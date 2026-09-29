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Dokonale čirý vývar, jako ho dělaly všechny naše prababičky: Stačí 1 lžička této tekutiny

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Zakalený vývar zachrání jediná lžička vodky nebo vaječný bílek. Zjistěte, proč vývar mléčně zšedne a jak mu to příště vůbec nedovolit.
Domácí vývar

Domácí vývar

Zdroj: Jak na dokonale čirý vývar jako od prababičky. | Foto: Cooky.cz - Jan Dalecký
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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