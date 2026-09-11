Brankář Lund naskočil proti Bayernu až po přestávce. Pak inkasoval pět gólů a večer se změnil v noční můru

Deset minut před desátou večerní středoevropského času 10. září 2026 vytáhl Julian Faye Lund míč ze sítě za svými zády. Poprvé. Byl v bráně teprve minutu. Jamal Musiala právě otevřel skóre ve 46. minutě a Allianz Arena explodovala. Pro třiadvacetiletého norského gólmana, který v celé sezoně odchytal jediný pohárový zápas, začínal nejdelší poločas kariéry. Skončí s pěti inkasovanými góly, červenou kartou spoluhráče a porážkou, která se zapíše do statistik jako jedna z nejtvrdších v historii klubu z Bodø.
Poločas naděje, poločas rozkladu
První půle vypadala jako plán, který funguje. Bodø/Glimt přijel do Mnichova s jasnou taktikou: hluboko bránit, zavřít střed a čekat na brejk. Bayern měl míč, měl tlak, měl i obrovskou šanci, když Joshua Kimmich napálil tyč. Ale gól nedal. V šatně svítilo na tabuli 0:0 a norský celek mohl věřit, že přežije i druhou půli.
Jenže z kabiny už nevyšel Nikita Chajkin. Brankářská jednička Bodø/Glimt se zranila ke konci prvního poločasu (klub dosud nezveřejnil diagnózu ani předpokládanou délku absence) a na hřiště musel Lund. Muž, jehož oficiální hráčský profil před zápasem s Bayernem evidoval v sezoně 2026/27 nula minut v Eliteserien a nula startů v hlavní fázi Ligy mistrů.
Minuta po minutě
Časová osa druhého poločasu mluví sama:
|Minuta
|Událost
|46′
|Musiala otevírá skóre, Lund inkasuje poprvé v kariéře v Lize mistrů
|60′
|Bayern zvyšuje na 2:0
|76′
|Třetí gól domácích
|82′
|Čtvrtý gól, obrana Bodø/Glimt se definitivně rozpadá
|87′
|Červená karta pro Odina Bjørtufta, hosté dohrávají v deseti
|90+1′
|Pátý gól Bayernu, konečných 5:0
Lund nebyl izolovaným viníkem. Bayern diktoval tempo už před přestávkou, Kimmichova tyč byla varováním. Chajkinův odchod ale zlomil poslední pojistku, psychologickou jistotu, že v bráně stojí někdo, kdo zápasy tohoto kalibru zná. Lund je neznal. A bylo to vidět.
Musialův návrat a jubilejní gól
Pro Bayern měl večer úplně jiný náboj. Musiala nastoupil poprvé od letních komplikací, kdy dvakrát zkolaboval během přípravy. Sám později na sociálních sítích vysvětlil, že šlo o krátkodobé epizody způsobené neurologickou dysfunkcí; trenér Vincent Kompany doplnil, že souvisely se změnou léčby. Návrat do soutěžního zápasu po takové zkušenosti je sám o sobě příběh. Že ho Musiala korunoval gólem ve 46. minutě, je příběh dvojnásobný.
A pro Bayern ještě třetí: Musialova branka posunula klub na hranici 900 gólů v historii Evropského poháru a Ligy mistrů. Teprve druhý klub po Realu Madrid, který tuto metu překonal. Real měl před sezonou 2026/27 na kontě 1 137 gólů. Bayern se k němu přiblížil jedním poločasem.
Kontrast s loňskou pohádkou
Právě proto porážka 0:5 bolí víc, než by bolela jiný norský klub. Bodø/Glimt není turistou v Lize mistrů. Loni v ligové fázi porazil doma Manchester City, vyhrál na půdě Atlétika Madrid a v play-off vyřadil Inter Milán celkovým skóre 5:2. Dostal se až do osmifinále, z 23. místa tabulky, s pouhými devíti body. Tým, který uměl přežívat a trestat.
Mnichovský večer byl jeho opakem. Přežívání fungovalo přesně do chvíle, kdy z brány zmizel člověk, kolem kterého bylo postavené. A trestání? Bodø/Glimt nevystřelil za celý zápas na bránu způsobem, který by stál za zmínku v oficiálním souhrnu UEFA.
Český střípek a co bude dál
Ve stejný čtvrtek nastoupil v Lize mistrů i český brankář Matěj Kovář v základní sestavě PSV při domácí remíze 1:1 se Šachtarem Doněck. Inkasoval v nastaveném čase prvního poločasu od Mendozy, ale PSV srovnalo hned po pauze. Klidnější večer než ten Lundův.
Pro Bodø/Glimt jedna porážka neznamená konec. Ligová fáze má osm kol a loňská zkušenost ukazuje, že devět bodů může stačit na play-off. Jenže skóre 0:5 žere gólový rozdíl a Chajkinova absence bez známé diagnózy komplikuje plánování. Za Lundem má klub na soupisce jen velmi mladé brankáře Martina Lund Andersena a Isaka Sjonga.
Julian Faye Lund odchytal v Mnichově 45 minut a pětkrát lovil míč ze sítě. Není to spravedlivý portrét jeho schopností, je to portrét večera, kdy se všechno, co mohlo selhat, sešlo do jednoho poločasu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner