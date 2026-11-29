Autobus, ve kterém zemřela 15letá gymnazistka Vendulka, řídil 70letý senior
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Nehoda vlaku a autobusu v Ohnišťanech na Královéhradecku. Foto: HZS Královéhradeckého kraje
Článek byl publikován 29.11.2026 16:48
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ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.Všechny články tohoto autora →
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