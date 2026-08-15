Nečas podepsal smlouvu přesahující 2 miliardy Kč a prozradil, co ho drží při zemi. Zmínil i sázku s Pastrňákem

30. října 2025, krátce před tréninkem v Denveru, připojil šestadvacetiletý útočník podpis pod smlouvu, která ho váže ke Coloradu Avalanche až do sezony 2033/34. Při tehdejším kurzu to znamenalo přes dvě miliardy korun. Jenže čísla jsou jen polovina příběhu. Druhá polovina je v tom, jak se z hráče, kterého Carolina pustila po krátkém překlenovacím kontraktu, stal pilíř jednoho z nejsilnějších útoků ligy, a proč i po podpisu mluví hlavně o rodičích, pokoře a o tom, že hokej umí jít rychle stranou.
Co přesně smlouva obsahuje
Podle detailního rozpisu na PuckPedia vypadá kontrakt takto:
- Délka: 8 let (2026/27 až 2033/34)
- Celková hodnota: 92 milionů USD
- Roční cap hit (AAV): 11,5 milionu USD
- Signing bonusy: přes 60 milionů USD; smlouva je tedy silně předplacená, což chrání hráče i v případě výluky
- No-move klauzule: plná v prvních sedmi letech; v posledním ročníku upravený no-trade seznam pro 15 klubů
Pro srovnání: David Pastrňák má v Bostonu osmiletku s AAV 11,25 milionu, Filip Hronek ve Vancouveru 7,25 milionu. Nečasův cap hit je tak aktuálně nejvyšší mezi českými hráči v NHL. A to o čtvrt milionu nad Pastrňákem.
Důležitý kontext: ještě v červenci 2024 podepsal Nečas v Carolině jen dvouletý překlenovací kontrakt za 13 milionů dolarů. Nebyl to výraz nedůvěry, spíš standardní postup u hráče, který ještě neměl za sebou průlomovou sezonu. Ta přišla až po lednovém trejdu do Colorada.
Z Caroliny do Colorada, a ke stovce bodů
V ročníku 2024/25 nasbíral Nečas 55 bodů ve 49 zápasech za Carolinu. Slušné číslo. Pak přišla výměna do Denveru a za zbývajících 30 utkání přidal 28 bodů. Tempo se zrychlilo, hra se proměnila. Sám mluvil o tom, že styl Colorada založený na držení puku jeho hře „definitivně funguje“.
Skutečný výbuch ale přišel až v sezoně 2025/26. Sto bodů. Sedmdesát šest z nich v rovnovážném stavu, což je číslo, které odlišuje hvězdu od hráče taženého přesilovkami. S Nathanem MacKinnonem vytvořili dvojici se součtem 227 bodů a Colorado vedlo celou NHL v průměru gólů na zápas (3,63). Právě tenhle výkon dal vedení klubu jasný signál. Nečas po podpisu řekl jediné: „Podepište mě.“
V anketě Zlatá hokejka 2025 skončil druhý za Pastrňákem (451 bodů proti 565). V Ceně fanouška byl čtvrtý. Veřejně měl pořád navrch Pastrňák, ale na ledě se vzdálenost mezi nimi prakticky smazala.
Otec, pokora a dva měsíce bez jídla
Když se Nečase ptají, co ho drží při zemi, neodpovídá frázemi o tvrdé práci. Mluví o otci. V textu pro Bez frází, který převzaly Seznam Zprávy, popsal výchovu jednou větou: otec ho od malička vedl k tomu, aby nejdřív poslouchal, zapadl do party a teprve pak ukazoval, co umí. Praktický rodinný model vypadal tak, že otec desítky let vstával v pět ráno do práce a rodiče synovi obětovali veškerý volný čas.
V létě 2025 říkal, že když přijede do Žďáru nad Sázavou, bydlí u rodičů. S partnerkou Nykki mají zázemí v Praze, ale domov je pořád tam, kde vyrostl, mezi kempy pro děti, návštěvami kamarádů a tréninky v Říčanech.
A pak přišla rána, která hokej odsunula úplně. Martin Nečas starší veřejně popsal boj s pokročilou rakovinou mandle, která se rozšířila do krku. Chemoterapie, ozařování, opiátové náplasti na bolest, dva měsíce bez jídla a pití; tekutou stravu přijímal přes vývod. Syn při videohovoru okamžitě poznal, že se něco děje, a chtěl letět domů. Otec ho zastavil. Řekl mu, že mu nejvíc pomůže, když bude dobře hrát. Nečas junior v rozhovorech od té doby opakuje totéž: v takových chvílích jde hokej i všechno ostatní stranou. Zůstává rodina a zdraví.
Sázky s Pastrňákem a přátelství bez rivality
Linka mezi dvěma nejlepšími českými hokejisty současnosti není o konfliktu. Je o hecování, které má pravidla kamarádství. Pastrňák v létě 2026 pro Sport.cz řekl, že jsou s Nečasem „golfově, a vlastně i tenisově, vyrovnaní“ a že mezi sebou „vždycky mají sázky“. Přesný obsah ani prohrávající veřejně neupřesnili, a možná právě v tom je kouzlo. Dva kluci z Česka, kteří patří mezi nejlépe placené hráče planety, se hecují na driving range jako spolužáci ze střední.
Na ledě je situace jasnější. Nečasův cap hit je teď o čtvrt milionu vyšší než Pastrňákův. Stobodová sezona přišla v ročníku, kdy Pastrňák vyhrál Zlatou hokejku. Oba mají osmiletky, oba jsou pilíři svých klubů. A oba mluví o olympiádě jako o dětském snu. Nečas v srpnu 2025 řekl, že s českým týmem chce „něco uhrát“. Pokud se to povede, sázky na golfu budou to poslední, co bude někoho zajímat.
Proč zrovna Colorado
Nečas si klub nevybíral na volném trhu. Trajektorie byla složitější: překlenovací kontrakt v Carolině, trejd v lednu 2025, postupná adaptace a teprve pak rozhodnutí zůstat. Ale když přišel moment podpisu, váhání nebylo. Kvalita jádra (MacKinnon, Makar, Rantanen) a styl hry, který přesně sedl jeho ofenzivnímu naturelu, rozhodly.
Colorado získalo útočníka, který v rovnovážném stavu produkuje jako málokdo v lize. Nečas získal prostředí, kde nemusí být někým jiným, než je. A to je možná nejdůležitější detail celé smlouvy za dvě miliardy.
Kluk ze Žďáru nad Sázavou, který v létě bydlí u rodičů a hecuje se s Pastrňákem o sázku, jejíž obsah ani jeden z nich nechce prozradit. Hokej občas produkuje příběhy, které se nedají vymyslet.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka