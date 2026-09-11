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Španělsko škrtá tisíce licencí na turistické byty. Ekonomický model ukazuje, jak jeden Airbnb byt vytlačí z trhu tři místní rodiny

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Katalánská metropole se rozhodla pro cestu, kterou zatím nevolil nikdo. Amsterdam škrtí počet přenocování, Lisabon vytyčuje regulační zóny, ale Barcelona chce z mapy vymazat celý legální segment takzvaných HUT (habitatges d’ús turístic).
Španělsko škrtá tisíce licencí na turistické byty. Ekonomický model ukazuje, jak jeden Airbnb byt vytlačí z trhu tři místní rodiny

Španělsko škrtá tisíce licencí na turistické byty. Ekonomický model ukazuje, jak jeden Airbnb byt vytlačí z trhu tři místní rodiny

Zdroj: Foto: PxHere
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