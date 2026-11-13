Češi na mistrovství světa neuspěli, přesto přišlo velké překvapení. Konečné vyúčtování odhalilo nečekaný výsledek

Mistrovství světa, které v létě hostily Spojené státy, Kanada a Mexiko, skončilo pro českou reprezentaci už v základní skupině. Fotbalisté nejprve podlehli Jižní Koreji 1:2, následně remizovali s Jihoafrickou republikou 1:1 a závěrečný zápas proti Mexiku prohráli 0:3. S jediným získaným bodem obsadili poslední místo ve skupině a do vyřazovací části nepostoupili. Zatímco sportovní výsledky přinesly zklamání, ekonomická bilance skončila překvapivě dobře. Po odečtení všech výdajů zůstalo českému fotbalovému svazu 95 milionů korun. Ještě před začátkem turnaje se přitom počítalo s možností, že účast na šampionátu skončí bez zisku, případně dokonce ztrátou.
Výraznou roli sehrála částka, kterou obdržely jednotlivé účastnické země za postup na světový šampionát. Původně měl každý tým nárok na nejméně 10,5 milionu dolarů, ale ještě před zahájením turnaje došlo k navýšení finančních odměn. Garantovaný příspěvek se zvýšil na 12,5 milionu dolarů, což v přepočtu představovalo přibližně 275 milionů korun. Z této částky připadalo deset milionů dolarů na samotnou účast a dalších 2,5 milionu na přípravu. Stejný základní příspěvek náležel všem 48 reprezentacím bez ohledu na jejich konečné umístění. Český tým proto získal značné finanční prostředky navzdory tomu, že na turnaji nevyhrál ani jeden zápas.
Miliony dostali také hráči a trenéři
Celá vyplacená částka ovšem nezůstala českému fotbalovému svazu, protože podstatnou část příjmů bylo nutné rozdělit podle předem stanovených pravidel. Na odměny pro hráče a členy realizačního týmu připadlo přibližně 92 milionů korun. Dalších zhruba 33 milionů získala organizace zastřešující české profesionální fotbalové soutěže. Významnou položku představovaly také samotné provozní náklady, zejména doprava, ubytování a zajištění přípravného kempu v Severní Americe. Ty podle dostupného rozpočtového rozboru dosahovaly přibližně 55 milionů korun. Po započtení těchto výdajů tak z původních 275 milionů zůstalo přibližně 95 milionů korun jako konečný přebytek.
Pomohlo šetření na doprovodném programu
Důležitým faktorem příznivého výsledku bylo také omezení výdajů, které přímo nesouvisely se sportovní přípravou mužstva. Původně se například zvažovalo vybudování Českého domu, který by během šampionátu sloužil jako společenské a reprezentační zázemí. Od tohoto záměru se však nakonec ustoupilo, což umožnilo předejít dalším nákladům. Omezen byl rovněž počet organizovaných letů pro partnery českého fotbalu, protože místo původně zvažovaných tří se uskutečnil pouze jeden. Úspory pomohly vyrovnat vysoké výdaje spojené s cestováním mezi jednotlivými dějišti turnaje. Výsledkem bylo hospodaření, které dopadlo lépe než na některých předchozích šampionátech, přestože tentokrát česká reprezentace nedosáhla výraznějšího sportovního úspěchu.
Peníze mohou pomoci menším fotbalovým klubům
Zajímavé je také srovnání s mistrovstvím Evropy hraným v roce 2021, na němž česká reprezentace postoupila až do čtvrtfinále. Tehdy po započtení příjmů a nákladů zůstalo fotbalovému svazu přibližně 60 milionů korun, tedy o 35 milionů méně než z letošního světového šampionátu. Současný finanční přebytek se však zatím nemá automaticky proměnit v další výdaje na reprezentační mužstvo. Uvažuje se o tom, že přibližně polovina peněz pomůže předfinancovat činnost klubů na okresní a krajské úrovni v období, kdy ještě čekají na státní podporu. Zbývající prostředky by mohly sloužit jako finanční rezerva, která by snížila potřebu využívat bankovní úvěrové produkty. Konečné rozhodnutí o využití peněz má být předmětem dalších jednání a schvalování v průběhu příštího roku.
Zdroje: ceskenoviny.cz, fifa.com, tn.nova.cz, fotbalportal.cz