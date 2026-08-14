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Toasty s masáky na másle a kmínu: Voňavá lesní svačinka pro nadcházející houbařskou sezonu

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Když se u nás doma vrátíme z lesa s pěknými masáky, dlouho nevymýšlím, co s nimi. Nejčastěji skončí na pánvi s máslem a kmínem a pak putují na křupavý toust, protože je to rychlá, voňavá a překvapivě sytá večeře. Právě jednoduché opečení růžovek nechá vyniknout jejich chuť a člověk kvůli tomu nemusí stát hodinu u sporáku.
Obrázek k receptu na Lesní svačinu, na kterou se těším celý rok: Toasty s plátky masáků na másle a kmínu voní krásně a chutnají skvěle

Obrázek k receptu na Lesní svačinu, na kterou se těším celý rok: Toasty s plátky masáků na másle a kmínu voní krásně a chutnají skvěle

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Lesní svačinu, na kterou se těším celý rok: Toasty s plátky masáků na másle a kmínu voní krásně a chutnají skvěle
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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