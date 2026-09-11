Jahodníky po sklizni potřebují tři zásahy do konce srpna. Kdo je vynechá, příští rok sklidí o polovinu méně

Ve druhé polovině prázdnin je již řada plodin sklizená. Patří mezi ně i oblíbené jahody, na které se můžete těšit zase až v příštím roce (pokud tedy nepěstujete stále plodící odrůdy).
Po sklizni potřebují jahodníky vaši péči – zastřihnout, přihnojit a zkontrolovat přítomnost chorob nebo škůdců. Pokud jste tyto kroky neučinili ihned po odplození, v srpnu je na ně ten nejvyšší čas. Jahodníky po sklizni zastřihněte
Chcete-li se příští rok opět radovat z bohaté úrody, musíte k ní
jahodníky ponouknout již teď. V první řadě keříky zbavte starých listů, které po sklizni pomalu odumírají. Urychlíte tak proces obnovy rostliny a zabráníte tomu, aby se ze starých listů na nové rozšířily choroby nebo škůdci, kteří jahodníky mohli napadnout během sezóny. Ke stříhání použijte čisté vydezinfikované zahradní nůžky a postupujte opatrně, abyste nepoškodili srdíčko keříku.
Odstranit byste měli i šlahouny, které rostliny vypouští. Jahodníky se samy rády rozmnožují, mladé rostlinky ale budou matiční keřík zbytečně připravovat o sílu. O šlahouny se můžete buď podělit se známými, nebo je
sami využít k rozmnožení jahod. Nechte šlahoun zakořenit přímo v jahodišti, poté ho odstřihněte a přesaďte na finální stanoviště. Druhou možností je umístit ho do květináčku, zajistit drátkem a nechat sazeničku zakořenit tam. Prokypřete záhon a dodejte živiny
Péči po sklizni nepotřebují jen samotné jahodníky, ale také půda, ve které rostou. Prokypřete zeminu mezi řádky zhruba do hloubky 10 cm. Do země mezi jednotlivými keříky již nezasahujte, jahody mají velice mělké kořeny, které byste mohli lehce poničit. Ideální je přidat na záhon
kompost, který zabrání vysychání půdy a dodá jí cenné živiny. Jahodníky můžete přihnojit vyváženými minerálními hnojivy (neobsahujícími chlór) nebo zákvasem ze slepičinců. Záhon pravidelně zalévejte a zbavujte plevele. Pokud je jahodiště starší než tři roky, založte nové. Zdroj fotografie: Pixabay I po sklizni jahodníky trpí na škůdce
To, že jahodníky již neplodí, neznamená, že nejsou ohroženy zahradními škůdci nebo chorobami. I po sklizni je může trápit pouhým okem neviditelný, ale velice rychle se rozmnožující roztočík jahodníkový.
Jeho přítomnost poznáte podle zvrásnělých a zdeformovaných listů. Použít proti němu můžete některý z volně dostupných insekticidů nebo si vyrobit šetrnější přírodní postřik. Vyskytnout se mohou i choroby, především skvrnitost listů. Té nejlépe zabráníte včasným odstraněním starých listů.
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Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři