Zájem Čechů o Chorvatsko prudce klesá, už není ani v Top 5. Jezdíme jinam, vyzradilo využití roamingu

Když v září 2023 operátor bilancoval letní sezonu, Chorvatsko sedělo na páté příčce mezi zeměmi EU, kde jeho zákazníci nejčastěji využívali roaming. O dva roky později, v datech za červen až září 2025 zveřejněných letos v červenci, tam už není. Pátou pozici obsadilo Slovinsko. Nejde přitom o izolovaný výkyv jednoho operátora; oficiální chorvatská statistika i slovinský statistický úřad potvrzují stejný směr: čeští hosté se z jadranského pobřeží přelévají jinam.
Nová Top 5 a co vlastně měří
T-Mobile je s 6,643 milionu zákazníků největším mobilním operátorem v Česku. Jeho interní analýza roamingové aktivity za období červen až září 2025 přinesla následující pořadí:
V rámci EU: Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko.
Mimo EU: Turecko, Švýcarsko, Egypt, Srbsko, Albánie.
Důležitá poznámka, kterou sám operátor přiznává: žebříček neměří čistě „mořské dovolené“. U Německa, Polska nebo Švýcarska se do čísel promítají pracovní cesty i tranzit. T-Mobile u Švýcarska výslovně zmiňuje byznysové cestování. Metodiku žebříčku operátor detailně nepublikuje, veřejně mluví o „interní analýze zákazníků v roamingu“ bez bližšího rozklíčování, zda jde o počet unikátních uživatelů, objem dat, nebo kombinaci obojího. Přesto: jako zástupný ukazatel cestovních preferencí milionů Čechů má tato datová sada svou váhu. V létě 2023 měl T-Mobile v roamingu 26 % celé zákaznické báze jen v červenci a 23 % v srpnu.
Chorvatsko nekrachuje, ale český trh mu slábne
Bylo by zavádějící tvrdit, že Chorvatsko jako destinace upadá. Opak je pravdou. Podle
chorvatského ministerstva turismu dosáhla země v roce 2025 rekordních 110,1 milionu přenocování. Češi v ní zůstávají šestým největším zahraničním zdrojem nocí se 4,46 milionu přenocování.
Jenže náš dopočet z oficiální chorvatské statistické tabulky za leden až prosinec 2025 ukazuje jiný příběh konkrétně u českého trhu: příjezdy českých hostů meziročně klesly zhruba o 0,7 % a počet přenocování se snížil přibližně o 3,7 %. To není dramatický propad, ale je to pokles v době, kdy celkový chorvatský turismus rostl. Český trh zkrátka nedrží krok s ostatními.
Mezitím Slovinsko hlásí u českých hostů za rok 2025 nárůst přenocování o 12,8 %, jak uvádí
slovinský statistický úřad. Část české poptávky po regionu nepřestala jezdit na jih, jen změnila cílovou zemi. Ceny jako hlavní motor přesunu
Proč se to děje? Nejtvrdší dostupná data ukazují na peníze. Eurostat v cenových srovnáních za rok 2025 řadí kategorie „restaurace a hotely“ takto (průměr EU = 100):
Země Index cen restaurací a hotelů Německo 108,4 Chorvatsko 89,6 Slovinsko 86,6 Řecko 86,1 Turecko 78,3 Albánie 53,3
Chorvatsko je dražší než Slovinsko, Řecko i všechny mimounijní alternativy v tabulce. Albánie stojí v této kategorii téměř polovinu. Turecko vychází o víc než desetinu levněji. U Slovinska je cenový rozdíl oproti Chorvatsku malý (pouhé tři body), takže tam levnost sama o sobě nevysvětluje všechno. Hraje roli i blízkost, kratší cesta autem a rostoucí nabídka.
Chorvatská strana problém nepopírá. Premiér Plenković v únoru 2025 veřejně varoval před zrychleným růstem cen turistických služeb a nižší reálnou útratou hostů. Ministr turismu Glavina mluvil o nutnosti „odpovědné cenové politiky“. Když sama vláda přiznává, že poměr ceny a kvality je problém, těžko to odbýt jako českou stížnost.
Mimo EU roste všechno, a rychle
Širší kontext posiluje obraz posunu. T-Mobile uvádí, že mezi létem 2024 a létem 2025 vzrostla spotřeba dat jeho zákazníků mimo EU o 56 %. Operátor to přičítá jak rostoucímu zájmu o destinace typu Turecko, Albánie či Srbsko, tak vlastní nabídce mimounijních datových balíčků, které od června 2025 rozšířil o varianty 5 GB za 549 Kč a 10 GB za 999 Kč v zóně Svět A.
Pro srovnání: v EU zákazník čerpá data v rámci tarifu nebo přes balíčky Data Extra, například 5 GB za 289 Kč. Roaming mimo EU je tedy výrazně dražší, a přesto ho lidé využívají čím dál víc. To naznačuje, že motivace jet mimo unii je silnější než cenová bariéra mobilních dat.
Jeden limit roamingových statistik je třeba přiznat otevřeně: neznáme podíl cestovatelů, kteří v zahraničí přecházejí na lokální SIM nebo cestovní eSIM a do dat T-Mobilu vůbec nevstupují. Operátor toto číslo nezveřejňuje. Roamingová data jsou užitečný, ale ne úplný obraz.
Co to znamená pro české léto
Chorvatsko nezmizelo z mapy českých dovolených. Se 4,46 milionu přenocování ročně je pořád obrovským magnetem. Ale ztratilo něco, co mělo dvě dekády: postavení automatické, bezkonkurenční letní volby. Dnes je jednou z variant vedle Slovinska, Řecka, Turecka nebo Albánie, a ta konkurence se měří v korunách za noc, v kilometrech na dálnici i v gigabajtech v roamingu.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík