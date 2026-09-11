Dva neporažení bojovníci UFC se potkali v hotelu a málem se porvali. Video obletělo internet

Tommy McMillen a Marwan Rahiki, oba s bilancí 2-0 v UFC, se měli potkat až v sobotu 12. září v kleci Desert Diamond Areny. Jenže klec jim nestačila. Podle videa, které se šíří na Instagramu a které během hodin obletělo celý MMA internet, se oba dostali do těsné vzdálenosti v prostorách hotelu pro bojovníky, padaly nadávky, přišlo několik strčení, a pak zasáhla bezpečnostní služba UFC. Žádné čisté údery, žádná krev, žádné zranění. Přesto šlo o moment, který proměnil solidní souboj prospektů v jeden z nejsledovanějších duelů celé karty.
Co přesně zachytilo video
Záznam trvá necelou minutu. McMillen a Rahiki stojí v chodbě nebo lobby prostoru vyhrazeného bojovníkům, kolem nich se pohybují další lidé. Vzdálenost mezi nimi se rychle zkracuje na centimetry. Z přepisů, které pořídily MMA Fighting a MMA News, vyplývá, že verbálně dominoval McMillen: „Jsi sráč,“ „Nesahej na mě,“ „Tohle je moje show.“ Rahiki kontroval, že McMillen mele pořád to samé. Pak přišlo jedno, dvě strčení. Okolostojící a bezpečnostní tým UFC je oddělili dřív, než se situace mohla posunout dál.
Tommy McMillen and Marwan Rahiki got into a HEATED altercation at the fighter hotel ahead of their fight this weekend — Championship Rounds (@ChampRDS) September 9, 2026
Tommy: "You're a p*ssy, you thought we'd be friends? You're running your mouth."
Marwan: "You run your mouth too, f*ck you."
Tommy: "This is my… pic.twitter.com/2hnr0prxXf
Důležitý detail: podle McMillenova pozdějšího vyjádření nešlo o první střet toho dne. Už dříve se potkali ve výtahu a i tam to jiskřilo. Hotelové video tedy zachytilo eskalaci, ne začátek.
Rivalita, která začala dávno před hotelem
Kdo sledoval sociální sítě obou bojovníků v týdnech před Noche UFC, nemohl přehlédnout narůstající napětí. Rahiki veřejně shazoval McMillenův záznam v postoji jako důkaz nedostatku knockoutové síly a mluvil o tom, že ho chce ukončit rychle. McMillenovi vadil způsob, jakým ho Rahiki vyzýval; MMA Mania právě tuto osu označuje za hlavní motor celé hádky. Přesné původní znění výzvy, která vše odstartovala, se veřejně dohledat nepodařilo, ale výsledek je zřejmý: osobní antipatie, nikoli jen promo hra.
Otázka, kterou si část fanoušků kladla okamžitě, zda je to skutečné, nebo marketingový tah, má podle nás jednoduchou odpověď: obojí. Napětí je reálné, doložené vícero nezávislými střety. Současně je pro UFC marketingově ideální. Dva neporažení finišeři, kteří se nemůžou vystát, tři dny před zápasem na velké kartě. Lepší promo by nenapsali ani scenáristé.
Hrozí zrušení zápasu?
Krátce: zatím nic nenasvědčuje tomu, že by k němu nedošlo. Arizona vyžaduje předzápasovou lékařskou prohlídku a přítomnost bojovníka ve městě akce minimálně 24 hodin předem, obojí je v běhu. UFC má vlastní disciplinární politiku, která umožňuje řešit chování ohrožující organizaci akce, ale k 10. září nebyla veřejně oznámena žádná sankce ani vyšetřování. Duel dál figuruje na kartě.
Pro srovnání: když se v roce 2022 před UFC London porvali Ilia Topuria a Paddy Pimblett v hotelu (a tam létaly údery i láhev dezinfekce), oba nakonec normálně bojovali na svých zápasech. A to šlo o výrazně tvrdší incident. Na opačném konci spektra stojí UFC 223, kde McGregorův útok na autobus vedl ke stažení Artema Lobova z karty. McMillen a Rahiki jsou svou strkanicí mnohem blíž Topuriovi a Pimblettovi než chaosu, který způsobil McGregor.
Kde a kdy to sledovat v Česku
Noche UFC 2026 se koná v sobotu 12. září v Desert Diamond Areně v Glendale v Arizoně. Hlavní karta startuje ve 14:00 místního času, tedy ve 23:00 středoevropského letního času. V Česku vysílá živě Nova Sport 6; Telly uvádí i sedmidenní archiv pro ty, kdo sobotní noc prospí. Hlavní zápas večera se oproti původnímu plánu změnil: Yair Rodríguez odstoupil kvůli zranění, nahradil ho domácí José Miguel Delgado proti Jeanu Silvovi.
Strkanice v hotelu netrvala ani minutu. Zápas v kleci může trvat patnáct. A po tom, co se stalo v lobby, je těžké si představit, že by některý z nich chtěl nechat rozhodnutí na bodových rozhodčích.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek