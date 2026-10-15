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S kradeným autem se proboural do prodejny elektra, popadl koloběžky a utekl

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Dennívýzva
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Obvinění ze sedmi trestných činů si vyslechl jednatřicetiletý recidivista, který se svou známou vykrádal výdejní boxy a dokonce odcizil i auto, s nímž následně projel skleněnými dveřmi prodejny elektra v Plzni, odkud si odnesl mobily a dvě koloběžky. Policisté ho už dopadli a teď sedí ve vazbě.
S kradeným autem se proboural do prodejny elektra, popadl koloběžky a utekl

S kradeným autem se proboural do prodejny elektra, popadl koloběžky a utekl

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 04:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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