Kardiologové v Jihlavě už u čtyř pacientů využili unikátní srdeční pumpu

Jak sdělila mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová, jihlavští kardiologové provádí zákroky s využitím mechanické srdeční podpory Impella ve spolupráci s Kardiocentrem Vysočina CZ. „Jde o jedinou nemocnici v Kraji Vysočina, kde je tato metoda pacientům dostupná,“ zdůrazňuje Monika Zachrlová.
Co je Impella?
Impella je speciální malá srdeční pumpa, která dokáže během náročného kardiologického zákroku dočasně podpořit činnost srdce. Lékaři ji využívají především u pacientů, u kterých je potřeba během intervenčního výkonu zajistit dostatečnou podporu srdečního výdeje. Pro pacienta tak může znamenat větší bezpečí při zákroku, který by pro jeho srdce představoval výraznou zátěž.
Zdroj: Nemocnice Jihlava
A doplnila, že jihlavští kardiologové mají s touto metodou již zkušenosti. V Nemocnici Jihlava nyní provedli čtvrtý výkon s využitím Impelly.
„Je to pro nás velký závazek."
„Možnost využít Impellu představuje pro naše pracoviště významný posun. Dostáváme se díky ní k pacientům, u kterých potřebujeme během náročného výkonu dočasně podpořit funkci srdce. To, že jsme jako jediné pracoviště v Kraji Vysočina schopni tuto metodu nabídnout, je pro nás velkým závazkem, ale zároveň potvrzením, že se nám daří rozvíjet moderní kardiologickou péči,“ říká Petr Šimek, primář kardiologického oddělení Nemocnice Jihlava.
Impella se zavádí do srdce cévním přístupem a její pumpa pomáhá zajistit průtok krve tělem. Podpora je dočasná a slouží po dobu, kdy srdce potřebuje při zákroku pomoc. Nejde tedy o trvalý implantát, ale o technologii určenou pro konkrétní náročné situace.
Zdroj: Nemocnice Jihlava
„Impella je jednou z možností, jak u vysoce rizikových pacientů zvládnout intervenční výkon s podporou oběhu. Zavedení této metody do naší praxe je dalším krokem v rozvoji intervenční kardiologie v Jihlavě. Velmi si cením spolupráce mezi Kardiocentrem Vysočina CZ a kardiologickým oddělením Nemocnice Jihlava. Právě propojení našich týmů nám umožňuje posouvat péči dál a nabídnout pacientům metody, které jsou dostupné jen na omezeném počtu pracovišť,“ uvádí Miloslav Tejc, primář Kardiocentra Vysočina CZ.
Další krok v rozvoji
Čtvrtý výkon s využitím Impelly tak představuje další krok v rozvoji špičkové kardiologické péče v Jihlavě. „Pro pacienty z Vysočiny zároveň znamená, že v indikovaných případech mohou podstoupit i tento vysoce specializovaný výkon v rámci regionu,“ dodává závěrem Zachrlová.