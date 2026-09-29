Tabulka, kterou byste měli vidět: Jaká je vaše ideální váha podle výšky a věku

Obsah článku
Postavíte se na váhu a číslo pod nohama vás uklidní. Spadá přesně do zeleného pásma doporučené hmotnosti pro vaši výšku. Přesto se cítíte unavení, kalhoty těsní v pase a poslední výstup do schodů vás nechal zadýchaně opřené o zábradlí. Jak je to možné?
Odpověď tkví v tělesném složení, které klasické tabulky ideální váhy naprosto ignorují. Váha sama o sobě totiž nerozlišuje, jestli pod pokožkou nosíte nebezpečný útrobní tuk obklopující játra a srdce, nebo pevnou svalovou tkáň chránící kosti a pohybový aparát. A právě tento rozdíl rozhoduje o skutečném zdravotním stavu daleko víc než jakékoliv číslo v kilogramech.
Medicína dnes hovoří o stavu zvaném sarkopenická obezita – skrytá nadváha, při níž člověk zdánlivě drží bezchybnou hmotnost, ale uvnitř těla chybí ochranný svalový korzet a prostor vyplňuje metabolicky aktivní viscerální tuk. Ten funguje jako endokrinní orgán produkující zánětlivé látky zvyšující riziko diabetu, hypertenze a infarktu.
Kde se vzal mýtus univerzálního čísla
Představa, že existuje jedno správné číslo pro každou výšku, sahá hluboko do minulosti. V devatenáctém století belgický matematik Adolphe Quetelet vytvořil statistický vzorec dělící hmotnost v kilogramech druhou mocninou výšky v metrech. Samotný název Body Mass Index však zavedl až v roce 1972 americký fyziolog Ancel Keys při epidemiologických studiích populace.
BMI se rychle ujalo jako univerzální měřítko. Za zdravé rozmezí se u dospělých stanovila hodnota mezi 18,5 a 24,9 bodu. Člověk měřící 175 centimetrů by tak měl vážit zhruba 57 až 76 kilogramů. Už samotná šíře tohoto intervalu – téměř dvacet kilogramů pro stejnou výšku – jasně ukazuje, jak nepřesný tento nástroj ve skutečnosti je.
Ještě problematičtější se celá věc stává u aktivních sportovců. Vrcholový hokejista nebo ragbista může mít podle tabulek index v pásmu obezity, přestože disponuje minimálním podílem tuku a vynikajícím kardiovaskulárním systémem. Svaly mají totiž vyšší hustotu než tuková tkáň – zabírají menší objem, ale váží podstatně více.
Věk mění pravidla hry
Po třicátém roce života nastupuje přirozená přestavba organismu. Tělo postupně ztrácí svalovou hmotu, pokud ji aktivně neudržujeme silovým tréninkem, a naopak mírně stoupá podíl tukové tkáně. Zpomaluje se bazální metabolismus a energetické nároky klesají.
Geriatrické studie přitom opakovaně potvrzují překvapivý fenomén zvaný paradox obezity u seniorů. Zatímco u dvacetiletého člověka je optimální držet se ve středním pásmu BMI, u lidí nad 65 let představuje mírná nadváha s hodnotami mezi 25 a 27 body významný ochranný faktor. Starší organismus potřebuje energetické rezervy pro případ akutních onemocnění, operací či infekcí, kdy prudký úbytek váhy přímo ohrožuje přežití.
Tabulky s ideální váhou podle věku tento vývoj sice někdy reflektují, ale stále pracují pouze s hrubým číslem hmotnosti. Neřeší, zda váhu tvoří ochranné zásoby, nebo metabolicky rizikový tuk nahromaděný kolem vnitřních orgánů.
Co skutečně prozradí zdravotní riziko
Pokud chcete poznat pravdu o svém těle, moderní medicína nabízí přesnější a praktičtější ukazatele než samotnou váhu na koupelnové váze.
Obvod pasu a poměr pasu k bokům (WHR) patří mezi nejspolehlivější indikátory kardiovaskulárního rizika. U žen by obvod pasu neměl přesahovat 80 centimetrů, hodnota nad 88 centimetrů signalizuje vysoké riziko. U mužů je bezpečná hranice stanovena do 94 centimetrů, riziková pak začíná na 102 centimetrech. Tento parametr odhalí nebezpečné hromadění viscerálního tuku, i když váha zůstává v normě.
Ještě jednodušší pravidlo představuje poměr pasu k výšce (WHtR). Obvod pasu by měl mít méně než polovinu tělesné výšky. Tento ukazatel funguje spolehlivě napříč různými věkovými skupinami i typy postav.
Bioimpedanční analýza pomocí speciálních přístrojů vysílá bezpečný slabý elektrický impulz tělem a přesně analyzuje podíl svalové hmoty, vody a tuku. Je však třeba počítat s tím, že výsledky může dočasně zkreslit aktuální míra hydratace organismu – například nedostatečný pitný režim, požití kofeinu či alkoholu nebo intenzivní cvičení těsně před měřením.
Nejpřesnější obraz poskytuje laboratorní krevní obraz. Hladina krevního cukru nalačno, glykovaný hemoglobin, triglyceridy a poměr HDL a LDL cholesterolu vypovídají o skutečném metabolickém zdraví mnohem více než jakékoliv číslo v kilogramech.
Místo honby za chimérou ideální hmotnosti z papírových tabulek dává smysl soustředit se na dlouhodobou udržitelnost životního stylu. Pravidelný pohyb kombinující kardio se silovým cvičením, strava postavená na průmyslově nezpracovaných potravinách, dostatek bílkovin, kvalitní spánek a zvládání chronického stresu vytvoří stabilní prostředí. Tělo si pak samo najde svou přirozenou a funkční hmotnost, ve které se člověk cítí energicky a bez omezení.
Zdroje článku: who.int, nhs.uk, cdc.gov, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská