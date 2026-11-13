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Kostka cukru vznikla v Dačicích. Slavný vynález však místní rafinerii nezachránil

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Malou kostku cukru dnes vhodíme do šálku bez přemýšlení. V době cukrových homolí ale představovala praktickou změnu, která usnadnila porcování. Její příběh je spojený s Dačicemi a ředitelem tamní rafinerie Jakubem Kryštofem Radem. Světově proslulý nápad přesto neznamenal, že se podniku začalo automaticky dařit.
Kostka cukru vznikla v Dačicích. Slavný vynález však místní rafinerii nezachránil

Kostka cukru vznikla v Dačicích. Slavný vynález však místní rafinerii nezachránil

Zdroj: Magnific
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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