Pečené špekáčky s pivní zálivkou: Osvědčený recept na buřty na pivu

Dlouho jsem měla
spojené hlavně s ohněm, buřty grilem a letními akcemi, kde se na nic moc nečeká. Pak jsem je zkusila dát do trouby, s , zeleninou a pár běžnými věcmi ze spíže. černým pivem Výsledek byl překvapivě dobrý. Cibule nasákne zálivkou, chilli udělá svoje, sójovka tomu dá hloubku a kmín celé směsi sedne. Krajíc chleba k tomu a je hotovo. Špekáček není jen na party: Co z něj umí dobrá trouba
má v Špekáček české kuchyni své místo už dlouho. V praxi ale často končí buď na klacku nad ohněm, nebo někde opodál grilu, kde na něj člověk v zápalu večera skoro zapomene. Přitom dneska se dají vybrat takové špekáčky, které mají překvapivě slušné složení: obsahují vepřové i hovězí maso, kouřové aroma vzniká přirozeným uzením a sádlo držící špekáček pohromadě se při pečení pěkně rozpustí. Jistě, není to nic dietního a každý den zrovna na talíř nepatří, ale jednou za čas potěší chuťové buňky. V pekáči se spojí se zeleninou a není z toho vůbec špatná věc.
Když špekáčky nařežete do tvaru ježka – tedy šikmo na povrchu – vytvoří se drobné kapsy. Do nich se dostane pivní zálivka a celé to pak vyjde šťavnatější, než když je do trouby vložíte celé. Černé pivo přidá
lehce karamelovou hořkost, která vyrovná sladkost kečupu i ostrost chilli. Není v tom nic složitého. Recept na pečené buřty na černém pivu
Ingredience pro přípravu Suroviny, které dáte na pekáč Špekáčky – 1 kg (cca 8 až 10 kusů) Cibule – 5 ks Červená paprika – 2 ks Rajčata – 3 až 4 ks Česnek – 1 palička Zálivka – čím pekáč zalejete Černé pivo – 500 ml (1 lahev) Kečup – 3 až 4 lžíce (lepší, hustší) Sojová omáčka – 2 polévkové lžíce Mletý pepř – podle chuti Grilovací koření – přiměřeně Drcený kmín – podle chuti Chilli vločky nebo feferonka – podle chuti Na podávání Poctivý tmavý nebo kváskový chléb – na krajíce Postup přípravy pivních špekáčků z trouby
1. Troubu předehřejte na
200 stupňů. Hodí se horkovzduch i klasické pečení, jen u horkovzduchu bývá příprava o něco rychlejší.
2.
Cibuli oloupejte a nakrájejte na půlměsíčky. Papriky zbavte semínek a nakrájejte je na proužky nebo kostky. Rajčata rozčtvrťte. Česnek nasekejte nahrubo nebo ho prostě rozmáčkněte nožem, na jemnost tady není potřeba tlačit.
3. Všechnu zeleninu rozprostřete na dno pekáče. Vytvoří základ, do kterého buřty zapadnou, a zároveň je nenechá přischnout ke dnu.
Foto: Cooky.cz, Pečené buřty na černém pivu s chlebem, které zmizí dřív, než vychladnou
4.
Špekáčky rozpulte podélně a pak každou polovinu nařízněte šikmo z obou stran, aby vznikl vzor ježka. Zálivka se díky tomu dostane dovnitř a maso se nebude trhat do nevzhledných kusů.
5. Nařezané špekáčky položte nahoru do zeleniny v pekáči.
6. V míse smíchejte
černé pivo, kečup, sojovou omáčku, pepř, grilovací koření, drcený kmín a chilli. Promíchejte, ochutnejte. Zálivka má být výrazná, trochu ostrá a zároveň lehce sladká.
7. Směsí rovnoměrně zalijte celý pekáč. Tekutina by měla sahat asi do poloviny výšky špekáčků, zelenina si postupně sedne níž.
Pekáč nepřikrývejte
Lečo jinak: Hustá zeleninová směs s paprikou a vejci, která přesvědčí i ty, kteří ho dřív neměli rádi
8. Cílem je, aby špekáčky na povrchu zezlátly a zálivka se trochu zredukovala. Prvních 15 minut lze případně péct i zakryté, pokud člověk chce velmi šťavnatý výsledek, ale bez přikrytí bývá lepší barva.
9. Vložte do trouby a pečte
55 až 65 minut na 200 stupních. Hlídajte hlavně barvu. Špekáčky mají být hnědé, místy i lehce opečené na hranách.
10. Mezitím se zelenina rozpadne do hustší omáčky, která je dobrá na chleba i jen tak z pekáče.
Foto: Cooky.cz, Pečené buřty na černém pivu s chlebem, které zmizí dřív, než vychladnou
11. Hotové buřty podávejte s pořádným krajícem tmavého nebo kváskového chleba.
Tipy: Co se u tohoto receptu osvědčilo
Tento recept jsem zkoušela poprvé na podzimním posezení ve větší skupině lidí a odezva byla až překvapivě dobrá. Nejvíc zaujalo, jak se zelenina změní: z rajčat a cibule vznikne skoro omáčka, do které se chleba namáčí mnohem ochotněji než do běžného kečupu z kelímku. Pár věcí se mi osvědčilo zvlášť:
Vyplatí se vzít poctivé černé pivo: Levné pivo z PET lahve zálivce moc nepomůže. Tmavý ležák přidá výraznější karamelové tóny, které se pak promítnou do celého pekáče. Kečup nepodceňujte: Hustý a kvalitní kečup je pro zálivku zásadní. Řídký kečup není ono, omáčka nebude mít správné tělo. Chilli dávkujte opatrně: Po hodině v troubě bývá zálivka ostřejší, než se zdá na začátku. Lepší je začít s menším množstvím a přidat případně až při podávání. Zbytek se dá využít i druhý den: Studené buřty nakrájené na plátky se hodí do obloženého chleba nebo jako rychlá studená večeře. Omáčka ze zeleniny vydrží v lednici 2 až 3 dny.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková