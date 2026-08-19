Hadjar si poranil zápěstí, start v posledním domácím závodě ve F1 je nejistý. Red Bull zvažuje nasazení Lawsona

Red Bull dosud veřejně nepotvrdil ani diagnózu, ani případného náhradníka. Na oficiálním profilu týmu zůstává Hadjar veden jako závodní jezdec po boku Maxe Verstappena, žádný lékařský bulletin se neobjevil. Přesto se paddockem šíří informace, které nutí tým řešit dilema s tikajícím odpočtem: páteční sprint qualifying v Zandvoortu startuje v 16:30 a sprintový formát nedává prostor na váhání. Každý neodjetý kilometr v pátek znamená ztrátu dat, která se při klasickém víkendu dá dohnat. Tady ne.
Trať, kde se zrodil příběh
Právě Zandvoort je pro Hadjara víc než další zastávka v kalendáři. Poslední den srpna 2025 tu jednadvacetiletý Francouz narozený v Paříži dojel třetí, za Piastrim a Verstappenem, a získal první pódium kariéry ve formuli 1. Sám tehdy výsledek označil za „neskutečný“. Ten závod mu otevřel dveře do hlavního týmu Red Bullu pro sezonu 2026 a Laurent Mekies ještě v únoru mluvil o jeho „mega“ potenciálu.
Letos Hadjar slova šéfa potvrzuje čísly. Od Kanady drží sérii výsledků P5, P4, P6, P6, P5, P6, P6, stabilní bodový přísun, který ho posadil na osmé místo šampionátu se 68 body. Přijít o návrat na trať svého průlomu by bylo sportovně i symbolicky bolestivé. O to víc, že letošní Velká cena Nizozemska je podle kalendáře poslední v historii.
Proč Lawson, a ne někdo jiný
Pokud by Red Bull musel sáhnout po náhradníkovi, Liam Lawson je logická první volba, a má na to i precedens. V roce 2023 právě v Zandvoortu naskočil za zraněného Daniela Ricciarda, když Australan utrpěl zlomeninu záprstní kosti. Lawson tehdy zvládl celý zbytek sezony a ukázal, že umí fungovat pod tlakem nouzového záskoku.
Dnes je Novozélanďan závodním jezdcem Racing Bulls, v sezoně 2026 nasbíral 43 bodů a drží deváté místo v šampionátu. Bodoval v osmi z jedenácti Grand Prix, nejlépe šestý v Monaku a Silverstonu. Je to konzistentní jezdec, ale jeho letošní strop zatím nedosahuje Hadjarovy úrovně v hlavním voze. Podle nás by šlo spíš o variantu na udržení bodového standardu než o automatický výkonnostní upgrade.
Personální řetězec by přitom fungoval hladce: Juki Cunoda je oficiálním rezervním jezdcem obou týmů, takže by mohl naskočit do Racing Bulls místo Lawsona. Třípatrová hierarchie (Hadjar jako primární jezdec, Lawson jako závodní záskok, Cunoda jako institucionální pojistka) je v rámci programu Red Bullu připravená.
Sprintový víkend komplikuje všechno
Klasický závodní víkend nabízí tři tréninky, kvalifikaci a závod, tedy prostor na adaptaci. Sprintový formát v Zandvoortu je jiná hra. Páteční program zahrnuje jediný volný trénink od 12:30 a hned po něm sprint qualifying. V sobotu ve 12:00 startuje sprint, odpoledne kvalifikace na hlavní závod. Nedělní Grand Prix odstartuje v 15:00.
Pro případného náhradníka to znamená:
- Jeden trénink na seznámení se s autem, nastavením a tratí v konfiguraci Red Bullu
- Žádný prostor pro chybu, sprint qualifying je de facto první ostrá jízda
- Okamžitý benchmark vedle Verstappena, nejrychlejšího jezdce současné F1
Sportovní řád FIA přitom umožňuje změnu jezdce i po úvodní technické přejímce, a to až do startu sprint qualifyingu se souhlasem stewardů. Red Bull tedy formálně nemusí rozhodnout dřív než v pátek odpoledne. Prakticky ale každá hodina váhání ukrajuje z času, který náhradník potřebuje na přípravu.
Co říkají pravidla a co říká ticho
Tým musí FIA nahlásit plánované jezdce nejméně 24 hodin před startem prvního tréninku. Změna méně než dvě hodiny před FP1 už vyžaduje souhlas stewardů. To znamená, že klíčový administrativní checkpoint padá na čtvrtek 20. srpna kolem poledne.
Že Red Bull zatím mlčí, nemusí signalizovat chaos. Spíš jde o standardní krizovou komunikaci: tým nechce zveřejnit změnu dřív, než má uzavřené medicínské vyšetření a formálně připraveného náhradníka. Stejný postup zvolil v roce 2023 u Ricciarda, definitivní vyřazení přišlo až po lékařském potvrzení zlomeniny.
Čeští fanoušci mohou víkend sledovat na Nova Sport 5 a Oneplay. A dá se čekat, že první obrázek z paddocku, Hadjar s obvazem, nebo Lawson v červenomodrém overalu, řekne víc než jakékoli oficiální prohlášení.
Zandvoort se loučí s kalendářem F1 a Hadjar se měl loučit jako jezdec, který tu před rokem vystoupal na stupně vítězů. Místo toho možná bude sledovat sprint z garáže. Rozhodnutí padne v řádu hodin.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta