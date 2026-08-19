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Řidiči na D1 pod dohledem. Policisté hlídali přestupky pomocí dronu

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Šestnáct odhalených přestupků za šest hodin. Při čtvrteční kontrolní akci na dálnici D1 rozdali jihomoravští dopravní policisté řidičům pokuty za skoro 80 tisíc korun.
Řidiči na D1 pod dohledem. Policisté hlídali přestupky pomocí dronu

Řidiči na D1 pod dohledem. Policisté hlídali přestupky pomocí dronu

Zdroj: Brněnská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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