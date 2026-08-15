Drobenkový koláč s tvarohem a rybízem umí víc než jen vonět z plechu: Křehký, šťavnatý a akorát nakyslý

s Drobenkový koláč tvarohem a rybízem je pochoutka, kterou si volím, když chci rychlý a poctivý dezert. Žádné zdlouhavé kynutí, drobenka je hotová raz dva a dál už je to vlastně spíš rutina. Funguje na něm hlavně to, že kyselý rybíz s tvarohem drží celý koláč při zemi a nenechá ho sklouznout do přeslazeného . moučníku
Je to
klasický plechový koláč, který bez potíží zvládne čerstvé i mražené ovoce. V různých verzích receptu se opakuje stejný postup: z mouky, cukru, másla, vejce a prášku do pečiva vznikne drobenka, dvě třetiny jdou dolů, zbytek nahoru. V jedné domácí variantě se navíc část horní drobenky obarví . Není to nutnost, ale koláči to sluší. kakaem
Jedna věc je tady opravdu podstatná: spodní drobenku je potřeba do plechu nebo formy jen lehce vmáčknout, ne udusat jako dlaždice na chodníku. Tvarohová náplň pak základ hezky propojí a koláč se nebude rozpadat víc, než je nutné. A ještě druhý detail: pokud sáhnete po mraženém rybízu, nechte ho předem aspoň trochu okapat. Dá se to zvládnout i bez toho, jenže střed pak bývá zbytečně mokrý. Recept na drobenkový koláč s tvarohem a rybízem
Doba přípravy: 1 hodina 20 minut Co potřebujeme Drobenkové těsto 1,5 hrnku hrubé mouky 1,5 hrnku polohrubé mouky 1 hrnek cukru krupice 1 kostka másla 1 ks vejce 1 balíček prášku do pečiva 1–2 lžíce kakaa, pokud chcete obarvit část horní drobenky Tvarohová náplň 3 ks tvarohu v kostce 3 ks vejce 5 lžic cukru 1 balíček vanilkového cukru 1 hrnek mléka Dokončení 2 hrnky rybízu, čerstvého nebo mraženého trochu oleje na vymazání plechu trochu hrubé mouky na vysypání plechu Foto: Cooky.cz, YouTube / Lída Novotná Postup přípravy rybízového koláče s tvarohem a drobenkou
1. Do mísy nasypte
hrubou mouku, polohrubou mouku, cukr, přidejte máslo, vejce a prášek do pečiva. Rychle promněte prsty nebo krátce promíchejte, až vznikne sypká drobenka. Nedělejte z toho hladké těsto, tady by to bylo spíš na škodu.
2. Plech vymažte
olejem a vysypte hrubou moukou. Asi dvě třetiny drobenky nasypte na dno a lehce přitlačte, aby vznikl základ, klidně i s nízkým okrajem po stranách.
3. V další míse smíchejte
tvarohy, vejce, 5 lžic cukru, vanilkový cukr a mléko. Náplň má být hladká a spíš řidší než tuhá. Přesně to pomůže spodní vrstvě, aby zbytečně nezůstala suchá.
4. Tvarohovou směs nalijte na připravený základ. Na ni rovnoměrně rozložte
rybíz. Pokud je mražený, nechte ho předem chvíli povolit a okapat. Zbylou drobenku nasypte navrch
5. Chcete-li trochu změny, vmíchejte do části drobenky
kakao a teprve pak ji rozdrobte na koláč. Vypadá to dobře a chuťově to sedí.
6. Pečte v troubě předehřáté na
180 °C asi 1 hodinu. Povrch má zezlátnout a tvarohová vrstva se musí zpevnit.
7. Po upečení nechte koláč vychladnout úplně vychladnout. Krájí se pak čistěji a nebude se vám při servírování rozjíždět po talíři.
TIP: Místo části rybízu můžete přidat hrst malin nebo borůvek. Funguje to také, jen rybíz má tu správnou kyselost, která koláč drží v rovnováze. Foto: Cooky.cz, YouTube / Lída Novotná Čerstvý, nebo mražený rybíz?
Obojí je použitelné. V létě je samozřejmě příjemnější vzít
čerstvý rybíz, protože drží tvar a nepustí tolik šťávy. Kdo má zásobu v mrazáku, nemusí váhat. Jen je dobré nenechat ho na koláči jako ledový kus. Chvíli povolit, okapat a je po problému.
Použít se dají i jiné druhy ovoce. Hodí se
višně, borůvky, maliny nebo směs drobného ovoce. U sladšího ovoce ale dává smysl trochu ubrat cukr v náplni. Kouzlo tohoto koláče stojí právě na tom, že tvaroh a rybíz se navzájem nepřebíjejí.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, se souhlasem , částečně upraveno AI Lída Novotná