Citronová babeta jako sladká vzpomínka: Vrací se retro moučník, který byl kdysi hvězdou domácího pečení

Vzpomene si na ni ještě někdo? Citronová Babeta patří mezi retro moučníky, které voní i chutnají po citronech, a přitom na první pohled nepůsobí nijak okázale. Na stole ale splní přesně to, co slibuje. Je to poctivý moučník ze 70. let a peču ho hlavně ve chvíli, kdy chci něco svěžího, vláčného a bez zbytečného vymýšlení. Díky citronové šťávě, nastrouhané kůře a lehké cukrové polevě má výraznou, ale ne přehnanou chuť. Hodí se ke kávě i jako víkendové zobání doma.
Základ tvoří
žloutky s cukrem, olej, voda, mouka a nakonec sníh z bílků, který těstu dodá lehkost. Když se žloutky vyšlehají pořádně, buchta není těžká ani dusivá. A právě tenhle typ u nás mizí ze stolu ještě večer, i když měl být původně jen „ke kávě“. moučníku
Můj tip: Citrony si před strouháním na chvíli položím do teplé vody a pak je dobře osuším. Kůra se strouhá snáz a vůně je pak výraznější. Recept na retro citronovou babetu
Doba přípravy: 20 minut
Délka pečení: 30 až 35 minut
Počet porcí: 12 kousků Ingredience pro přípravu Suroviny na těsto 250 g polohrubé mouky 220 g moučkového cukru 100 ml oleje 100 ml vody 4 žloutky 4 bílky 1 balíček prášku do pečiva šťáva ze 2 citronů kůra z 1 citronu 1 špetka soli Na polevu potřebujeme 180 g moučkového cukru 1 lžíce oleje 1 lžíce citronové šťávy 1 lžíce horké vody Postup přípravy vláčné citronové buchta s polevou
1. Nejdřív si připravte formu nebo menší plech. Vymažte je tukem a vysypte moukou, případně vyložte pečicím papírem. Troubu předehřejte na
180 °C.
2. Do větší mísy dejte
žloutky a moučkový cukr. Šlehejte několik minut do světlé pěny. Tenhle krok se nevyplatí odbýt. Právě tady se láme jemnost celé buchty.
3. K vyšlehaným žloutkům přilijte
olej a vodu. Krátce promíchejte, aby se směs spojila. Potom přidejte citronovou šťávu a jemně nastrouhanou kůru z jednoho citronu.
4. V jiné misce promíchejte
polohrubou mouku s práškem do pečiva. Suchou směs postupně zapracujte do tekutého základu. Těsto bude hladké, spíš středně husté.
5. Z
bílků a špetky soli ušlehejte pevný sníh. Vmíchejte ho do těsta po částech a stěrkou ho lehce podebírejte. Když sníh nerozbíjete, babeta bude hezky nadýchaná.
6. Těsto nalijte do připravené formy a povrch uhlaďte. Pečte asi
30 až 35 minut. Ke konci udělejte test špejlí. Když ji vytáhnete suchou, je hotovo. Zdroj: Dvě v troubě, Těsto nalijeme do formy a upečeme v troubě.
7. Upečenou babetu nechte chvíli ve formě odpočinout a pak ji vyklopte nebo nechte vychladnout na plechu. Polevu nikdy nenanáším na horký moučník, zbytečně by stekla.
Příprava polevy
8. Na polevu smíchejte
moučkový cukr, olej, citronovou šťávu a horkou vodu. Míchejte, až vznikne hladká, roztíratelná hmota. Když je příliš hustá, přidejte pár kapek vody. Když je řídká, dosypte trochu cukru.
9. Vychladlou babetu potřete polevou a nechte ji zatuhnout. Podávejte nakrájenou na kostky nebo řezy. Nejlepší je v den upečení, ale velmi dobrá bývá i druhý den, pokud je přikrytá a stojí při pokojové teplotě.
Zdroj: Dvě v troubě, Moučník podáváme nakrájený na řezy nebo kostky. Rady z domácí kuchyně k přípravě starého dobrého moučníku Pokud chcete výraznější chuť, přidejte do těsta ještě trochu citronové kůry, jen bez bílé části, aby nebyla hořká. Když se vám zdá poleva moc ostrá, uberte citronovou šťávu a nahraďte ji trochou horké vody. Babetu krájejte až po úplném zatuhnutí polevy. Řezy pak budou čistší. Jestli chcete mít povrch ještě hezčí, nastrouhejte na čerstvou polevu úplně maličko citronové kůry. Stačí špetka. Buchta pak působí upraveně a hned je poznat, co je uvnitř.
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Zdroj a foto: autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, se souhlasem Dvě v troubě