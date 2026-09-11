Pažitka usychá zevnitř a vypadá mrtvě, přitom stačí jeden správný řez a za týden je znovu zelená jako v květnu

Střed trsnaté pažitky je její nejstarší část. Právě tam se rok za rokem hromadí odumřelé zbytky listů, ztvrdlé květní stvoly a vyčerpané cibulky, které už netvoří čerstvou nať. Trs se zahušťuje, vzduch přestává proudit a nejmladší výhony se tísní na okrajích, zatímco jádro pomalu odumírá. Výsledek vypadá dramaticky: suchá, žlutá spleť uprostřed jinak zelené rostliny, ale řešení bývá překvapivě prosté.
Proč pažitka usychá zevnitř a co se děje v jádru trsu
Pažitka (
Allium schoenoprasum) roste z drobných cibulek, které se každou sezonu množí a rozšiřují trs do stran. Nejstarší generace zůstává uprostřed. Tam se postupně kupí odříznuté pahýly, odkvetlé stvoly a mrtvé pletivo. Podle RHS je při dělení přerostlých trsů potřeba starý, poškozený nebo mrtvý střed vyhodit, právě proto, že ztrácí vitalitu jako první.
Zahuštěné jádro navíc zadržuje vlhkost, což v deštivém létě nahrává houbovým chorobám. Vnější listy přitom vypadají svěže, takže pěstitel snadno přehlédne, že problém začal dávno předtím, než si ho všiml.
Jak provést omlazující řez, který vrátí trsu sílu
Většina zahrádkářů dělá jednu opakovanou chybu: stříhá jen špičky. Tím odstraní minimum staré hmoty a trs dál houstne. Účinný omlazovací zásah vyžaduje radikálnější přístup:
Výška střihu: Celý porost stáhněte na 2,5 až 5 cm nad zemí. Použijte ostré nůžky nebo zahradnický nůž; tupý nástroj drtí pletivo a zpomaluje hojení. Květní stvoly: Tuhé, dřevnaté stonky odstraňte přímo u báze. Jsou nepoživatelné a zbytečně zatěžují rostlinu. Pročištění středu: Rukou nebo pinzetou vytáhněte suché zbytky a odumřelé cibulky z jádra trsu. Cílem je uvolnit prostor a obnovit proudění vzduchu.
Zdravou zelenou nať klidně spotřebujte v kuchyni. Zažloutlé a ztvrdlé části vyhoďte, chuťově i nutričně už nemají co nabídnout.
Tento postup funguje shodně pro záhon i květináč. U nádob
RHS doporučuje minimální průměr i hloubku 20 cm, aby kořeny měly dost prostoru k regeneraci. Kdy čekat první čerstvé výhony a jak podpořit obnovu
Pažitka patří mezi jednoděložné byliny; nové listy nevyrůstají ze seříznuté špičky, ale z růstového bodu uloženého nízko u země. Proto hluboký střih paradoxně stimuluje tvorbu mladé, jemné natě místo udržování zestárlého porostu.
Podle britských zahradnických průvodců lze po kompletním sestřihu počítat s novou sklizní během několika týdnů. V českých letních podmínkách, při teplotách kolem 20–25 °C a dostatečné vláze, odhadujeme rozmezí zhruba dvou až čtyř týdnů. Klíčovou roli hraje zálivka:
Utah State University uvádí pro pažitku v aktivním růstu přibližně 2,5 až 4 cm vody týdně, přičemž důležité je důkladné provlhčení, nikoliv časté povrchové kropení. Přemokřená půda vytlačí vzduch z kořenové zóny a způsobí totéž žloutnutí, kterému se snažíte předejít.
Nejpraktičtější okno pro omlazovací řez v českém klimatu připadá na červen až červenec, tedy období bezprostředně po odkvětu. Při silných vedrech nad 30 °C raději počkejte na oblačnější den nebo zajistěte stínění; vysušený trs po radikálním zásahu snáší extrém hůř.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Kdy nůžky nestačí: dělení trsu a varovné signály chorob
Pokud pažitka po sestřihu a pročištění do měsíce neobráží svěží zelení, posuňte diagnózu o krok dál. Dvě nejčastější příčiny:
Přestárlý trs. Každé tři až čtyři roky potřebuje pažitka rozdělení. Vyryjte celý trs, odstraňte mrtvý střed a rozdělte zdravé okrajové části do menších skupinek po pěti až deseti cibulkách. Ideální termín je jaro nebo podzim, mimo období květu a mimo rozpálené dny.
Choroba nebo škůdce. Samotné žloutnutí je obecný symptom; rozhodující jsou průvodní znaky: Bílo-fialový povlak a odumírání od špiček v deštivém létě → plíseň cibulová Oranžové pustuly na listech → rez Stříbřité proužky, kroucení a drobný hmyz → třásněnky Měknutí báze, rozpad cibulek, hnilobný zápach → bílá hniloba
U posledního bodu je trs zpravidla ztracený. U ostatních pomáhá odstranění napadených částí a úprava podmínek: lepší proudění vzduchu, omezení zavlažování shora, případně lehké přihnojení dusíkem v květnu a červenci, pokud nové listy zůstávají bledé.
Jednoduchý postup krok za krokem pro záhon i balkón
Pravidlo, které si zapamatujete: nejdřív otevřít, seříznout, pročistit. Teprve při slabém obrůstání nebo stopách hniloby řešit dál.
Ostřými nůžkami stáhněte celý trs na 2,5–5 cm. Vytáhněte suché zbytky a odumřelé cibulky ze středu. Zalijte důkladně, ale jednorázově; půda má být vlhká, ne rozbředlá. Během dvou až čtyř týdnů sledujte nové výhony. Pokud se neobjeví, zvažte dělení trsu nebo kontrolu kořenů.
U květináče na balkóně počítejte s rychlejším vysycháním substrátu a kontrolujte vlhkost ob den. V záhoně stačí zálivka jednou až dvakrát týdně podle počasí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák