S kradeným autem se proboural do prodejny elektra, popadl koloběžky a utekl

„Policejní komisař územního odboru Plzeň-venkov zahájil trestní stíhání muže narozeného v roce 1995, kterého obvinil hned ze sedmi trestných činů. Muž měl páchat protiprávní jednání na různých místech Plzně i mimo krajské město. Některé skutky měl spáchat sám, na dalších se podíleli jeho známí,“ shrnuje policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Například v Horní Lukavici vykrádal se svou známou výdejní boxy. Pomocí páčidla se dostali do sedmi schránek. Další dvě sice neotevřeli, ale značně je poškodili. Škoda na zařízení přesáhla deset tisíc korun, zloději ale odešli s prázdnou. Všechny schránky totiž byly prázdné. Ani to je však neodradilo, a tak zkusili štěstí v Plzni.
Žena v kukle tvrdila, že jí je zima
„Podle dosud zjištěných skutečností muž schránky násilím otevíral, zatímco jeho známá hlídala, jestli někdo nejde. Takto se měli dostat do dalších dvanácti schránek, odkud odcizili zboží v hodnotě přibližně 1 400 korun. Opravy poškozených boxů však vyšly mnohem dráž. Škoda se vyšplhala na téměř 28 tisíc korun. Žena navíc policistům tvrdila, že její role byla v podstatě nevinná. Prý pouze stála opodál v kukle, kterou měla na hlavě proto, že je zimomřivá,“ pokračuje mluvčí.
Mnohem větší škodu muž způsobil poté, co se zmocnil vozidla Volkswagen Caddy a kolem čtvrté hodiny ráno s ním zamířil k prodejně s elektronikou. Nešlo přitom o obyčejnou cestu na nákup. Muž najel na chodník, poškodil odpadkový koš, lavičku, sloupek a následně projel proskleným vstupem rovnou do prodejny.
„Vlivem nárazu poničil také několik spotřebičů. Muž měl následně z prodejny odcizit několik mobilních telefonů a dvě elektrické koloběžky. Poté vozidlo na místě zanechal a odešel. Automobil navíc řídil bez souhlasu vlastníka a bez jakéhokoli řidičského oprávnění,“ popisuje Raindlová.
Účet za tento „nákup“ byl obrovský. Poškození samotného vozidla vyšlo na přibližně 100 tisíc korun. Škody na prodejně, vybavení, lavičce a dalším majetku dosáhly téměř půl milionu korun. Ukradené zboží mělo hodnotu dalších 140 tisíc korun. Celková škoda tak přesáhla 700 tisíc korun.
Obviněný muž se měl vloupat také do několika kanceláří, odkud odnášel různé věci. Mezi odcizenými předměty byly například fotoaparáty, oblečení, nabíječky nebo parfémy. Společně s dalším mužem také odcizil několik nových svatebních šatů. Škoda se celkově vyšplhala na dalších 75 tisíc korun.
Okradl i svého známého
Muž nevynechal žádnou příležitost a dokonce okradl i svého známého, který mu nabídl útočiště. Obviněný mu vzal klíčky od Mercedesu a bez jeho souhlasu s autem odjel. Daleko se nedostal. Jakmile autu došlo palivo, vystoupil a pokračoval dál pěšky. „
Ani tentokrát však neodcházel s prázdnou. Z automobilu si měl vzít platební karty majitele, aku vrtačku, bourací kladivo a další stavební nářadí. Škoda v tomto případě přesáhla 30 tisíc korun,“ uvedla mluvčí.
Mezi skutky, které policisté kladou muži za vinu, je také fyzické napadení. K tomu mělo dojít na jedné z plzeňských čerpacích stanic, kde měl napadnout mladíka narozeného v roce 2008. Podle dosavadních zjištění ho několikrát udeřil do obličeje krátkou střelnou zbraní, kterou měl ukrytou pod oblečením. Jednalo se o plynovku. Napadený naštěstí neutrpěl vážná zranění.
Muže se podařilo dopadnout a teď čelí obvinění z trestných činů: krádeže, neoprávněného užívání cizí věci, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, ublížení na zdraví, nebezpečného vyhrožování, výtržnictví a poškození cizí věci.