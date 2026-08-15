I vy můžete mít dlouhé vlasy jako celebrity: Kadeřník Gigi Hadid prozradil tajemství objemu a pohybu

Co jsou „Love Layers” a proč o nich mluví celý beauty svět
Dlouhé
vlasy nikdy nevyšly z módy. V posledních letech však stále více žen zjišťuje, že samotná délka nestačí. Pokud účes postrádá tvar, může působit těžce a bez života. Právě proto se do popředí dostávají „Love Layers”, které kombinují přirozený objem, měkké vrstvení a elegantní siluetu.
Trend představil vlasový stylista celebrit Dimitris Giannetos, který jej vytvořil pro modelku Gigi Hadid. Jak informuje
Byrdie, nový střih představuje modernější pokračování populárního C-cutu. Charakteristické jsou dlouhé, jemně vrstvené prameny, které vytvářejí iluzi tvaru srdce.
Sám Giannetos svůj nový střih popsal na
Instagramu jako aktualizovanou verzi C-cutu. „Chtěl jsem vytvořit modernější verzi C-cutu a pro Gigi tentokrát zvolil Love Layers, tedy vrstvy ve tvaru srdce,“ vysvětlil. První vrstvy podle něj začínají lehce pod bradou a pokračují až ke konečkům. „Objem je soustředěný v horní části, zatímco směrem dolů se silueta zužuje. Vzniká tak vlastně iluze vrstev ve tvaru srdce.“
Právě tato silueta může opticky zvýraznit strukturu obličeje. Na rozdíl od výrazně prostříhaných střihů nepůsobí „Love Layers” dramaticky. Vrstvy začínají až pod linií brady, díky čemuž si vlasy zachovávají délku i kompaktní konečky, ale získávají více pohybu.
V čem se „Love Layers” liší od klasického vrstveného střihu
Vrstvené vlasy nejsou žádnou novinkou. Rozdíl spočívá především v intenzitě střihu a jeho architektuře. Klasické vrstvení může pracovat s kratšími prameny po celé délce vlasů, zatímco „Love Layers” zachovávají kompaktnější délky a jednotlivé vrstvy na sebe plynule navazují.
Charakteristický je větší objem v horní části účesu a postupné zúžení směrem ke konečkům. Výsledkem je střih, který nepůsobí příliš prostříhaně, ale přitom vlasům dodává lehkost a přirozený pohyb.
Důležité je také umístění prvních vrstev. Ty by podle Giannetose měly začínat lehce pod bradou, nikoli vysoko kolem tváře. Díky tomu si účes zachovává délku a zároveň získává charakteristickou siluetu.
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Jedním z důvodů, proč se tento trend rychle rozšířil, je jeho variabilita. Nejlépe vynikne na středně dlouhých až dlouhých vlasech, kde mají vrstvy dostatek prostoru vytvořit charakteristický pohyb.
Dobře funguje u jemných vlasů, kterým může opticky dodat objem, ale stejně tak sluší i hustým vlasům, protože pomáhá odlehčit jejich váhu. Vrstvení navíc lze přizpůsobit tvaru obličeje. Jemně umístěné vrstvy kolem tváře mohou zvýraznit lícní kosti nebo zjemnit výraznější čelist.
Důležitou roli hraje také pěšinka. Giannetos upozorňuje, že „Love Layers” podle něj nejlépe vyniknou s pěšinkou uprostřed, která podtrhne symetrii účesu a nechá vyniknout jeho charakteristickou siluetu.
Celebrity dokazují, že méně je někdy více
První tváří trendu „Love Layers” se stala Gigi Hadid, pro kterou Dimitris Giannetos střih vytvořil. Její účes zaujal lehkostí a přirozeným objemem, aniž by působil přehnaně vystylovaně.
Brzy se začaly objevovat i další
celebrity s podobně měkkým vrstvením. Penélope Cruz například představila kratší variantu „Love Layers”, která ukazuje, že princip střihu lze přizpůsobit i jiné délce vlasů. Právě v tom spočívá jeho přitažlivost. Nejde o radikální proměnu, ale o způsob, jak dlouhým vlasům dodat výraznější tvar, aniž by bylo nutné obětovat jejich délku. Tajemství spočívá v pohybu, ne v dokonalosti
Právě pohyb je tím, co „Love Layers” odlišuje od těžce působících, rovně zastřižených délek. Vrstvy umožňují vlasům přirozeně se pohybovat a vytvářejí objem, který nepůsobí příliš upraveně. To dobře zapadá do současného směru vlasových trendů, které dávají přednost přirozené textuře a účesům s měkčí siluetou. „Love Layers” proto nemusí působit dokonale uhlazeně. Naopak, lehce rozvolněný styling jejich charakter ještě podtrhne.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: ŽEHLIČKY A KULMY MUSÍ Z DOMU: TREND HEATLESS HAIR MĚNÍ PRAVIDLA VLASOVÉHO STYLINGU Foto: Unsplash Jak vytvořit styling „Love Layers” doma
Přestože střih funguje sám o sobě, správný styling dokáže jeho efekt ještě zvýraznit. Giannetos doporučuje pěšinku uprostřed a velký kulatý kartáč. Po umytí vlasů naneste ke kořínkům lehký objemový přípravek a jednotlivé prameny vyfoukejte přes větší kulatý kartáč. Po vyfoukání je nechte několik minut vychladnout. Kadeřník doporučuje vlasy během této fáze připnout, aby si zachovaly vytvořený tvar.
Nakonec vlasy jemně pročesejte prsty místo kartáče. Díky tomu zůstane zachovaná přirozená textura a účes nebude působit příliš uhlazeně. Lehká vrstva flexibilního laku pak pomůže udržet objem a charakteristickou siluetu.
Pokud chcete podobný střih jako Gigi Hadid, u kadeřníka je proto dobré zdůraznit, že chcete zachovat délku, první vrstvy začínající lehce pod bradou a postupné zúžení směrem ke konečkům. Právě jejich umístění je pro výsledný efekt zásadní.
Je střih „Love Layers” vhodný pro všechny typy vlasů?
Jednou z největších výhod „Love Layers” je jejich variabilita. Vrstvení lze přizpůsobit délce, hustotě i přirozené struktuře vlasů. Neznamená to ale, že bude vypadat úplně stejně na každém typu vlasů.
U jemných vlasů patří „Love Layers” mezi zajímavé volby. Delší vrstvy mohou dodat účesu optický objem, aniž by konečky působily příliš řídkým dojmem. Důležité je zachovat střídmé vrstvení, aby vlasy neztratily svou plnost. Na hustých a silných vlasech pomáhá střih odlehčit celkovou váhu účesu. Vlasy díky tomu získají více pohybu a lépe se tvarují. Také přirozeně vlnité vlasy mohou z „Love Layers” těžit. Jemné vrstvení podpoří definici vln a může zabránit tomu, aby účes vytvářel přílišný objem ve spodní části. Majitelky kudrnatých vlasů by měly střih svěřit zkušenému kadeřníkovi, který má s kudrnami zkušenosti. Kudrnaté vlasy se po uschnutí zkracují a nesprávně umístěné vrstvy mohou narušit jejich tvar. Při správném provedení ale mohou „Love Layers” zvýraznit objem i pružnost kudrn. Opatrnější je třeba být u velmi jemných nebo chemicky poškozených vlasů. Příliš hluboké vrstvení by mohlo způsobit, že konečky budou působit řidším dojmem. V takových případech je lepší zvolit delší a jemnější vrstvy, které zachovají jejich plnost. Vrstvy dokonale zapadají do estetiky roku 2026
Současné vlasové
trendy se stále více přiklánějí k přirozenému pohybu, měkkým liniím a účesům, které nepůsobí příliš upraveně. „Love Layers” na tento trend přirozeně navazují a zároveň představují způsob, jak osvěžit dlouhé vlasy bez radikální změny délky.
Nejde přitom o výrazně prostříhaný účes, ale o promyšlenou práci s objemem a siluetou. Právě kombinace měkkých vrstev, zachované délky a charakteristického zúžení směrem ke konečkům dává „Love Layers” jejich typický vzhled. Pokud tedy hledáte způsob, jak dlouhým vlasům dodat více pohybu a objemu bez ztráty jejich délky, může být tento střih zajímavou alternativou ke klasickému vrstvení.
Zdroje: Instagram, Byrdie, autorský text