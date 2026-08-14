Toasty s masáky na másle a kmínu: Voňavá lesní svačinka pro nadcházející houbařskou sezonu

Masáky jsou pro mě srdcovka. Patří mezi nejchutnější houby, a když se usmaží na másle nebo sádle jen s kmínem, solí, pepřem a kouskem chleba, klidně řeknu, že jsou lepší než bedle. Jednou mi je syn s kamarádem přinesli plný košík a já na ně byla sama, takže jsem je jedla několik dní po sobě. Houby jsou prostě moje hobby a muchomůrka růžová je pro mě top. U růžovek stačí jen krátké opečení a chuť se ukáže sama, bez dlouhého stání u sporáku.
Když jsou
houby čerstvé, nepotřebují kolem sebe skoro nic. Stačí dobré máslo nebo , trochu kmínu, sůl a chleba nebo toust, který se sádlo nasákne šťávou z pánve přesně tak akorát. Já na ně dávám i trochu pepře, to mám ráda. Doma je děláme hlavně k , ale jako menší oběd fungují bez potíží. večeři
Můj tip: Tousty si předem jen lehce opečte nasucho nebo s tenkou vrstvou másla. Pod houbami se pak tak rychle nerozmočí a jídlo má lepší strukturu. Masák není obyčejná houba a chce jistotu
Masák neboli
muchomůrka růžovka patří mezi oblíbené jedlé houby, ale tady není prostor na odhad. Důležité je bezpečné určení. Pro růžovku je typické, že po otlaku, naříznutí nebo stažení pokožky dužnina zrůžoví. Často se připomíná i prsten: u růžovky bývá vroubkovaný, zatímco u nebezpečně zaměnitelné muchomůrky tygrované je hladký. Recept na rychlé tousty s masáky na másle a kmínu
Doba přípravy: 25 minut Počet porcí: 4 tousty Ingredience, které budeme potřebovat 4 plátky toastového chleba nebo větší krajíce chleba 300 g očištěných klobouků a menších tření muchomůrky růžovky 40 g másla 1 menší cibule 1 lžička drceného kmínu 1/2 lžičky soli, nebo podle chuti špetka čerstvě mletého pepře 1 malý stroužek česneku 1 lžíce nasekané petrželky 1 lžička másla na opečení pečiva Postup přípravy houbových toustů s muchomůrkou růžovkou
1. Houby nejdřív pečlivě očistěte a zkontrolujte. Používejte jen bezpečně určenou
růžovku. Větší kusy nakrájejte na plátky, menší klobouky stačí překrojit na poloviny. Zdroj: Karelj, Public domain, commons.wikimedia, U muchomůrky růžové si musíte být na 100% jisti!
2. Cibuli oloupejte a nasekejte nadrobno. Česnek jen lehce rozmáčkněte a pak jej nakrájejte, aby nepřebil chuť hub, ale jen ji trochu podpořil.
3. Na pánvi rozpusťte
40 g másla a na mírném ohni na něm nechte zesklovatět cibuli. Tady není kam spěchat. Když cibule chytne barvu moc rychle, zhořkne a houby pak působí zbytečně ploše.
4. Přidejte nakrájené
masáky, osolte je a posypte drceným kmínem. Promíchejte a opékejte asi 10 až 12 minut, až pustí šťávu a ta se pak z větší části odpaří. Ke konci přijde česnek a špetka pepře. Mezitím si připravte pečivo
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5. Plátky toustového chleba nebo krajíce opečte na druhé pánvi na troše
másla, případně v troubě při 200 °C asi 5 minut, aby byly na povrchu křupavé.
6. Jakmile jsou houby měkké a voňavé, stáhněte pánev z ohně a vmíchejte
petrželku. Směs má zůstat šťavnatá, ne vodová. Když v pánvi zůstane víc tekutiny, nechte ji ještě chvíli odpařit.
7. Na každý opečený toust navršte porci houbové směsi. Podávejte hned, ještě horké. Hodí se k nim hrnek čaje, miska rajčatového salátu nebo prostě nic dalšího, když je potřeba rychlá a poctivá večeře.
Rady hospodyňky a milovnice hub k přípravě masáků Pokud máte jen větší krajíce chleba, klidně je použijte místo toustového. S masáky si rozumí velmi dobře. Kmín nepřehánějte. Má chuť zvýraznit, ne houby přebít. Hotovou směs nenechávejte dlouho stát. Nejlepší je čerstvá, hned po uvaření. Když chcete z toustů udělat vydatnější večeři, přidejte navrch tenký plátek tvrdého sýra a dejte je na 2 minuty zapéct. Sýr se jen lehce povolí a houby zůstanou hlavní.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková