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Pažitka usychá zevnitř a vypadá mrtvě, přitom stačí jeden správný řez a za týden je znovu zelená jako v květnu

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Pažitka žloutne a schne od středu trsu, a většina zahrádkářů si myslí, že potřebuje víc vody. Stačí přitom jeden cílený zásah nůžkami.
Pažitka usychá zevnitř a vypadá mrtvě, přitom stačí jeden správný řez a za týden je znovu zelená jako v květnu

Pažitka usychá zevnitř a vypadá mrtvě, přitom stačí jeden správný řez a za týden je znovu zelená jako v květnu

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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