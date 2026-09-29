Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
10 min

Šťastný se pustil do Grolicha kvůli třem židlím. U koaličního ANO se mu počítadlo funkcí pokazilo

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Boris Šťastný objevil ve Sněmovně jeden z velkých nešvarů české politiky.
Boris Šťastný při projevu ve Sněmovně, ZDROJ: PS PČR/ se souhlasem

Boris Šťastný při projevu ve Sněmovně, ZDROJ: PS PČR/ se souhlasem

Zdroj:
Reklama
Další články z Inregion.cz
Babiš: Já jsem nešel do politiky, abych si vydělal padesát tisíc korun nebo nějaké nesmysly. Jistě, v jeho sférách se počítá po miliardách
Babiš: Já jsem nešel do politiky, abych si vydělal padesát tisíc korun nebo nějaké nesmysly. Jistě, v jeho sférách se počítá po miliardách
Schillerová: My neztrácíme čas kšefty s odsouzenými zločinci ani nepereme peníze přes zločinecké kampeličky. Babišovo stíhání zůstalo mimo řeč
Schillerová: My neztrácíme čas kšefty s odsouzenými zločinci ani nepereme peníze přes zločinecké kampeličky. Babišovo stíhání zůstalo mimo řeč

Alena Schillerová pojala debatu o důvěře ve vládu opravdu velkoryse.

Kupka: Česká republika není Agrofert. Tahle země není a nebude Babišistán
Kupka: Česká republika není Agrofert. Tahle země není a nebude Babišistán

Martin Kupka při hlasování o nedůvěře vládě vytáhl proti kabinetu Andreje Babiše tři hlavní…

Orlen Unipetrol se bouří proti mimořádné dani. Varuje před zásahem do investic i energetické bezpečnosti
Orlen Unipetrol se bouří proti mimořádné dani. Varuje před zásahem do investic i energetické bezpečnosti

Miliardy určené na modernizaci českých rafinerií, jejich bezpečnost a přechod k nízkoemisní výrobě mohou…

Topolánek setřel Kovandu za chválu Babiše. Rating je podle něj spíš Fialovo vysvědčení
Topolánek setřel Kovandu za chválu Babiše. Rating je podle něj spíš Fialovo vysvědčení

Mirek Topolánek se ostře pustil do ekonoma Lukáše Kovandy za to, že zlepšení výhledu…

Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....

Všechny články tohoto autora →
Inregion.cz
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.