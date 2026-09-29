Přirozené způsoby, jak snížit vysokou hladinu cholesterolu a snížit tak riziko vzniku nebezpečných onemocnění

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Přirozené způsoby, jak snížit vysokou hladinu cholesterolu a snížit tak riziko vzniku nebezpečných onemocněníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Vysoký cholesterol je pořádně velký strašák řady lidí. Není divu, pokud se jej nepodaří dostat pod kontrolu, hrozí, že způsobí vážné zdravotní komplikace. A to určitě nikdo z nás nechce. Jak jej ale zkrotit? Díky přírodním způsobům jej můžete snížit již během několika dní.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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