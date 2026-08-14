Retro perník s vlašskými ořechy, polevou a kokosem: Rychlý moučník na víkendové radovánky

Podobný perník si pamatuji ještě z dětství. V neděli odpoledne, když přišla chuť na něco sladkého, šel do trouby docela často. Po upečení se potřel domácí marmeládou, přelil čokoládovou polevou a za chvíli byl na stole moučník, který fungoval vždycky spolehlivě. S vlašskými ořechy, čokoládou a kokosem je hotový rychle, bez složitostí, a díky troše pyré nebo mléka zůstane vláčný i druhý den. Má ještě jednu výhodu, která se v kuchyni počítá: z obyčejného litého těsta vznikne perník, který po čokoládě a kokosu působí velice svátečně.
Recept se během let upravoval různě a dá se ohnout podle chuti i toho, co je doma po ruce. Jednou do něj přijde víc
, jindy se přidá lžička vlašských ořechů perníkového koření, kapka rumu nebo se těsto zjemní ovocným pyré. I proto se u nás drží roky. Není to moučník, který by člověk udělal jednou a dál se k němu nevracel.
Můj tip: Máte-li doma kyselejší marmeládu, potřete jí vychladlý perník před polevou jen v tenké vrstvě. Čokoláda i kokos si s tím rozumí a výsledek bývá o něco šťavnatější. Recept na vláčný perník s vlašskými ořechy a marmeládou v litém těstě
Doba přípravy: 20 minut Délka pečení: 30 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 20 až 24 kousků Ingredience, které budeme potřebovat Suroviny na těsto 280 g hladké mouky 1 balení prášku do perníku 1 balení vanilkového cukru 200 g cukru krupice 30 g kakaa 1 špetka soli 250 ml mléka 110 ml oleje 1vejce 110 g vlašských ořechů, nasekaných nahrubo 2 až 4 lžíce hruškového nebo jablečného pyré, případně mléka na doředění Čokoládová poleva 6 lžic moučkového cukru 3 lžíce kakaa 3 lžíce másla 4 až 6 lžic horké vody Dokončení 3 až 5 lžic strouhaného kokosu Postup přípravy jednoduchého perníku s ořechy
1. Nejdřív si předehřejte troubu na
180 °C a připravte větší plech, ideálně asi o velikosti 39 × 27 cm. Vyložte ho pečicím papírem, nebo ho aspoň lehce vymažte a vysypte.
2. Do mísy nasypte
hladkou mouku, prášek do perníku, vanilkový cukr, cukr krupici, kakao a sůl. Suché suroviny promíchejte hned na začátku, ať v těstě nezůstanou tmavé hrudky kakaa.
3. Do směsi přilijte
mléko a olej, přidejte vejce a vše spojte ručním šlehačem nebo vařečkou do hladkého těsta. Není potřeba to dlouze šlehat, stačí, když se suroviny propojí.
4. Pokud bude těsto působit moc hustě, přidejte
hruškové pyré, jablečné pyré nebo trochu mléka. Má být lité, ale ne řídké. Tahle drobnost často rozhodne o tom, jestli se bude dobře roztírat a po upečení zůstane vláčné.
5. Do hotového těsta vmíchejte
vlašské ořechy. Já je sekám nahrubo, aby byly v řezu vidět a nezmizely úplně v těstě.
6. Těsto nalijte na připravený plech a stěrkou ho rozprostřete po celé ploše. Vložte do trouby a pečte asi
30 minut. Během pečení perník vyběhne a povrch zpevní. Zdroj: Dvě v troubě, Těsto vylijeme na plech s pečícím papírem.
7. Propečení zkontrolujte špejlí. Když ji zapíchnete doprostřed a vytáhnete suchou, je upečeno. Pak nechte
perník úplně vychladnout, jinak se poleva bude roztírat špatně. Zdroj: Dvě v troubě, Upečený perník necháme zcela vychladnout.
8. Mezitím si připravte
čokoládovou polevu. Do misky dejte moučkový cukr, kakao a máslo, pak přilévejte horkou vodu a míchejte do hladka. Horká voda pomůže máslu povolit. Kdyby v polevě zůstávaly kousky másla, lze misku na chvíli posadit nad vodní lázeň.
9. Polevu nalijte na vychladlý
perník a rychle ji rozetřete po celé ploše. Nakonec posypte povrch strouhaným kokosem, dokud je poleva ještě měkká. Zdroj: Dvě v troubě, Vychladlý perník polijeme čokoládovou polevou. Zdroj: Dvě v troubě, Ještě měkkou polevu posypeme strouhaným kokosem.
10. Nechte perník alespoň
30 minut zatuhnout, teprve potom ho krájejte na kostky nebo řezy. Podávejte ke kávě, čaji nebo dětem ke kakau. V krabici nebo pod poklopem vydrží vláčný i 2 až 3 dny. Zdroj: Dvě v troubě, Polevu necháme zatuhnout a krájíme na kostky nebo řezy. Rady hospodyňky k vylepšení perníku Ořechy můžete předem krátce nasucho opražit na pánvi. Chuť bude výraznější a perník bude vonět ještě o něco víc. Když se vám poleva zdá hustá, přidávejte po troškách horkou vodu. Pokud ji naopak naředíte moc, pomůže lžička cukru a kakaa. Nejlepší je krájet perník až po úplném vychladnutí. Řezy pak drží tvar a poleva se zbytečně nerozmazává. Pokud chcete, aby kokos na povrchu vypadal úhledněji, nesypte ho z misky najednou, ale vezměte ho mezi prsty. Rozprostře se rovnoměrněji a řezy pak působí čistěji. Když pečete dopředu, nechte perník přes noc jen lehce přikrytý. Do rána se hezky rozleží.
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Zdroj a foto: Se souhlasem , částečně upraveno AI, autorský text redakce Cooky.cz Dvě v troubě