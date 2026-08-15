Jedinečná metoda pomáhá s čištěním jater i celkovým metabolismem. První výsledky se mohou objevit za několik dní

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Jedinečná metoda pomáhá s čištěním jater i celkovým metabolismem. První výsledky se mohou objevit za několik dníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Tento staroněmecký recept posiluje imunitní systém a zabraňuje tvorbě vysokého cholesterolu. Mimo to čistí játra a urychluje metabolismus.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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