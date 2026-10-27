Rychlé zapečené toasty se salámem a sýrem. Stačí pár surovin a trouba se postará o zbytek

Když je potřeba dát rychle dohromady večeři a v lednici zůstane pár plátků salámu, kousek sýra a načatá pomazánka, skončí to u nás často těmito tousty z trouby. Zasytí, okraje mají pěkně křupavé a prostředek zůstane díky salámovo-sýrové směsi vláčný. Obyčejný toastový chléb se tak bez velkého vaření promění v jídlo, po kterém se na plechu většinou jen zapráší.
Na tomhle receptu je příjemná hlavně jeho
variabilita. Někdy sáhnu po herkulesu, jindy po měkčím salámu, občas se do směsi schová i zbytek mortadely nebo kousek červené kapie. Základ ale nechávám podobný: něco krémového, něco chuťově výraznějšího a k tomu sýr, který směs podrží pohromadě. Pomazánka se mi osvědčila spíš tužší, protože na drží a při pečení tolik chlebu neutíká ke krajům.
Můj tip zní: Tvrdší salám se vyplatí nakrájet opravdu na malé kousky. Ne jen tak ledabyle. Směs se pak líp roztírá a toust je obložený rovnoměrně, což je po vytažení z trouby docela znát. Toasty z trouby mají jednu velkou výhodu
Zapečené toasty se u nás doma dělaly už v době, kdy sendvičovač nebyl běžná výbava kuchyně. Trouba má v tomhle jednu praktickou přednost: na plech se vejde víc kusů a hotové jsou najednou. To oceníte hlavně ve chvíli, kdy se kolem linky začne motat hladná rodina a někdo už by nejradši bral první toust ještě napůl syrový. Recept na bleskové toasty se salámovo-sýrovou směsí
Doba přípravy: 15 minut Doba pečení: 18 minut Teplota trouby: 200 °C Počet porcí: 8 toustů Ingredience, které budeme potřebovat 8 plátků toustového chleba 120 g salámu herkules 100 g mortadelly nebo jiného měkčího salámu 1 menší kus červené kapie 150 g tvarohové pomazánky typu svačinka 3 trojúhelníčky nebo obdélníčky měkkého taveného sýru 80 g majonézy 120 g tvrdého sýra, nastrouhaného 1 stroužek česneku 1/2 lžičky mletého pepře 1 špetka soli 1 lžička plnotučné hořčice, volitelně Postup přípravy křupavých toastů se směsí ze salámu a sýra
1. Troubu zapněte na
200 °C a plech vyložte pečicím papírem. Toastový chléb si rozložte vedle sebe, ať se směs dobře natírá a nekončí zbytečně po stranách.
2.
Salám herkules, mortadelu i červenou kapii nakrájejte co nejjemněji. Drobné kousky se lépe spojí s pomazánkovým základem a výsledná hmota se pak po chlebu roztírá bez většího zápasení.
3. Do mísy dejte
tvarohovou pomazánku, měkký tavený sýr, majonézu a asi dvě třetiny nastrouhaného tvrdého sýra. Přidejte prolisovaný česnek, pepř, případně trochu soli. Kdo má rád ostřejší chuť, vmíchá i lžičku hořčice.
4. Do ochuceného základu nasypte nakrájený
salám a kapii. Všechno pořádně promíchejte. Měla by vzniknout tužší pomazánka, která drží na lžíci a po chlebu hned nestéká.
5. Směs natřete na jednotlivé plátky
toustového chleba. Snažte se ji rozprostřít až ke krajům, ale nedělejte zbytečně vysokou vrstvu. Když je náplně moc, středy potřebují delší čas a okraje chleba už mohou být dost tmavé.
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6. Tousty dejte na připravený plech a vložte do vyhřáté trouby. Pečte zhruba
15 minut při 200 °C, až okraje chleba zezlátnou a směs na povrchu trochu zpevní.
7. Potom plech na chvilku vytáhněte a každý toust posypte zbylým
tvrdým sýrem. Vraťte je do trouby ještě na 2 až 3 minuty, jen aby se sýr rozpustil a nahoře vytvořil zapečenou vrstvu.
8. Hotové tousty podávejte hned, dokud jsou
křupavé. Nejlepší jsou podle mě s kyselou okurkou, rajčetem nebo miskou zeleninového salátu. Pokud nějaký zůstane, dejte ho do lednice a druhý den ho ohřejte krátce v troubě, mikrovlnka mu moc nesvědčí. Foto: Cooky.cz, Variace zapečených toastů s pomazánkou Rady a proč zrovna tato směs funguje Když je směs moc řídká, přisypte trochu nastrouhaného sýra. Zahustí ji přirozeně a není potřeba sahat po mouce. Pokud máte doma jen jeden druh salámu, použijte jen ten. Hlavní je, aby měl dost výraznou chuť. Pro trochu slavnostnější verzi položte před dopečením na každý toust tenký plátek rajčete. V kuchyni to pak voní ještě o něco líp. Tyhle toasty stojí hlavně na kombinaci vláčnosti a křupavosti. Pomazánka a majonéza se postarají o měkčí střed, tvrdý sýr směs zpevní a salám jí dá chuť, kvůli které člověk sáhne po dalším kousku. Kapie do toho přidá trochu šťavnatosti, takže výsledek nepůsobí tak těžce.
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