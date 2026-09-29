Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Tygři mají z Litvínova bod za prohru 4:5 po nájezdech

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Liberečtí hokejisté se v šestém extraligovém kole vydali na led Litvínova. A v gólovém zápase domácím podlehli na nájezdy 4:5. Přitom utkání měli velmi dobře rozehrané, když v 15. minutě vedli už 3:0 a poté i 4:3.
Tygři mají z Litvínova bod za prohru 4:5 po nájezdech

Tygři mají z Litvínova bod za prohru 4:5 po nájezdech

Zdroj: Bílí Tygři Liberec
Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Hazard za volantem. Policisté na Liberecku masivně pokutovali mobil v ruce
Hazard za volantem. Policisté na Liberecku masivně pokutovali mobil v ruce
Z bývalého škvárového hřiště v Lípě bude odpočinkový areál
Z bývalého škvárového hřiště v Lípě bude odpočinkový areál

Česká Lípa připravuje proměnu bývalého škvárového hřiště v Havlíčkově ulici. To je nyní zarostlé travou....

TUL hlásí rekordní zájem studentů, podfinancovanému vysokému školství navzdory
TUL hlásí rekordní zájem studentů, podfinancovanému vysokému školství navzdory

Technická univerzita v Liberci vstupuje do nového akademického roku s výrazným nárůstem studujících –...

Liberec trhá rekordy. Objevte, co pobláznilo turisty
Liberec trhá rekordy. Objevte, co pobláznilo turisty

O 10 000 návštěvníků více dorazilo letos do libereckého infocentra a prohlídky radnice či podzemního krytu...

Dopravní podnik Liberce a Jablonce čekají nutné investice za 2,3 miliardy
Dopravní podnik Liberce a Jablonce čekají nutné investice za 2,3 miliardy

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce (DPMLJ) bude muset v příštích letech investovat zhruba 1,5 miliardy...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.