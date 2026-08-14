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Retro perník s vlašskými ořechy, polevou a kokosem: Rychlý moučník na víkendové radovánky

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Když potřebuji upéct něco osvědčeného na víkend, co vystačí pro celou rodinu i nečekanou návštěvu, často skončím právě u tohoto perníku. Perník s vlašskými ořechy, čokoládovou polevou a kokosem je rychlý, nenáročný a díky troše pyré nebo mléka zůstává hezky vláčný i druhý den.
Obrázek k receptu s názvem Retro klasika: Perník s vlašskými ořechy, čokoládovou polevou a kokosem potěší snadnou přípravou i poctivou chutí

Obrázek k receptu s názvem Retro klasika: Perník s vlašskými ořechy, čokoládovou polevou a kokosem potěší snadnou přípravou i poctivou chutí

Zdroj: Zdroj: Dvě v troubě, se souhlasem, Recept s názvem Retro klasika: Perník s vlašskými ořechy, čokoládovou polevou a kokosem potěší snadnou přípravou i poctivou chutí
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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