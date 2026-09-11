Rychlé sladké potěšení: Koláčky s tvarohem a švestkovými povidly

Když doma přijde chuť na něco pečeného, ráno ke snídani nebo odpoledne ke kávě, nechce se mi pokaždé čekat na klasické kynuté těsto. V takové chvíli beru recept na koláčky bez kynutí. Jsou měkké, máslové, uvnitř mají pořádnou tvarohovou náplň, trochu povidel a nahoře máslovou . Hotové jsou docela svižně. Po vytažení z trouby jim ještě hodně pomůže drobenku rozpuštěné máslo s rumem, koláčky změknou na povrchu a ta vůně se v kuchyni drží déle, než by člověk čekal.
Těsto se jen zadělá, rozkrájí na menší kousky, z kuliček se vytlačí důlky a naplní se. Pak už plech putuje do trouby. U nás se většinou ani nestihnou úplně vychladnout. Někdo bere nejdřív ty s větší
dávkou , jiný si naopak hlídá, kde je vidět víc povidel tvarohu.
Jeden praktický tip: Pokud mají koláčky vypadat trochu upraveněji, dejte tvarohovou náplň do cukrářského sáčku. Úplně stačí i obyčejný sáček s ustřiženým rohem. Není to žádná velká kuchařská věda, ale na plechu je rozdíl poznat hned. Koláčky s tvarohem a povidly mají v české kuchyni svoje místo
Kombinace
tvarohu, švestkových povidel a drobenky se v českém pečení objevuje už dlouho. Peče se na posvícení, svatby, rodinné oslavy, ale klidně i jen tak o víkendu. V některých domácnostech z těsta dělají maličké , jinde větší kusy do ruky nebo rovnou koláč na plech. Tahle trojice chutí drží pohromadě spolehlivě, takže není moc co vymýšlet. svatební koláčky Recept na voňavé koláčky bez kynutí s tvarohem, povidly a drobenkou
Doba přípravy: přibližně 45 minut
Doba pečení: asi 15 – 20 minut
Teplota trouby: 180 °C
Počet porcí: kolem 24 menších koláčků Ingredience pro přípravu Suroviny na kynuté těsto 500 g hladké mouky 250 g změklého másla 2 žloutky 100 g cukru 42 g čerstvého droždí 250 ml vlažného mléka 1 špetka soli Tvarohová náplň 500 g měkkého tvarohu 1 žloutek 3-4 lžíce moučkového cukru 1/2 balíčku vanilkového pudinku 1 lžička vanilky nebo vanilkového cukru 1 lžička jemně nastrouhané citronové kůry 2 lžíce rozinek, nejlépe předem namočených v rumu 150-200 g švestkových povidel Drobenka 80 g polohrubé mouky 50 g moučkového cukru 50 g másla Na potření po upečení 30 g rozpuštěného másla 1-2 lžíce rumu 1 vejce na potření okrajů Postup přípravy nekynutých koláčků bez kynutí
1. Do menší misky nalijte vlažné mléko, přidejte trochu cukru, lžíci mouky a rozdrobte droždí. Jen krátce promíchejte a nechte asi 10 minut stát, aby se směs probudila. Není to dlouhé kynutí, spíš rychlý start, který těstu prospěje.
2. Do velké mísy dejte hladkou mouku, zbytek cukru, špetku soli, žloutky a změklé máslo. Přilijte připravený základ s droždím a vypracujte měkké, hladké těsto. Když se zdá příliš tuhé, přidejte lžíci mléka. Pokud se naopak lepí až moc, pomůže trocha mouky na podsypání.
3. Hotové těsto rozdělte na několik částí a vyválejte z nich válečky. Ty nakrájejte na podobně velké kousky a z každého udělejte kuličku. Pokládejte je na plech vyložený pečicím papírem a lehce je zploštěte. Foto: Cooky.cz, Z těsta uděláme kuličky, které lehce zploštíme. Připravte tvarohovou náplň
4. V míse promíchejte měkký tvaroh, žloutek, moučkový cukr, vanilku, citronovou kůru a vanilkový pudink. Nakonec vmíchejte rozinky. Náplň by měla držet tvar; řídká směs by z koláčků při pečení zbytečně vytékala.
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5. Na drobenku promněte v prstech polohrubou mouku, moučkový cukr a máslo. Stačí chvíle. Cílem jsou malé sypké hrudky, ne jedna těžká máslová hmota.
6. Do středu každé kuličky vytlačte důlek. Hodí se dno malé skleničky, případně obyčejné prsty. Okraje potřete rozšlehaným vejcem, po upečení se budou lesknout a dostanou pěknější barvu.
7. Do připravených důlků dejte lžičkou nebo nastříkejte tvarohovou náplň. Na ni přijde menší dávka povidel. Kdo má rád rozinky, může ještě pár kousků zatlačit navrch, aby byly na koláčcích vidět. Foto: Cooky.cz, Koláčky naplníme tvarohem, povidly a rozinkami, posypeme drobenkou.
8. Koláčky posypte drobenkou. Nemusí jí být obrovská vrstva, ale úplně šetřit se s ní také nevyplatí. K domácím koláčkům tenhle drobivý vršek prostě patří.
9. Plech vložte do trouby vyhřáté na 180 °C a pečte přibližně 15 až 20 minut, až okraje začnou zlátnout. Ke konci na ně raději koukněte častěji, protože každá trouba peče trochu po svém, i když jde o tak běžné pečení.
10. Ještě horké koláčky potřete nebo zlehka pokapejte směsí z rozpuštěného másla a rumu. Budou výrazněji vonět a povrch zůstane příjemně jemný. Podávat se dají vlažné i studené; do druhého dne je uložte pod utěrku nebo zavřete do dózy. Foto: Cooky.cz, Upečené ještě horké koláčky potřeme směsí másla a rumu. Tipy hospodyňky na závěr Pokud jsou povidla příliš hustá, rozmíchejte je s půl lžící horké vody nebo s trochou rumu. Na koláčky se pak dávají snáz a člověk se s nimi tolik netrápí. Tvarohová náplň nemá téct. Když tvaroh pustí vodu, zahustí ho malé množství vanilkového pudinku. Nejradši je mám v den upečení, ale dobré zůstanou i druhý den. Jen je nenechávejte volně na lince, rychleji by oschly. Když chci mít koláčky přibližně stejné, odkrojuji těsto zhruba po 35 až 40 g. Pečou se potom rovnoměrněji a nestane se tak snadno, že část plechu bude suchá a část ještě sotva zbarvená. U malých kousků je ten rozdíl překvapivě vidět.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková