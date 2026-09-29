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Jak daleko od hranice pozemku můžete umístit kompostér, septik nebo jímku?

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Při řešení a umísťování kompostérů, septiků a jímek se často naskytne otázka, jak daleko mohou být od hranice se sousedním pozemkem. Kromě technických a hygienických hledisek je nutné zohlednit i právní předpisy, a to hlavně stavební zákon a s ním i související vyhlášky. Jaká jsou tedy základní pravidla, povinnosti a doporučení pro jejich umístění?
Jak daleko od hranice pozemku můžete umístit kompostér, septik nebo jímku?

Jak daleko od hranice pozemku můžete umístit kompostér, septik nebo jímku?

Zdroj: iStock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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