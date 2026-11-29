Pátek 27. listopadu, SuperTennis Arena v Boloni. Rozhodující čtyřhra semifinále mezi Itálií a Českem dospěla do tie-breaku třetího setu. Lorenzo Musetti a Andrea Vavassori ho proti Jiřímu Lehečkovi a Tomáši Macháčovi získali 7:4, celý zápas pak 3:6, 6:1, 7:6, a hala plná domácích fanoušků oslavila postup do finále. Kapitán Tomáš Berdych pak na tiskové konferenci řekl, že formát soutěže nemá rád a že rozdíl „pravděpodobně“ udělali právě domácí diváci. Nebyl první. Pár dní předtím Štěpánek prohlásil, že nový systém „sebral Davis Cupu kouzlo“. O den později Roddick přidal větu, která se rychle rozšířila: „Tohle už prostě není stejná soutěž. Má jen stejné jméno.“
Gladiátorské víkendy a soutěž bez duše
Štěpánek, dvojnásobný vítěz Davis Cupu, se k formátu vyjádřil v podcastu SportBar pro iDNES.cz. Současná podoba se mu podle jeho slov „vůbec nelíbí“. Vzpomínal na víkendy v pražské O2 areně, v Bělehradě, na Roland Garros nebo v Barceloně, kde na tribunách seděly desetitisíce lidí. Takové zápasy přirovnal ke „gladiátorským“ soubojům. Dnes podle něj na některá utkání finálového turnaje nechodí plné tribuny a ani česká „hrstka fanoušků“ se starým časům nevyrovná. Jeho požadavek je radikální: pokud má soutěž znovu získat kouzlo, musí se vrátit starý systém, a to nejen v úvodních kolech, ale i ve finále.
Roddick mluvil ve vlastním podcastu Served with Andy Roddick o něco smířlivěji. Připustil, že starý formát měl vážné nedostatky, hlavně vyčerpávající pětisetové zápasy krátce po US Open. Dnešní hráči ale podle něj nezažijí to, co jeho generace: atmosféru doma i venku a pouto s fanoušky a reprezentací. Reforma podle něj zašla příliš daleko.
Z řad bývalých šampionů se ozvali i další dva. Lleyton Hewitt označil už v lednu 2019, před první centralizovanou edicí, finále na jednom místě za „absurdní“ a pochyboval, že v něm budou nastupovat všichni nejlepší hráči. Yannick Noah letos v září řekl, že dnešní Davis Cup není ten „pravý“ a že v něm nepoznává ducha soutěže. Čtyři legendy, čtyři kontinenty tenisových zkušeností a v podstatě jedna výtka.
Co se vlastně změnilo
Ještě před velkou reformou se v Davis Cupu škrtalo. Reformní balík Mezinárodní tenisové federace z roku 2017 zachovával třídenní víkendy se čtyřhrou v sobotu, ale počítal se zkrácením dvouher z pěti setů na tři. Zásadní zlom přišel v roce 2019, kdy se vrchol soutěže přesunul z domácích a venkovních duelů do jednoho města.
Podle oficiálních stránek Davis Cupu vypadá současný systém takto:
- 160 zemí se letos zapojilo do soutěže na všech úrovních.
- Kvalifikace má dvě kola: první v únoru po Australian Open, druhé v září po US Open. Hraje se stále doma a venku.
- Final 8 je finálový turnaj osmi týmů v jednom městě během šesti listopadových dnů. Hraje v něm sedm vítězů kvalifikace a hostitelská země na divokou kartu.
- Utkání ve finálovém turnaji tvoří dvě dvouhry a čtyřhra v jediném dni, vše na dva vítězné sety. Ve finále se čtyřhra nehraje, pokud je rozhodnuto už po dvou dvouhrách.
Právě divoká karta pro hostitele mění povahu sporu. Hewitt v roce 2019 kritizoval „jedno místo“. Letos v Boloni se výtka posunula: jde o jedno místo, kde je jeden z týmů doma.
Kritika z kabiny, ne z archivu
Kdo by chtěl odbýt výhrady jako nostalgii vysloužilých hvězd, narazí na aktivní hráče. Alexander Zverev v září po vítězství Německa nad Chorvatskem v Halle řekl, že zápasy doma a venku, třeba v Austrálii nebo ve Španělsku, jsou pro něj „pravý Davis Cup“. Dodal, že ne každá soutěž se musí točit kolem peněz. Konkrétní částky nezmínil, mířil obecně na komerční logiku, na které finálový turnaj stojí.
Berdych byl po pátečním semifinále konkrétnější. Zdůraznil, že jeho postoj nesouvisí jen s čerstvou porážkou. Hraní před cizím publikem mu nevadí, připomněl finále z roku 2013 v Srbsku. Vadí mu, že v turnaji, kde ostatní týmy hrají na cizí půdě, má jeden účastník skutečné domácí zázemí. Podle něj tohle není to, čím Davis Cup byl přes sto let. Jakub Menšík upozornil na stejnou nerovnováhu z pohledu hráče na kurtu.
Český příběh přitom obě tváře soutěže ukazuje jako v učebnici. V únoru tým porazil Švédsko 3:1, v září zdolal USA 3:2 v pražské O2 areně, tedy přesně v kulisách, o kterých mluví Štěpánek. V Boloni pak přidal hladkou výhru 2:0 nad Kanadou a semifinále prohrál o jediný tie-break. Domácí atmosféru Češi letos zažili. Jenom ne ve chvíli, kdy šlo o finále.
Vedení: vítězný recept
Ross Hutchins, šéf organizace World Tennis, která soutěž provozuje, reagoval v rozhovoru pro agenturu Reuters v den českého semifinále. Současný model označil za „vítězný recept“. Jeho argument stojí na kalendáři: únorová a zářijová kola doma a venku dávají soutěži život během roku, listopadový finálový turnaj jí dává vrchol. Stabilní domov v Boloni podle něj produktu pomohl. Organizátoři prý mají „nejlepší hráče, nejlepší dějiště, nejlepší vysílání a nejlepší partnery“.
Hutchins zároveň připustil, že zájmy hostitele je nutné vyvažovat s globální povahou soutěže a že změny jsou možné, „pokud budou potřeba“. Finálový turnaj ale zůstává v Itálii nejméně do roku 2027.
Redakce SportyŽivě.cz se zástupců ITF zeptala, v jaké fázi jsou plánované změny a zda k nim skutečně dojde, ale odpověď jsme od tiskového mluvčího zatím nedostali.
Další argumenty nabízí oficiální program turnaje. Prezident ITF David Haggerty v něm připomíná, že výnosy ze soutěže se vracejí do rozvoje tenisu v jednotlivých zemích, což je přímá odpověď na Zverevovo „historie, ne peníze“. Turnajový ředitel Feliciano López, čtyřnásobný vítěz Davis Cupu se Španělskem, tvrdí, že emoce, týmovost, publikum a příslušnost k zemi zůstávají jádrem soutěže. Navíc podle něj v kratším formátu častěji rozhoduje čtyřhra, což utkání vyrovnává. Páteční semifinále mu dává za pravdu, i když z pohledu českého týmu jde o hořkou útěchu.
Jiné drama, jiná emoce
Podle nás se obě strany míjejí v otázce, kterou si kladou. Nikdo nezpochybňuje, že hráči za reprezentaci bojují naplno. Vždyť v Boloni Češi přišli o finále jen o několik míčků. Sportovně formát funguje: je kratší, nevyčerpává hvězdy na konci sezony a vyrábí napínavé zápasy.
Spor se točí kolem něčeho jiného. Davis Cup nepřišel o význam, ale změnil typ dramatu. Dřív stál na víkendové národní bitvě, kde si domácí tým vybíral halu i povrch a hosté museli přežít tlak publika. Dnes nabízí krátký turnajový vrchol, kterému chybí právě ta symetrie: domácí prostředí se dřív mezi soupeři střídalo, jednou hrál doma jeden, podruhé druhý. V Boloni tuto výhodu letos měla jen Itálie.
Italové vyhráli ročníky 2023, 2024 a 2025 a v neděli usilují o čtvrtý titul v řadě. Oficiální program jejich dominanci vysvětluje šířkou kádru, investicemi federace a silným tenisovým prostředím, a nic z toho nelze odbýt. Pokud ale tým, který je doma, zároveň vyhrává, kritici budou mít vždy po ruce argument, který se těžko vyvrací. Tlak na změnu podle nás poroste, vedení však zatím vysílá opačný signál.
Finále mezi Itálií a Španělskem začíná v neděli 29. listopadu v 15:00 v SuperTennis Areně. Česká televize ho vysílá od 14:45 na ČT2 a online na webu ČT sport.
Hala v Boloni bude v neděli zase plná. Otázka, kterou kladou Štěpánek, Roddick i Berdych, ale nezní, jestli bude hlučná. Zní, jestli by stejně hlučná mohla být jednou také v Praze, Madridu nebo Melbourne, kdyby se finále hrálo u soupeře.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný