vědci narazili na poškození, které neodpovídalo běžnému žvýkání potravy.
Na některých zubech se nacházely hluboké zaoblené rýhy a plošky, jako by jejich majitelé po dlouhou dobu svírali mezi zuby tvrdý předmět stále stejným způsobem. Jeden z lidí žil přibližně před 25 000 až 16 000 lety, druhý zhruba před 7 600 až 6 300 lety. Oba tedy patřili k populacím lovců a sběračů, nikoli k zemědělským společnostem.
Výzkumníci postupně došli k podezření, že příčinou mohlo být dlouhodobé cucání celých plodů arekové palmy, známých jako betelové nebo arekové ořechy. Samotný tvar poškození ale nestačil. Potřebovali důkaz, že právě tato rostlina skutečně přišla se zuby do kontaktu.
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Arekolin přežil tam, kde chování dávno zmizelo
Takový důkaz poskytla chemická analýza. V dentální tkáni se podařilo identifikovat stopy arekolinu, hlavní neuroaktivní látky obsažené v semenech Areca catechu. Spojení neobvyklého opotřebení a biochemického signálu dává podstatně silnější argument než pouhá podobnost tvaru rýh.
Autoři navíc prováděli experimenty s moderními arekovými ořechy v umělých slinách, aby zjistili, zda samotné cucání bez dalších přísad dokáže uvolnit biologicky významné množství arekolinu. Výsledky ukázaly, že ano. Účinek by byl slabší než u některých dnešních způsobů přípravy, ale neuroaktivní látka se do slin uvolňuje.
To je důležité, protože dnešní betelový zvyk často zahrnuje složitější směs. Arekový ořech se může kombinovat s listem pepřovníku betelového a hašeným vápnem, které mění chemické podmínky v ústech a zesiluje uvolnění účinných látek. Pravěcí obyvatelé Sulawesi nic takového podle dostupných důkazů dělat nemuseli. Zdá se, že používali přímo celý tvrdý ořech.
Nešlo o jednorázový experiment
Samotná přítomnost arekolinu by mohla znamenat jediný kontakt. Stav chrupu ale ukazuje na něco jiného. Rýhy byly natolik výrazné, že musely vznikat dlouhodobým a opakovaným mechanickým namáháním. Vědci proto mluví o habituálním, tedy pravidelném užívání.
Tím se nález dostává daleko za hranici prostého zjištění, že pravěký člověk znal psychoaktivní rostlinu. Naznačuje, že její užívání bylo součástí opakovaného chování, které se mohlo v životě jednotlivce udržovat dlouhé roky.
Právě to dává studii širší význam. Dřívější přímé doklady užívání psychoaktivních rostlin jsou většinou mnohem mladší a často pocházejí až ze zemědělských nebo složitějších usedlých společností. Sulawesi ukazuje, že pravidelné využívání neuroaktivních rostlin mohlo existovat už mezi pleistocenními lovci a sběrači.
Byla to droga, nebo lék na zuby?
Na otázku motivace už kosti odpovědět neumějí. Arekolin má stimulační účinky, ale může také působit analgeticky a vyvolávat znecitlivění v ústech. Pravěcí obyvatelé Sulawesi přitom podle archeologických nálezů často trpěli velmi špatným stavem chrupu.
Autoři proto připouštějí možnost, že cucání ořechů mohlo alespoň částečně začít jako způsob tlumení bolesti zubů. Tvrdý ořech ovšem zároveň chrup mechanicky ničil. U některých jedinců bylo opotřebení tak rozsáhlé, že se dostalo až k dřeňové dutině. To mohlo způsobovat bolest, problémy s příjmem potravy a zvyšovat riziko chronických infekcí.
Vzniká tak zajímavá, ale stále jen hypotetická možnost začarovaného kruhu. Člověk mohl rostlinu použít kvůli bolesti, její dlouhodobé cucání chrup dále poškozovalo a následná bolest mohla podporovat další používání látky, která krátkodobě přinášela úlevu.
Z fosilií však nemůžeme poznat, jestli hlavním cílem byla analgezie, stimulace, rituální funkce, společenský zvyk nebo kombinace několika důvodů. Každé tvrzení o konkrétní motivaci by překračovalo dostupná data.
Zvyk, který přežil tisíce generací
Betelový ořech se používá v jižní a jihovýchodní Asii a v části Oceánie dodnes. Moderní forma zvyku je kulturně velmi pestrá a nelze ji jednoduše promítnout o desítky tisíc let zpět. Nový nález ale ukazuje, že samotný základ – pravidelný kontakt člověka s neuroaktivní arekovou palmou – má mnohem hlubší kořeny, než jsme dokázali přímo doložit.
To zároveň mění představu o vztahu pravěkých lovců a sběračů k rostlinám. Nevyužívali je jen jako potravu, stavební materiál nebo zdroj vláken. Museli znát také jejich farmakologické vlastnosti, ať už je chápali jakkoli. Dlouhodobé opakování určitého postupu navíc naznačuje předávání zkušenosti.
Taková znalost nemusela mít podobu vědomého chemického vysvětlení. Stačilo vědět, že konkrétní semeno vyvolává určitý pocit, zmírňuje bolest nebo mění stav organismu, a tuto zkušenost předat dál.
Nejstarší známý doklad není totéž co počátek
Studie používá formulaci nejstarší zaznamenaný doklad pravidelného užívání neuroaktivní rostlinné drogy. To je důležitý rozdíl. Neznamená to, že lidé před 25 000 lety psychoaktivní rostliny „objevili“ nebo že na jiných místech světa nic podobného předtím nedělali.
Archeologický záznam je mimořádně neúplný. Rostliny se zachovávají špatně, většina užívaných látek nezanechá na kostře charakteristické stopy a chemické zbytky se po tisíciletích často ztratí. Nález ze Sulawesi je výjimečný právě tím, že se sešly dva typy důkazů: fyzická změna chrupu a molekulární stopa účinné látky.
Nevidíme tedy počátek lidského zájmu o psychoaktivní svět. Vidíme jeden velmi starý okamžik, který se náhodou podařilo zachytit.
A je na něm něco velmi lidského. Před desítkami tisíc let někdo objevil rostlinu, která dokázala změnit jeho tělesný pocit. Vracel se k ní znovu a znovu tak dlouho, až se tento návyk fyzicky zapsal do zubů. Samotný člověk zmizel, důvod jeho chování neznáme – ale tvrdá tkáň uchovala stopu každodenního zvyku až do doby, kdy jsme ji dokázali přečíst.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Science Advances – Betel nut sucking is the earliest recorded evidence for the habitual use of a neuroactive plant drug, DOI 10.1126/sciadv.aei1901 [2], Griffith University – Ice Age origins of one of humanity’s oldest drug habits [3]. img ai generated