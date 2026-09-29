Tygři mají z Litvínova bod za prohru 4:5 po nájezdech

Bílí Tygři odstartovali duel snad více než ideálně. O nejrychlejší gól probíhajícího ročníku se ve 21. sekundě postaral Adam Najman, který z předbrankového prostoru prostřelil Čajana. Chvíli před polovinou první části bylo na liberecké střídačce ještě veseleji. Lukáš Kachlíř na pravém kruhu přebral přihrávku a ranou mezi betony navýšil skóre.
Třígólové vedení z první třetiny jsme nakonec přetavili pouze v bod po prohře v nájezdech. #BTL pic.twitter.com/gjBf3yZxWV — Bílí Tygři Liberec (@hcbilitygri) September 29, 2026
V 15. minutě navíc Liberečtí skvěle rozebrali domácí obranu. Radan Lenc obdržel milimetrový pas od Sandberga a trefit poloodkrytou klec mu nedělalo sebevětší problém. Ani to ale nebylo z úvodní dvacetiminutovky vše. Černožlutí totiž dokázali ještě snížit, a to díky zásahu Davida Kämpfa z přesilové hry.
Nastavený střelecký trend pokračoval i v prostřední části. V pětadvacáté minutě ze záporného úhlu propálil Kváču Michal Gut a v půlce základní hrací doby slavila Verva vyrovnání, když dělovka Petra Koblasy skončila v liberecké síti. Šelmy se ovšem v druhé třetině také připomněly. Přesilovou hru po chvíli dokázal proměnit Filip Sandberg, který nachytal Čajana schovanou střelou po ledě.
Litvínovští se podruhé radovali z nerozhodného stavu v čase 50:18. Střelecký pokus Ondřeje Kašeho z mezikruží úspěšně tečoval Viktor Šámal a stav byl 4:4. Zbytek základní hrací doby ani následné pětiminutové nastavení však vítěze neurčilo, a tak si Liberečtí podruhé v sezoně zahráli nájezdové drama. V něm bylo k vidění několik skvělých penalt, ale tu rozhodující si připsal Petr Koblasa, a tak Litvínov uzmul bonusový bod.
HC Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec 5:4n (1:3, 2:1, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 18. Kämpf, 25. Gut (Šprynar, Jícha), 31. Koblasa (Jaks, M. Sukeľ), 51. Šámal (O. Kaše, Jaks), rozhodující nájezd Koblasa - 1. A. Najman (Sandberg, R. Šimek), 10. Kachlíř (J. Pytlík, A. Musil), 15. Lenc (Sandberg, T. Galvas), 38. Sandberg (R. Šimek). Rozhodčí: Jaroš, Květoň - J. Ondráček, Špůr.
Litvínov: Čajan - Moravčík, Husinecký, Czuczman, Jaks, Polášek, O. Baláž, V. Beran, Tittl - O. Kaše, Kämpf, Maštalířský - Koblasa, M. Sukeľ, Šámal - Šprynar, Jícha, Gut - T. Urban, Jurčík. Trenér: Reichel.
Liberec: Kváča - T. Galvas, R. Šimek, Zile, D. Zeman, M. Ivan, Ahac, Kachlíř - Lenc, A. Najman, Sandberg - Rychlovský, Filippi, Faško-Rudáš - Špilka, A. Musil, J. Pytlík - Hujer, Petrovský, O. Procházka. Trenér: Kudrna.