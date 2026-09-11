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Rychlé sladké potěšení: Koláčky s tvarohem a švestkovými povidly

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Když potřebuji něco domácího ke kávě a nechci čekat na dlouhé kynutí, přijdou na řadu právě tyhle koláčky bez kynutí. Jsou měkké, voňavé, s poctivou tvarohovou náplní, povidly a máslovou drobenkou, a hotové bývají za chvíli. Hodně dělá i závěrečné potření rozpuštěným máslem s rumem, díky kterému zůstane povrch jemný a kuchyň voní ještě dlouho po upečení.
Obrázek k receptu na Koláčky bez kynutí s tvarohem, povidly a drobenkou: Rychlá domácí klasika, když chcete sladké bez dlouhého čekání

Obrázek k receptu na Koláčky bez kynutí s tvarohem, povidly a drobenkou: Rychlá domácí klasika, když chcete sladké bez dlouhého čekání

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Koláčky bez kynutí s tvarohem, povidly a drobenkou: Rychlá domácí klasika, když chcete sladké bez dlouhého čekání
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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