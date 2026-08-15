Premier League vyměnila rekordních devět trenérů. Největší výhodou Arsenalu možná není posila, ale sedm let stejného jazyka

V anglickém fotbale se celé léto nakupovalo. Manchester City zaplatil až 116 milionů liber za Elliota Andersona. Arsenal přivedl Bruna Guimarãese a Christose Tzolise. Chelsea pokračovala v přestavbě a Liverpool hledá novou tvář po odchodu Mohameda Salaha.
Jenže největší změna Premier League nepřišla na hráčském trhu.
Rekordních devět klubů vstoupí do nové sezony s novým permanentním trenérem. Manchester City přebírá Enzo Maresca, Liverpool Andoni Iraola, Chelsea Xabi Alonso. Nové vedení mají také Bournemouth, Nottingham Forest, Crystal Palace, Fulham, Ipswich a Newcastle.
A potom je tu Arsenal. Mikel Arteta je v klubu téměř sedm let. V lize, která právě provedla hromadný restart, je kontinuita najednou skoro konkurenční zbraní.
Nový trenér nekupuje pouze nový systém. Kupuje měsíce zmatku
Přestup nového hráče lze někdy vyřešit poměrně rychle. Útočník se naučí několik náběhů. Obránce pochopí, kde má stát. Kvalita udělá zbytek.
Změna trenéra zasahuje úplně všechno. Kdy tým presuje. Kdo kryje prostor za krajním obráncem. Kam směřuje první přihrávka po zisku. Kdo může opustit pozici a kdo musí zůstat. Jak mužstvo reaguje, když plán A nefunguje.
Tohle se nedá nahrát do hráčů během jedné prezentace.
Maresca v City například přebírá kádr po Pepu Guardiolovi, který jeho návyky budoval celé roky. Iraola musí Liverpoolu dát vlastní identitu v první sezoně bez Salaha. Xabi Alonso vstupuje do Chelsea po ročníku, v němž klub skončil desátý a znovu měnil trenérské vedení.
Kvalita jejich hráčů může být obrovská. Automatismy ale nevznikají bankovním převodem.
Arsenal má opačný problém: umí svůj fotbal možná až příliš dobře
Tady by bylo snadné udělat z kontinuity čistou chválu. Jenže právě Arteta dostává před sezonou mnohem složitější úkol.
Reuters upozorňuje, že ke konci mistrovského ročníku už začínali soupeři Arsenal lépe číst. Londýňané titul dokončili pragmaticky, hodně spoléhali na standardní situace a fyzickou práci. Bukayo Saka i Declan Rice pak na mistrovství světa působili značně vyčerpaně.
To znamená, že Arsenal nesmí jen pokračovat. Musí se změnit. A přitom nezahodit to, co sedm let budoval. To je jemnější úkol než úplná revoluce.
Arteta nemusí hráče učit abecedu. Může přepisovat věty
Právě zde leží největší výhoda obhájce. Arsenal už nemusí během srpna vysvětlovat základní principy. Rice ví, kde má být bez míče. Saka ví, kdy se má držet šířky a kdy jít dovnitř. Obránci znají vzdálenosti.
Hráči vědí, co Arteta myslí, když během zápasu změní výšku pressingu nebo přestaví rozehrávku. Nové prvky tedy mohou být přidávány na existující konstrukci.
Guimarães nemusí být začátkem nového mužstva. Může být nástrojem, kterým Arteta rozšíří možnosti starého.
A to je úplně jiná výchozí pozice než u City nebo Liverpoolu.
City může mít lepší hráče a přesto horší srpen
Manchester City zůstává podle Reuters hlavním soupeřem Arsenalu, jenže jeho sezona bude stát na tom, jak rychle Maresca dostane svou představu do týmu vybudovaného Guardiolou. Anderson má být jedním z hráčů, kteří propojí novou zálohu a útok, ale ani rekordní posila nezkrátí dobu potřebnou k pochopení nových principů.
To neznamená, že Arsenal bude automaticky lepší. Znamená to, že v srpnu a září může mít náskok, který se v tabulce počítá úplně stejně jako náskok kvalitativní.
Premier League se často rozhoduje na jaře. Ale body ztracené během podzimního hledání systému už nikdo nevrátí.
Kontinuita však funguje pouze tehdy, když není pohodlností
Historie zároveň ukazuje, jak těžké je titul obhájit.
Před Guardiolou byl posledním trenérem, který Premier League obhájil, Alex Ferguson v roce 2009. Arteta tedy nevstupuje do sezony pouze jako šampion. Vstupuje do fáze, kdy všichni soupeři celé léto hledali odpověď na to, proč byl Arsenal nejlepší.
To je daň za úspěch. Tým, který právě vyhrál ligu, je nejanalyzovanější mužstvo v zemi. Každá rozehrávka. Každý roh. Každý pressingový mechanismus. Proto může být stejný trenér výhodou jen tehdy, pokud není stejný také jeho fotbal.
Devět nových trenérů dává Arsenalu náskok. Ne imunitu
Nejzajímavější otázka nové Premier League proto nemusí znít, kdo měl nejlepší přestupové okno. Možná zní jinak. Kolik bodů bude stát velké kluby období, kdy se učí samy sebe?
City, Liverpool a Chelsea mají trenéry s jasnými představami. Právě proto bude jejich přechod viditelný. Budou chtít něco změnit, nikoli jen převzít volant.
Arsenal nic podobného absolvovat nemusí. Jeho hráči už vědí, kdo jsou. Teď musí ukázat, že vědět, kdo jste, neznamená stát se předvídatelným.
V létě, kdy téměř polovina Premier League mění trenérský rukopis, může být sedm let Artety obrovskou výhodou. Ale jen pokud osmý rok nebude kopií sedmého.
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Zdroje: Reuters – Arsenal eye repeat after major Premier League managerial shake-up [1], Reuters – From hunters to hunted: Arsenal ready to retain Premier League crown [2], Reuters – Arsenal target Community Shield as Arteta eyes strong start [3], foto IMAGO – Mikel Arteta, Arsenal 2026 [4].