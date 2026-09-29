Oceláři otočili zápas s Kladnem a jsou dál stoprocentní

První šanci měl domácí kapitán Růžička, který se dostal za obranu Kladna, ale minul branku. Vzápětí udeřilo na opačné straně: Ojamäki dostal puk do jízdy a prosadil se z mezikruží švihem přes obránce. Brízgala poté podržel hosty při šancích Hudáčka a Daňa a skóre měnili opět Rytíři. Bareš z dorážky vyhnal Mazance už v deváté minutě na střídačku.
Jeho dnešního náhradníka Kacetla prověřil hned v dalším střídání v přečíslení Houdek, ale třinecký brankář sebejistě chytil puk do lapačky. V 11. minutě poslal Ojamäki k ledu Kocha a rozhodčí mu po zhlédnutí videa udělili vyšší trest.
Oceláři nevyužili pětiminutovou přesilovou hru, ale krátce po vypršení trestu snížil zblízka Kubiesa. Po gólu však došlo k mele, po které hráli domácí v oslabení. Následný faul Nestrašila poslal třinecké hráče do tří na zhruba minutu a půl a Kladno nabídkou nepohrdlo. Audette se trefil z mezikruží přesně do horního růžku. S domácími mohlo být ještě hůře, ale Lisler neuspěl ze sólového úniku.
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Kubiesa vstřelil další kontaktní gól ve 27. minutě precizně provedenou forhendovou kličkou v nájezdu. Hosté mohli opět odskočit, ale Kacetl si poradil s únikem Ryšavého, nepříjemnou střelou Bareše a zneškodnil i šanci Petronirovi. A tak Oceláři nekompromisně trestali. Kladenská obrana zapomněla před brankou na obránce Pyrochtu, který ve 35. minutě zblízka vyrovnal.
Třinec ve třetí třetině završil obrat gólem v oslabení. Kurovský přebruslil soupeře v cestě za odraženým pukem a v úniku překonal Brízgalu. Vzápětí přidal pátý gól přesnou ranou do horního rohu Hudáček, jemuž akrobaticky přikopl puk Daňo.
Hosté se odhodlali ke hře bez gólmana už v 57. minutě a dorážkou Ryšavého snížili, ale vzápětí uklidnil Třinec šestým gólem Voženílek.
HC Oceláři Třinec - Rytíři Kladno 6:4 (1:3, 2:0, 3:1)
Branky a nahrávky: 16. Kubiesa (M. Kovařčík, L. Hudáček), 27. Kubiesa (Aubrecht), 35. Pyrochta (Daňo), 49. Kurovský (Miloš Roman, Aubrecht), 52. L. Hudáček (Daňo), 59. D. Voženílek (Miloš Roman, Daňo) - 7. Ojamäki (T. Tomek, Pietroniro), 9. Bareš (S. Redlich, Blain), 17. Audette (F. Přikryl), 58. Ryšavý (M. Forman, Kempný). Rozhodčí: Cabák, Kika - Axman, Rožánek. Vyloučení 6:4, navíc Ojamäki (Kladno) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 4620.
Sestava Třince: Mazanec (9. Kacetl) - Marian Adámek, Pyrochta, J. Galvas, P. Koch, D. Musil, Aubrecht - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kubiesa, L. Hudáček, Daňo - M. Růžička, Miloš Roman, D. Voženílek - Kurovský, P. Chlán, Lazovský. Trenér: Žabka.
Sestava Kladna: Brízgala - M. Jandus, Kempný, Blain, Mendel, Pietroniro, T. Tomek, Michal Houdek - Ojamäki, Audette, M. Marcel - Kelly Klíma, F. Přikryl, Ryšavý - M. Procházka, Lisler, M. Forman - Bareš, O. Bláha, S. Redlich. Trenér: R. Rulík.