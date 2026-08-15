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Kinobox Daily: Rivalita mozků velikosti vlašských ořechů. Je Zoolander nejlepší komedií začátku milénia?

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Zoolander je crazy komedie a milované děťátko Bena Stillera, který snímek režíroval, napsal, koprodukoval a sám se ujal hlavní role. Kolekce největších komediálních jmen své doby je také jejím produktem, takže rozhodně není vhodná pro všechny, zejména mladší diváky zvyklé na podstatně přízemnější humor. Zato pro opravdové fajnšmekry je právě proto hlavním tahákem.
Kinobox Daily: Rivalita mozků velikosti vlašských ořechů. Je Zoolander nejlepší komedií začátku milénia?

Kinobox Daily: Rivalita mozků velikosti vlašských ořechů. Je Zoolander nejlepší komedií začátku milénia?

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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