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Jahodníky po sklizni potřebují tři zásahy do konce srpna. Kdo je vynechá, příští rok sklidí o polovinu méně

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Pakliže jste doposud nestihli věnovat péči jahodníkům, které doplodily, dožeňte to ještě teď. Keře se příští rok odvděčí bohatou úrodou.
Proč používat vodu z pračky na zalévání rostlin

Proč používat vodu z pračky na zalévání rostlin

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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