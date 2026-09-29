Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Přirozené způsoby, jak snížit vysokou hladinu cholesterolu a snížit tak riziko vzniku nebezpečných onemocnění

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vysoký cholesterol je pořádně velký strašák řady lidí. Není divu, pokud se jej nepodaří dostat pod kontrolu, hrozí, že způsobí vážné zdravotní komplikace. A to určitě nikdo z nás nechce. Jak jej ale zkrotit? Díky přírodním způsobům jej můžete snížit již během několika dní.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Freepik
Reklama
Další články z Zdravestravovani.eu
Bílý cukr je zabiják zdraví. Vyzkoušejte přírodní sladidla, která vám život osladí zdravě
Bílý cukr je zabiják zdraví. Vyzkoušejte přírodní sladidla, která vám život osladí zdravě
Včasně varovné signály, kterými tělo dává najevo, že mu chybí důležitý vitamin C
Včasně varovné signály, kterými tělo dává najevo, že mu chybí důležitý vitamin C

Existuje několik varování, které vás upozorní, že vaše tělo potřebuje zvýšit dávku látky kterou je vitamin...

Zdravotní výhody opomíjeného čiroku. Díky svým blahodárným účinkům si zaslouží být na každém jídelníčku
Zdravotní výhody opomíjeného čiroku. Díky svým blahodárným účinkům si zaslouží být na každém jídelníčku

Čirok patří k nejstarším obilninám, pěstovali ho už staří Egypťané. Dnes se čirok řadí mezi 5 nejčastěji...

Když srdce „bubnuje“ mimo rytmus: Mezi příčiny srdeční arytmie patří stres, káva, nespavost i hormony
Když srdce „bubnuje“ mimo rytmus: Mezi příčiny srdeční arytmie patří stres, káva, nespavost i hormony

Pokud srdce udeří mimo svůj obvyklý rytmus, nemusí to zákonitě představovat ohrožení života. Je však...

Potraviny, které vás zbaví nebezpečných parazitů v těle
Potraviny, které vás zbaví nebezpečných parazitů v těle

V průběhu života se může kdykoliv stát, že do našeho organismu pronikne některý z nepříjemných parazitů. V...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

Všechny články tohoto autora →
Zdravestravovani.eu
Další články z kategorie Zdraví
Zobrazit více
Ženské centrumZdraví
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.