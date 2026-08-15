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I vy můžete mít dlouhé vlasy jako celebrity: Kadeřník Gigi Hadid prozradil tajemství objemu a pohybu

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Zapomeňte na těžké, rovně zastřižené délky. Trend „Love Layers” přináší vlasům vzdušnost, lehkost a přirozený pohyb, aniž by je připravil o délku. Jemné vrstvení inspirované tvarem srdce lichotí různým tvarům obličeje, opticky dodává objem a dokazuje, že i dlouhé vlasy mohou působit živě, moderně a nenuceně. Není divu, že si tento střih oblíbily celebrity v čele s Gigi Hadid.
I vy můžete mít dlouhé vlasy jako celebrity: Kadeřník Gigi Hadid prozradil tajemství objemu a pohybu

I vy můžete mít dlouhé vlasy jako celebrity: Kadeřník Gigi Hadid prozradil tajemství objemu a pohybu

Zdroj: GrapesMag
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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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