Bílé neznamená zdravé. Co bělení zubů umí – a co za tebe peroxid opravdu nespraví

Bělíme barvu, ne zdravotní stav
Bělení zubů je zavedený kosmetický postup. Profesionální i některé domácí systémy používají peroxid vodíku nebo karbamidperoxid, které chemicky mění molekuly odpovědné za část zabarvení zubu a tím ho mohou viditelně zesvětlit.
Slovo kosmetický je ale v celé debatě důležité. Kaz po bělení nezmizí, zánět dásní se neuzdraví, zubní kámen se nerozpustí a prasklina v zubu se neslepí. Bílý odstín a zdravý chrup jsou dvě různé věci, i když je reklamy velmi rády fotí dohromady.
Než vytáhneš peroxid, může stačit hygiena
Část toho, co vnímáme jako „žluté zuby“, může být způsobena povrchovým zabarvením, plakem nebo zubním kamenem. Profesionální dentální hygiena dokáže odstranit nánosy a skvrny na povrchu a někdy změní celkový dojem z chrupu natolik, že potřeba dalšího bělení výrazně klesne.
A pokud je problém hlubší, kontrola u stomatologa má ještě důležitější úkol: zjistit, zda před estetickou úpravou není potřeba řešit kaz, stav dásní, citlivost nebo jiné potíže.
Korunky, fazety a výplně se nepřebarví s tebou
Peroxid zesvětluje přirozenou zubní tkáň. Korunky, fazety a barevné výplně se stejným způsobem nebělí, takže výraznější změna odstínu může vytvořit barevný rozdíl, který před zákrokem nebyl viditelný.
Typický příklad je výplň na předním zubu, která byla kdysi přesně sladěná s jeho barvou. Pokud okolní přirozené zuby zesvětlíš o několik odstínů, výplň může začít působit tmavší, přestože se s ní samotnou nestalo vůbec nic.
Proto je u výraznějšího bělení dobré předem vědět, co všechno máš v úsměvu za materiály. Je to mnohem praktičtější než potom přemýšlet, proč jeden zub očividně odmítl spolupracovat.
Co dělá světlo a co dělá gel
U profesionálního bělení se mohou používat systémy, kde se na zuby nanese peroxidový gel a proceduru doprovází světelný zdroj. Existují ale také účinné systémy bez světelné aktivace; modře zářící lampa tedy sama o sobě není tím, co zuby chemicky vybělí.
Hlavní práci odvádí bělicí látka. Světlo může být součástí konkrétního systému a způsobu aplikace, ale samo o sobě není magická zubní pračka, bez které by peroxid nevěděl, co má dělat.
Citlivost není známka kvalitnějšího výsledku
Mezi běžné krátkodobé nežádoucí účinky bělení patří citlivost zubů a podráždění dásní. Mírné přechodné obtíže tedy nejsou neobvyklé, neznamená to ale, že čím víc zuby bolí, tím intenzivněji a lépe se vybělily.
Pokud jsou zuby výrazně citlivé už před zákrokem, bolí při skousnutí, reagují velmi prudce na teplotu nebo máš problém s dásněmi, je rozumnější nejprve zjistit příčinu. Odstín může pár týdnů počkat, bolest by čekat neměla.
Domácí alchymie není zkratka
Citron, ocet, aktivní uhlí a agresivní směsi s jedlou sodou se na sociálních sítích pravidelně vracejí jako levné domácí bělení. Jenže kyselé nebo příliš abrazivní postupy mohou povrch zubu poškozovat a jejich schopnost bezpečně změnit skutečnou vnitřní barvu zubu je velmi omezená.
Zubní sklovina navíc nemá jednu praktickou vlastnost, kterou máme rády u věcí v domácnosti: nedá se jednoduše obrousit a potom znovu natřít. U metod, které stojí hlavně na agresivním mechanickém nebo kyselém zásahu, tedy může být cena za „světlejší“ dojem zbytečně vysoká.
Správné pořadí je méně sexy, ale dává smysl
Nejdřív zdraví zubů a dásní, případně dentální hygiena a řešení konkrétních problémů. Teprve potom má smysl řešit čistě estetickou otázku, jestli ti přirozený odstín vyhovuje nebo ho chceš zesvětlit.
Možná to nevypadá tak efektně jako fotografie dokonale bílého úsměvu pod futuristickou lampou. Zdravé zuby ale mají jednu dost zásadní výhodu oproti zubům pouze bílým: můžeš je bez problémů používat.
Upozornění: Článek je obecný informační přehled a nenahrazuje stomatologické vyšetření. Vhodnost bělení závisí na stavu zubů, dásní, výplní a dalších individuálních faktorech. Před výraznějším nebo profesionálním bělením je vhodná kontrola u zubního lékaře.
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Zdroje: American Dental Association – Whitening [1], American Dental Association – ADA Seal of Acceptance Product Categories [2]. img ai generated