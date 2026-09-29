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Tabulka, kterou byste měli vidět: Jaká je vaše ideální váha podle výšky a věku

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Ideální váha podle tabulek? Zapomeňte. Moderní medicína ukazuje, že dvě osoby se stejnou výškou a hmotností mohou mít naprosto odlišná zdravotní rizika. Rozhoduje něco jiného.
Tabulka, kterou byste měli vidět: Jaká je vaše ideální váha podle výšky a věku

Tabulka, kterou byste měli vidět: Jaká je vaše ideální váha podle výšky a věku

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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