Němka po pádu do vodního příkopu přišla o medaili. Před kamerou pak ponížila krajanku, která získala zlato

Čtvrteční večer 13. srpna 2026 na Alexander Stadium v Birminghamu nabídl jeden z nejdramatičtějších momentů celého šampionátu. Devětadvacetiletá Lea Meyerová diktovala tempo finále ženského steeplechasu, jenže v posledním kole se na vodním příkopu neudržela na nohou. Rychle vstala, ale ztratila rozhodující kontakt. Doběhla čtvrtá v čase 9:17,07, bez medaile. To, co následovalo před mikrofony Sportschau, ale zastínilo i samotný pád.
Závod, který měla ve svých rukou
Meyerová nastoupila do finále jako favoritka s osobním rekordem 9:09,13. Běžela aktivně, od prvních metrů udávala rytmus a nutila soupeřky reagovat. Za ní se schovávala mimo jiné Gesa Felicitas Krauseová, zkušená třiatřicetiletá šampionka, a Francouzka Alice Finotová s evropským rekordem 8:58,67.
Taktika „na sílu“ fungovala, dokud Meyerová neztratila rovnováhu na posledním vodním příkopu. Pád nebyl dlouhý, vstala během okamžiku. Jenže v šampionátovém finále stačí ztratit dvě sekundy a medaile je pryč. Krauseová proběhla cílem jako první v čase 9:14,41, stříbro brala Finotová (9:14,87), bronz mladá Olivia Gürthová (9:15,33). Meyerová doběhla o necelé dvě sekundy za ní.
„Gesa nechce uběhnout ani metr“
Bezprostředně po finiši Meyerová stanula před kamerou ARD a pustila se do krajanky, která právě slavila zlato. „Gesa nechce odpracovat ani metr. Jen si to odsedí a vyrazí zezadu,“ řekla doslova.
Tím neskončila. „Považuji se za nejlepší překážkářku Evropy,“ prohlásila. A dodala, že v roce 2028 bude stát na startu s německým rekordem.
Pikantní je, že ve stejném rozhovoru sama přiznala vlastní vinu. „Vlastní hloupost se trestá okamžitě.“ Frustrace z pádu a sebekritika se v jejích slovech mísily s útokem na vítězku. Německá
Sportschau to popsala slovy „zuří po pádu“ a konstatovala, že Meyerová na Krauseovou „nenechala jedinou suchou nit“. Dva legitimní styly, jeden spor
Jádro konfliktu neleží v pravidlech, ale v pohledu na to, co je „správné“ závodění. Meyerová běžela celý závod vepředu, nesla vítr, diktovala tempo. Krauseová se držela ve větrném stínu a zaútočila až v závěrečné fázi, kdy se závod zpomalil a Meyerová spadla. Je to nefér? Ne. Je to standardní šampionátová taktika, kterou používají běžci po celém světě. Ale pro tu, která odvedla veškerou práci a pak přišla o medaili vlastní chybou, to v okamžiku frustrace vypadá jako parazitování.
Problém Meyerové výroku není v tom, že pojmenovala taktický rozdíl. Problém je v načasování a kontextu: zpochybnila hodnotu zlatého výkonu krajanky v momentě, kdy ta slavila třetí evropský titul v kariéře, po Amsterdamu 2016 a Berlínu 2018. Krauseová přitom v paralelním rozhovoru mluvila o hrdosti na své „životní dílo“ a
chválila bronzovou Gürthovou, pro kterou šlo o první velkou seniorskou medaili. Na Meyerové slova přímo nereagovala. Opakující se scénář
Pád do vodního příkopu v klíčovém momentě není pro Meyerovou nový. Sportschau výslovně připomíná, že totéž se jí stalo v rozběhu na mistrovství světa v Eugene 2022. Mezi těmito dvěma incidenty ale stihla vybojovat evropské stříbro a posunout osobní rekord na 9:09,13. Výkonnostně patří do evropské špičky, její čísla ale stále zaostávají za Krauseovou (osobák 9:03,30) i Finotovou (8:58,67). Tvrzení, že je nejlepší překážkářkou Evropy, zatím nemá oporu v tvrdých datech.
Závodnice Ročník Osobní rekord Výsledek v Birminghamu Gesa Krauseová 1992 9:03,30 9:14,41 – zlato Alice Finotová 1991 8:58,67 9:14,87 – stříbro Olivia Gürthová 2001 — 9:15,33 – bronz Lea Meyerová 1997 9:09,13 9:17,07 – 4. místo Co z toho zůstane
Německo mělo v Birminghamu na steeplechasu zlato i bronz, mimořádně silný týmový výsledek. Místo oslav ale první mediální ohlas ovládl vnitřní střet. Meyerová si svými slovy reputačně uškodila, formální důsledky ze strany německého svazu ale zatím nejsou známé. Výkonově zůstává elitní závodnicí s ambicí na německý rekord do roku 2028.
Gürthová po závodě řekla, že běžet a brát medaili po boku Krauseové je „korunovace celé cesty“. Meyerová ve stejném okamžiku tvrdila, že vítězka neodpracovala ani metr. Jeden závod, dvě Němky, dva úplně jiné světy.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Jan Šusta