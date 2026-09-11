Ručníky a utěrky perou Češi společně v jedné dávce. Expert říká, že jedna chyba v programu znehodnotí celé praní

Od března 2021 musí každá nová pračka prodávaná v EU nabízet standardizovaný cyklus Eco 40-60. Označení vypadá jako slib: prádlo určené pro 40 i 60 stupňů zvládnete v jedné dávce. Jenže „40-60″ v názvu programu neznamená, že voda v bubnu skutečně dosáhne šedesátky. Celý princip stojí na úspoře energie, pračka sníží teplotu a kompenzuje to delším časem praní. Výsledek? Čistota oblečení zůstává přijatelná, hygienický efekt ale dramaticky klesá.
Proč vás Eco 40-60 klame čísly na displeji
Ověřili jsme to přímo v manuálech dvou značek běžně prodávaných v Česku. U modelu Electrolux uvádí výrobce v návodu skutečnou teplotu prádla při Eco 40-60 pouze 38, 32 nebo 31 °C, podle náplně bubnu. Beko ve své dokumentaci pro český a slovenský trh uvádí ještě méně: 32, 29, případně pouhých 23 °C. Při takových hodnotách nelze hovořit o spolehlivém odstranění bakterií.
Trik s pracím práškem, který změní hygienu celé várky
Glassl nabízí dvě cesty, jak bezpečně vyprat ručníky společně s utěrkami. První varianta: zvolte 40 °C na klasickém bavlněném programu a použijte pevný univerzální prací prostředek, tedy prášek, granulát nebo tabletu. Právě tyto formy obsahují kyslíkové bělidlo, typicky peruhličitan sodný s aktivátorem TAED, který dokáže potlačit mikroorganismy i při nižší teplotě. Tekuté prostředky a přípravky na barevné prádlo bělicí složku postrádají.
Druhá varianta: perete-li s color prostředkem nebo tekutým univerzálním přípravkem, nastavte 60 °C, ovšem na programu, který tuto teplotu opravdu dodrží a udrží po celou prací fázi. Hledejte cykly označené jako Hygiena, Anti-Allergie nebo Intenziv. Například
Electrolux u svého osmikilogramového modelu deklaruje u programu Hygiena odstranění více než 99,99 % bakterií a virů při udržování teploty nad 60 °C po celou dobu.
Rychlý přehled obou variant:
Teplota Typ prostředku Klíčová podmínka Varianta A 40 °C (klasický program) Pevný univerzální s bělidlem Prášek, granulát nebo tableta Varianta B 60 °C (hygienický program) Jakýkoli, i tekutý či color Program musí teplotu skutečně držet Kdy pouhých 40 stupňů nestačí ani s bělidlem
Běžná domácnost si s kombinací prášku a čtyřicítky vystačí. Situace se mění, jakmile v rodině někdo onemocní. Německý spolkový institut pro hodnocení rizik doporučuje prádlo v kontaktu se zvratky, průjmem nebo infekčními tělesnými tekutinami prát minimálně na 60 °C s plným pracím prostředkem. Totéž platí pro domácnosti s imunokompromitovanými členy nebo při plísňových potížích. Státní zdravotní portál
gesund.bund potvrzuje, že šedesátka spolehlivě odstraní většinu patogenů z ručníků, utěrek i hadrů. Jak udržet pračku bez biofilmu a zápachu
Samotný správný program a prostředek nestačí, pokud zanedbáváte údržbu stroje.
IKW doporučuje alespoň jednou měsíčně spustit cyklus na 60 °C s bělicím práškem, i kdyby šlo o poloprázdný buben. Po každém praní nechte otevřená dvířka a vysunutý zásobník, aby se odpařila zbytková vlhkost. Zásobník pravidelně omývejte, filtr čistěte minimálně dvakrát ročně. A vyprané prádlo vyndejte okamžitě, vlhké textilie ponechané v uzavřeném bubnu představují ideální líheň pro mikroby.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková