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Brankář Lund naskočil proti Bayernu až po přestávce. Pak inkasoval pět gólů a večer se změnil v noční můru

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Bodø/Glimt držel v Mnichově do poločasu 0:0. Pak se zranil brankář Haikin, a během 45 minut se z nadějného vzdoru stal debakl 0:5.
Brankář Lund naskočil proti Bayernu až po přestávce. Pak inkasoval pět gólů a večer se změnil v noční můru

Brankář Lund naskočil proti Bayernu až po přestávce. Pak inkasoval pět gólů a večer se změnil v noční můru

Zdroj: FK Bodø/Glimt
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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